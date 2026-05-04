Россиянам напомнили об опасных ягодах весной и в начале лета

04 мая 2026, 18:47

Биолог Воробьев: Ягоды ландыша смертельно опасны

В лесу уже совсем скоро начнут появляться ягоды, некоторые из которых можно спутать с полезными, однако они могут нанести вред здоровью. Об этом предупредил биолог Михаил Воробьев.





Он уточнил, что первые съедобные ягоды — жимолость — появятся в начале июня, далее последует большое разнообразие. Вместе с тем начнут созревать и волчье лыко, вороний глаз и ягоды ландышей.





«Ландыши сначала красиво цветут, потом в них образуются ягоды. Вид тоже очень аппетитный, красный, но они содержат сердечные гликозиды, и поэтому могут вызвать проблемы с сердцем, вплоть до остановки», — подчеркнул Воробьев в разговоре с RT.