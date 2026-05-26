«Готовим спреи, фумигаторы и кремы»: в России начался сезон комаров. Какие средства реально работают?
В ряде регионов России в этом сезоне зафиксировали рекордное нашествие комаров. Большие скопления насекомых заметили в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Из-за теплой погоды численность комаров заметно выросла, поэтому проблема стала актуальной не только для дачников и туристов, но и для жителей городов. Какие болезни переносят комары, что делать сразу после укуса и как выбрать защиту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Почему укус комара опасенКомар прокалывает кожу и вводит слюну. Именно она вызывает покраснение, жжение и зуд. У одних людей след почти незаметен. У других появляется большой волдырь, плотный отек и болезненность. Главная опасность связана не только с местной реакцией. Некоторые люди сталкиваются с аллергией. Дети часто расчесывают кожу до крови. Через повреждение внутрь легко попадают бактерии. Еще один риск связан с инфекциями, которые насекомые переносят при укусе. Не каждый комар заражен. Но игнорировать проблему тоже нельзя, особенно после поездки в теплые страны или отдыха в районе, где много стоячей воды.
Какие болезни переносят комарыКомары могут переносить вирусы, паразитов и некоторых гельминтов. Список зависит от региона. В одних странах опасность минимальна. В других укус способен стать причиной тяжелой болезни.
Малярия
Это одна из самых известных инфекций. Ее распространяют комары рода Anopheles. Болезнь вызывает паразит, который поражает кровь и внутренние органы. У человека поднимается температура. Появляется озноб. Начинается сильная слабость. Часто болит голова. Нередко ломит мышцы. Без лечения состояние может быстро ухудшиться. Малярия особенно опасна в странах Африки, Азии и Южной Америки. В России такие случаи обычно связаны с поездками.
Лихорадка денге
Эту вирусную инфекцию переносят комары рода Aedes. Она широко распространена в тропиках и субтропиках. Болезнь начинается с жара. Затем возникают головная боль, боль в суставах, слабость и сыпь. Тяжелая форма вызывает кровотечения и обезвоживание. В таком случае человеку нужна срочная медицинская помощь.
Вирус Зика
Эту инфекцию тоже распространяют Aedes. У многих взрослых она протекает сравнительно легко. Температура обычно умеренная. Часто появляются сыпь, боль в суставах и покраснение глаз. Главную опасность вирус представляет для беременных женщин. Он может повлиять на развитие плода.
Чикунгунья
Это еще одна вирусная болезнь, которая встречается в жарких странах. Она вызывает высокую температуру, выраженную слабость, сыпь и сильную боль в суставах. Даже после острого периода неприятные ощущения иногда сохраняются неделями. У некоторых людей они держатся месяцами.
Желтая лихорадка
Инфекция распространена в отдельных странах Африки и Южной Америки. Она начинается как обычная лихорадка. Затем могут пострадать печень и почки. В тяжелых случаях появляются кровотечения. Против этой болезни существует вакцина. Перед поездкой в ряд стран она особенно важна.
Лихорадка Западного Нила
Эта вирусная инфекция встречается не только за рубежом. Ее фиксируют и в России, чаще в южных регионах и в теплый сезон. У заболевшего поднимается температура. Появляются головная боль, ломота в теле и слабость. Иногда врачи наблюдают сыпь. В редких случаях инфекция поражает нервную систему. Тогда возможны менингит и энцефалит.
Дирофиляриоз
Комары могут переносить личинки паразита. После укуса под кожей иногда появляется уплотнение. Оно может смещаться. У некоторых людей возникает ощущение движения в тканях. Такая проблема встречается и в России. Иногда паразит попадает в область глаза, что требует лечения у врача.
Какие риски актуальны для РоссииДля большинства людей в России основную опасность представляют зуд, аллергическая реакция и вторичное воспаление после расчесов. На юге страны врачи также обращают внимание на лихорадку Западного Нила. В отдельных случаях выявляют дирофиляриоз. Экзотические вирусы чаще привозят туристы после поездок за границу. Если после отдыха в другой стране появились жар, сыпь, сильная слабость, боль в мышцах или необычные симптомы, тянуть нельзя. В такой ситуации важно быстро обратиться к врачу и рассказать о поездке.
Что делать при укусе комара в первые минутыВ первые минуты после укуса комара важно действовать быстро: это помогает уменьшить зуд, снять отек и снизить риск воспаления. Прежде всего стоит уйти от насекомых. Если комаров вокруг много, лучше перейти в помещение, машину или палатку с москитной сеткой. Даже открытое продуваемое место обычно безопаснее, чем участок у воды, в траве или в тени, где насекомых особенно много. После этого место укуса желательно промыть прохладной водой с мылом. Это помогает очистить кожу от загрязнений и немного уменьшает раздражение. Затем можно приложить холод — подойдет лед, завернутый в ткань, холодная бутылка или прохладный компресс. Холод помогает быстрее снять припухлость и уменьшить неприятные ощущения, но держать его на коже достаточно около десяти минут.
Очень важно не расчесывать место укуса, даже если зуд сильный. Чем больше человек трогает и чешет кожу, тем сильнее становится раздражение и тем выше риск занести в ранку инфекцию. Особенно часто это случается у детей, поэтому за ними в такой ситуации лучше наблюдать внимательнее. Чтобы уменьшить зуд и жжение, после укуса можно нанести подходящее наружное средство. Обычно используют гели с антигистаминным действием, лосьоны с каламином, охлаждающие бальзамы или средства с пантенолом. Такие препараты успокаивают кожу, уменьшают покраснение и делают реакцию менее выраженной. После всех этих действий стоит оценить общее самочувствие. Если пятно быстро увеличивается, отек становится сильным, появляется крапивница, становится трудно дышать или повышается температура, это уже не похоже на обычную местную реакцию. В таких случаях нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Как избежать укуса комара: главные правилаЧтобы избежать укуса комара, лучше использовать сразу несколько способов защиты, потому что одно средство, например только крем или спрей, обычно не решает проблему полностью. Самый надежный подход — сочетать подходящую одежду, репелленты, москитные сетки и внимательно выбирать место для отдыха, прогулки или ночевки. Вечером и в местах, где комаров особенно много, стоит надевать одежду, которая максимально закрывает тело. Лучше всего подходят легкие брюки, рубашка или кофта с длинным рукавом, а также закрытая обувь. Более практичной считается светлая одежда: она меньше нагревается и в сумерках меньше привлекает насекомых. Имеет значение и фасон — свободный крой помогает лучше защитить кожу, тогда как через тонкую, плотную или слишком прилегающую ткань комару легче добраться до тела.
Репеллент тоже нужно выбирать с учетом ситуации. Если речь идет о короткой прогулке в парке или по городу, обычно достаточно легкого средства в форме крема или лосьона. А вот для рыбалки, похода, отдыха у воды или прогулки по лесу лучше использовать более эффективные спреи. При выборе важно смотреть не столько на название марки, сколько на действующее вещество. Наиболее распространенными и надежными считаются средства с DEET, picaridin или IR3535, поскольку они действительно хорошо отпугивают насекомых и обычно работают заметно лучше, чем народные способы. Для детей нужно подбирать специальные средства по возрасту, а беременным и людям со склонностью к аллергии особенно важно внимательно читать инструкцию и строго соблюдать рекомендации по применению.
Не стоит недооценивать и москитные сетки. Если на окнах в доме нет защиты, комары быстро оказываются внутри помещения. В походных условиях особенно важна сетка на входе в палатку, потому что именно она часто дает основную защиту ночью. Без такой преграды даже хороший спрей или специальная спираль не обеспечат полного комфорта. Поэтому, если хочется действительно снизить риск укусов, лучше заранее продумать защиту комплексно и не полагаться только на одно средство.
Какие средства от комаров реально работаютНа полках магазинов действительно десятки средств от комаров, но выбирать их нужно по конкретной задаче: одни помогают предотвратить укусы, а другие нужны уже после того, как кожа начала зудеть и раздражаться. Самыми популярными остаются спреи, кремы, лосьоны, средства для обработки одежды, а также фумигаторы и спирали. Спреи особенно удобны на природе, потому что ими легко и быстро обработать большие участки тела. Поэтому такой формат часто берут с собой на рыбалку, в лес или к реке. Спрей удобно наносить на руки, ноги, шею и даже на одежду, если это допускает инструкция. Обычно он начинает действовать через несколько минут, хотя точное время зависит от состава. В среднем защита проявляется через пять–пятнадцать минут после нанесения, а держится от двух до шести или даже восьми часов. Если человек вспотел, искупался или попал под дождь, средство нужно обновить раньше.
Кремы от комаров тоже считаются эффективными и во многих случаях защищают не хуже спреев. Их преимущество в том, что они дают более ровное покрытие и расходуются медленнее. Крем удобно наносить на открытые участки кожи, поэтому его часто выбирают для прогулок с ребенком, отдыха на даче или вечернего выхода в парк. Как и спрей, он начинает работать через несколько минут после нанесения, если распределен по коже равномерно. Лосьоны и ролики подходят для более спокойных условий. Их удобно брать с собой в город, на короткую прогулку или держать под рукой как запасной вариант. Ролик особенно хорош для локального нанесения, когда нужно защитить небольшие участки кожи. Однако для длительного похода или отдыха в местах, где много насекомых, такие средства обычно менее удобны, чем спреи или кремы.
Отдельно стоит выделить аэрозоли для одежды и снаряжения. Это не обычные репелленты для кожи, а специальные составы, которыми обрабатывают ткань, обувь, рюкзак, палатку, москитную сетку или спальник. Часто в таких средствах используется перметрин. Важно помнить главное правило: перметрин подходит только для одежды и экипировки, на кожу его наносить нельзя. Такие средства особенно полезны в лесу, у воды и в местах с большим количеством насекомых. Они начинают действовать после высыхания и нередко обеспечивают более длительную защиту, чем обычные средства для тела.
Если укус уже произошел, нужны не отпугивающие, а успокаивающие средства. Мази, гели и бальзамы после укуса не защищают от комаров, но помогают снять зуд, покраснение и раздражение. Обычно для этого выбирают препараты с антигистаминным компонентом, каламином или пантенолом. Хороший эффект могут давать и охлаждающие бальзамы. Если кожа уже повреждена из-за расчесов, сначала лучше промыть это место и обработать его мягким антисептиком, а затем нанести успокаивающее средство.