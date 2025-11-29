29 ноября 2025, 10:28

Согласно народному календарю, 30 ноября на Руси отмечали Григорьев день, или день Григория Зимоуказателя. Свое название он получил в честь почитаемого в православии Святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Наши предки верили, что в этот праздник по погоде можно определить характер грядущей зимы. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Нельзя было ссориться и сквернословить. Считалось, что любое злое слово, сказанное в этот день, вернется бумерангом и принесет тройную неприятность. Мир в семье и с соседями сулил благополучную и спокойную зиму.

Запрещалось оставлять дом в беспорядке. Если в этот день разбросать вещи и не убраться, то всю зиму в жилище будет царить хаос и нужда. Дом должен был встретить зиму чистым и подготовленным.

Нельзя было давать в долг, особенно хлеб и соль. Эти продукты символизировали благополучие дома. Отдавая их, человек, по поверью, отдавал свое семейное благополучие и тепло на весь зимний период.

Строго запрещалось лениться и проводить день в безделье. Тот, кто на Григория валялся на печи, рисковал потерять здоровье и провести всю зиму в бедности. Активная работа, напротив, привлекала богатство и удачу.

Приметы

