Григорьев день 30 ноября: Зачем нужно вымести сор из дома до зимы и положить на порог фасоль, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 30 ноября на Руси отмечали Григорьев день, или день Григория Зимоуказателя. Свое название он получил в честь почитаемого в православии Святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Наши предки верили, что в этот праздник по погоде можно определить характер грядущей зимы. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник неразрывно связан с памятью великого святого — святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, жившего в III веке в Малой Азии. Его жизнь была полна чудес с самого начала. Родившись в знатной языческой семье, он избрал путь служения Богу и стал одним из выдающихся учеников известного богослова Оригена. Прославился Григорий как великий чудотворец. По его молитвам сдвигались горы, исцелялись больные и изгонялись бесы. Одним из самых известных чудес является молитва, которой он заставил гору сдвинуться с места, чтобы освободить территорию для возведения храма.
Перед принятием епископского сана в Неокесарии Григорий уединился для молитвы, и ему явилась Сама Пресвятая Богородица в сиянии славы вместе с апостолом Иоанном Богословом. Богородица попросила апостола открыть Григорию истинный образ поклонения Святой Троице, что и было сделано. Именно это божественное откровение легло в основу его знаменитого Символа Веры, а также стяжало ему славу великого богослова. К моменту его смерти в городе, где когда-то проживало всего 17 христиан, осталось лишь 17 язычников — такова была мощь проповеди и чудес Григория. На Руси его почитали не только как богослова, но и как покровителя путешественников, защитника от злых духов и помощника в самых безнадежных делах и просьбах.
Традиции дняДень Григория Зимоуказателя был наполнен важными обрядами и делами, которые должны были обеспечить благополучие на всю зиму.
Как ученик апостола Иоанна и великий богослов, Григорий считался покровителем знаний и учения. Ему молились о даровании мудрости детям и об успехах в учебе. Кроме того, его просили о защите в дальней дороге и помощи в делах.
Главным обрядом дня, символизирующим окончательное вступление зимы в свои права, было «Закатывание зимы». В этот день всей семьей выходили на улицу, чтобы покататься по первому снегу или на санях. Считалось, что чем дальше и веселее прокатишься, тем крепче и здоровее будешь зимой. Этот обычай был не просто забавой, а магическим действием, «утрамбовывающим» зимнюю дорогу и приветствующим мороз.
С этого дня начиналась активная подготовка дома к морозам. Хозяйки доставали самые теплые одеяла и тулупы, проверяли, хорошо ли законопачены окна и двери. Особое внимание уделяли порогу — его тщательно подметали и клали на него веточки соломы или зерна фасоли, веря, что это не пустит в дом злых духов и обеспечит удачу в делах на весь предстоящий год.
Ночь на Григория считалась одной из тех, когда можно узнать свою судьбу. Девушки гадали на суженого, а взрослые мужчины и женщины, выйдя вечером на крыльцо, слушали звуки: лай собаки предвещал скорые вести, скрип полозьев — дальнюю дорогу, а вой ветра — возможные трудности.
Также было принято «запекать» здоровье: в каравай хлеба закладывали маленькие предметы-символы (монету на богатство, колечко на замужество), и тот, кому доставался кусок с такой «начинкой», мог рассчитывать на удачу в этом деле.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя беду и не испортить себе всю зиму, в день Григория Зимоуказателя строго соблюдали ряд запретов.
- Нельзя было ссориться и сквернословить. Считалось, что любое злое слово, сказанное в этот день, вернется бумерангом и принесет тройную неприятность. Мир в семье и с соседями сулил благополучную и спокойную зиму.
- Запрещалось оставлять дом в беспорядке. Если в этот день разбросать вещи и не убраться, то всю зиму в жилище будет царить хаос и нужда. Дом должен был встретить зиму чистым и подготовленным.
- Нельзя было давать в долг, особенно хлеб и соль. Эти продукты символизировали благополучие дома. Отдавая их, человек, по поверью, отдавал свое семейное благополучие и тепло на весь зимний период.
- Строго запрещалось лениться и проводить день в безделье. Тот, кто на Григория валялся на печи, рисковал потерять здоровье и провести всю зиму в бедности. Активная работа, напротив, привлекала богатство и удачу.
Приметы
- «Каков Григорий — такова и зима». Это была главная примета дня. Ясная морозная погода предсказывала суровую, но солнечную и снежную зиму. Если же стояла оттепель и шел дождь, зима ожидалась затяжной, с частыми потеплениями и мокрым снегом.
- Иней на деревьях. Если с утра ветви деревьев, особенно ивы и дуба, были покрыты густым инеем, это сулило морозные и ясные дни на протяжении всей зимы.
- Ветер с севера. Сильный северный ветер в этот день указывал на то, что холода будут стоять до самого конца зимы, а метели будут частыми и сильными.
- Ворона прячет клюв под крыло. Если птицы вели себя особенно тихо и прятали клювы в перья, это верный знак к скорому наступлению сильных морозов.
- По уровню воды в колодце можно было предсказать характер зимы. Если вода поднималась выше обычного и была спокойной, это предвещало мягкую и тёплую зиму. Напротив, если уровень воды был низким и она бурлила, следовало ожидать суровую зиму с морозами и вьюгами.