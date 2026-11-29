Григорий Зимоуказатель 30 ноября: почему день нужно провести с семьёй, как «смыть» болезни и не накликать беду, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 ноября отмечается Григорьев день, или Григорий Зимоуказатель. Такое название появилось потому, что по погоде этого последнего осеннего дня крестьяне судили о характере всей предстоящей зимы: погода до обеда отвечала за её первую половину, а после — за вторую. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Григорий родился около 213 года в знатной языческой семье в Неокесарии Понтийской (ныне территория Турции). Юноша получил блестящее образование: изучал право в Берите и Афинах, но судьбоносной стала встреча с великим учителем Оригеном в Кесарии Палестинской. Под его влиянием Григорий принял крещение и посвятил себя служению Церкви.
Вернувшись на родину, он удалился в пустыню, но около 245 года был возведен в епископа Неокесарийского. Согласно преданию, накануне посвящения Григорию явилась Пресвятая Богородица с апостолом Иоанном Богословом, который изложил ему тайну Святой Троицы. Это откровение легло в основу его знаменитого «Символа веры», утвердившего догмат о Троице. Святитель прославился многочисленными чудесами и даром прозорливости. Спустя годы служения церкви Григорий мирно скончался около 270–275 годов в родной Неокесарии.
30 ноября православные христиане молятся святителю Григорию об исцелении от болезней, защите от клеветы и наставлении на путь истинный, а также о помощи в трудных житейских ситуациях. Согласно церковным святцам, в этот день именины отмечают люди с именами Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон, Ян и Виктория.
Традиции дняГлавным действом Григорьева дня было «закатывание зимы». К этой поре снег обычно ложился основательно, промерзшая земля открывала санный путь, и вся деревня выходила на улицу: дети и старики, парни и девушки катались с горок, кувыркались в сугробах, играли в снежки. Считалось, что чем дальше человек укатится с горы, тем крепче будет его здоровье и счастливее следующий год.
Возвращаясь с гулянья, люди шли в баню. Верили, что пар в этот день смывает накопившиеся за год болезни, усталость и старые обиды — вода уносила всё тёмное, оставляя чистоту телу и душе.
Этот день старались провести дома, всей семьёй: общий стол и мир в избе, по поверьям, укрепляли узы брака и берегли дом от бед. Хозяйки наводили порядок: разбирали старые вещи, проверяли зимнюю утварь, пересчитывали припасы, готовя избу к посту и Рождеству.
Крестьяне внимательно следили за водой в колодцах и реках. Если вода стояла тихо, ждали мягкой и снежной зимы, а если шумела — готовились к лютым морозам и метелям. Также в этот день старались завершить все важные денежные расчёты и выполнить данные обещания, чтобы «не унести долги в зиму».
Народные запреты
- Предки верили, что на Григория Зимоуказателя нельзя бездельничать. Лень в этот день грозила бедностью и голодной зимой;
- Категорически запрещалось выносить из дома огонь, свечи или угли. Считалось, что вместе с пламенем уйдёт и семейное счастье, а в доме станет холодно не только телом, но и душой;
- Нельзя было примерять чужие кольца и украшения. По поверьям, вместе с чужой вещью можно было «принять» на себя болезни и тяжёлую судьбу её владельца;
- Также строго запрещалось повышать голос на пожилых родителей и малых детей. Ссора с родственниками в этот день могла, по мнению предков, привлечь в дом хвори и неурядицы. Не приветствовалось и обсуждение новостей или сплетни: пустые разговоры могли «накликать» беду;
- Не следовало начинать тяжёлые строительные работы или затевать генеральную уборку, чтобы «не вымести» удачу из избы;
- Наконец, в пост запрещалось устраивать пышные застолья с алкоголем и скоромной пищей, так как это считалось большим грехом перед Рождественским постом.
Приметы
- Какая погода на Григория — такова и зима;
- Если день тёплый и снег подтаивает — ждать мягкой зимы с частыми оттепелями;
- Тихая вода в колодце и на реке — зима тёплая и спокойная; шумит вода — жди морозов и метелей;
- Тёмный лёд на реке — к урожайному году;
- Круг вокруг Луны — погода скоро переменится к лучшему.