29 ноября 2026, 11:02

Фото: Istock/ Akifyeva Svetlana

Согласно народному календарю, 30 ноября отмечается Григорьев день, или Григорий Зимоуказатель. Такое название появилось потому, что по погоде этого последнего осеннего дня крестьяне судили о характере всей предстоящей зимы: погода до обеда отвечала за её первую половину, а после — за вторую. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ vubaz

Народные запреты

Предки верили, что на Григория Зимоуказателя нельзя бездельничать . Лень в этот день грозила бедностью и голодной зимой;

. Лень в этот день грозила бедностью и голодной зимой; Категорически запрещалось выносить из дома огонь, свечи или угли . Считалось, что вместе с пламенем уйдёт и семейное счастье, а в доме станет холодно не только телом, но и душой;

. Считалось, что вместе с пламенем уйдёт и семейное счастье, а в доме станет холодно не только телом, но и душой; Нельзя было примерять чужие кольца и украшения . По поверьям, вместе с чужой вещью можно было «принять» на себя болезни и тяжёлую судьбу её владельца;

. По поверьям, вместе с чужой вещью можно было «принять» на себя болезни и тяжёлую судьбу её владельца; Также строго запрещалось повышать голос на пожилых родителей и малых детей . Ссора с родственниками в этот день могла, по мнению предков, привлечь в дом хвори и неурядицы. Не приветствовалось и обсуждение новостей или сплетни: пустые разговоры могли «накликать» беду;

. Ссора с родственниками в этот день могла, по мнению предков, привлечь в дом хвори и неурядицы. Не приветствовалось и обсуждение новостей или сплетни: пустые разговоры могли «накликать» беду; Не следовало начинать тяжёлые строительные работы или затевать генеральную уборку , чтобы «не вымести» удачу из избы;

, чтобы «не вымести» удачу из избы; Наконец, в пост запрещалось устраивать пышные застолья с алкоголем и скоромной пищей, так как это считалось большим грехом перед Рождественским постом.

Приметы

Фото: Istock/ Sergey Pakulin