Харитонов день 11 октября: почему нельзя мести пол, передвигать мебель в доме и рассказывать сны, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 октября отмечается Харитонов день. Такое название появилось потому, что православная церковь в эту дату чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе этот праздник считали одним из самых опасных в году — верили, что нечистая сила гуляет по земле и подстерегает неосторожных. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНа Руси октябрь был временем подведения итогов: урожай собран, амбары полны, а природа готовится к долгому зимнему сну. В эти дни предки прислушивались к ветру, присматривались к первым ледяным узорам на лужах и старались не нарушать неписаные правила, которые веками складывались в крестьянском быту. Языческие представления о «переломных» днях, когда граница между мирами становится тоньше, органично переплелись с христианским почитанием святых. Харитонов день стал одним из таких рубежей: в нём соединились забота о доме, уважение к труду и молитва о защите семьи.
Преподобный Харитон Исповедник жил в III–IV веках в Иконии — городе в Малой Азии, где христианство только набирало силу. Его жизнь пришлась на эпоху жестоких гонений: за исповедание веры Харитона схватили, подвергли мучениям, но он не отрёкся от Христа. После освобождения святой удалился в пустыню, где основал несколько монастырей и заложил основы общежительного монашества — уклада, где монахи жили единой общиной, разделяя труд и молитву. Он учил, что сила веры проявляется не только в стойкости перед муками, но и в повседневном терпении, в умении хранить мир в сердце даже среди суеты.
Преподобный Харитон скончался в глубокой старости, окружённый учениками, и с тех пор его почитают как покровителя тех, кто ищет внутреннего равновесия и защиты от бед. 11 октября верующие молятся преподобному Харитону о семейном благополучии, о сохранении мира в доме и о помощи в преодолении жизненных испытаний. По православным святцам 11 октября именины отмечают Харитон, Александр, Алексей, Анна, Валентин, Татьяна, Иван, Мария, Сергей, Ульяна, Варлаам, Юлианна и Георгий.
Традиции дняК Харитонову дню крестьяне старались завершить последние осенние хлопоты, чтобы зима не застала врасплох. В Харитонов день крестьяне старались не выходить со двора и занимались домашними делами. Женщины садились за прялку и шитьё, мужчины чинили инвентарь и латали хозяйственные постройки. Считалось, что рукоделие и починка в этот день приносят в дом лад и достаток.
Молодёжь устраивала осенние посиделки. Девушки пряли и вышивали, парни приходили «на огонёк» — присмотреть невесту. С этого дня нередко начиналось сватовство, а свадьбы играли уже после Рождественского поста.
Хозяйки угощали домового медовой кашей или сладким пирогом, прося его присмотреть за домом зимой. Мужчины проверяли погреба и амбары: заделывали щели, чинили двери, чтобы мороз и мыши не добрались до запасов.
В этот день скоту уделяли особое внимание: его кормили овсом и старались не ругать и не пугать. Считалось, что если в Харитонов день животное напугать, то весь зимний двор будет вести себя беспокойно.
Народные запреты
- Категорически нельзя было мести пол и выносить мусор из дома. Вместе с сором, по поверьям, уходила удача и достаток. По той же причине не давали в долг муку и соль — это грозило разорением семьи;
- Не разрешалось отправляться в дорогу. Считалось, что человек в пути может «потерять себя» и навлечь беду на всю родню;
- Запрещалось передвигать мебель и мыть полы. Домовой, по обычаю, в этот день отдыхал в своём углу, и тревожить его не следовало. Ослушавшегося ждал год беспокойства и мелких неприятностей;
- После заката нельзя было смотреть в колодец и подолгу глядеть на звёзды. В первом случае можно было увидеть не своё отражение, во втором — приметить падающую звезду, что сулило дурную весть;
- Не ходили в гости и не звали гостей. Считалось, что чужой человек принесёт в дом ссору. Нежданного гостя старались не пускать через порог;
- Не рассказывали о своих планах и снах: сказанное в Харитонов день не сбудется, а добрый сон развеется;
- Не пересчитывали деньги. По примете, счёт в этот день заставлял средства «утекать» из дома.
Приметы
- Если листья с берёзы и дуба ещё не опали — зима будет долгой и суровой;
- Если заяц ещё не побелел — зима придёт поздно, снег выпадет только к концу ноября;
- Если утром на траве густой иней — зима будет снежной и холодной;
- Если к вечеру небо становится ясным и звёзды горят особенно ярко — к крепким морозам в декабре;
- Если птицы собираются в большие стаи и кружат низко над землёй — к резкому похолоданию в ближайшие дни.