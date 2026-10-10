10 октября 2026, 10:55

Фото: Istock/ Oleg Opryshko

Согласно народному календарю, 11 октября отмечается Харитонов день. Такое название появилось потому, что православная церковь в эту дату чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе этот праздник считали одним из самых опасных в году — верили, что нечистая сила гуляет по земле и подстерегает неосторожных. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Pretti

Народные запреты

Категорически нельзя было мести пол и выносить мусор из дома. Вместе с сором, по поверьям, уходила удача и достаток. По той же причине не давали в долг муку и соль — это грозило разорением семьи;

Вместе с сором, по поверьям, уходила удача и достаток. По той же причине не давали в долг муку и соль — это грозило разорением семьи; Не разрешалось отправляться в дорогу. Считалось, что человек в пути может «потерять себя» и навлечь беду на всю родню;

Считалось, что человек в пути может «потерять себя» и навлечь беду на всю родню; Запрещалось передвигать мебель и мыть полы. Домовой, по обычаю, в этот день отдыхал в своём углу, и тревожить его не следовало. Ослушавшегося ждал год беспокойства и мелких неприятностей;

Домовой, по обычаю, в этот день отдыхал в своём углу, и тревожить его не следовало. Ослушавшегося ждал год беспокойства и мелких неприятностей; После заката нельзя было смотреть в колодец и подолгу глядеть на звёзды. В первом случае можно было увидеть не своё отражение, во втором — приметить падающую звезду, что сулило дурную весть;

В первом случае можно было увидеть не своё отражение, во втором — приметить падающую звезду, что сулило дурную весть; Не ходили в гости и не звали гостей. Считалось, что чужой человек принесёт в дом ссору. Нежданного гостя старались не пускать через порог;

Считалось, что чужой человек принесёт в дом ссору. Нежданного гостя старались не пускать через порог; Не рассказывали о своих планах и снах: сказанное в Харитонов день не сбудется, а добрый сон развеется;

сказанное в Харитонов день не сбудется, а добрый сон развеется; Не пересчитывали деньги. По примете, счёт в этот день заставлял средства «утекать» из дома.

Приметы

Фото: Istock/ Raimo Bergroth