ИИ уже заменяет людей? Карьерный психолог о состоянии рынка труда и том, что ценят работодатели в эпоху нейросетей
Ещё вчера айтишникам платили «космические» зарплаты, а сегодня тысячи специалистов попадают под сокращения. Работодатели кричат о кадровом голоде, но соискатели месяцами не могут найти работу, пока искусственный интеллект всё активнее забирает человеческие задачи. Почему рынок труда превратился в хаос, кто рискует остаться за бортом и какие навыки внезапно стали дороже дипломов?
Паника на рынке труда
Ведущая подкаста «Меня бесит» Студии Р1 призналась, что во время подготовки к выпуску буквально словила паническую атаку из-за потока новостей о сокращениях, кризисе и искусственном интеллекте. Карьерный психолог Маргарита Пахотина подтвердила, что сейчас даже эксперты не могут уверенно объяснить, что происходит с рынком труда.
Причин этому сразу несколько. Экономический кризис давит на бизнес, технологии ломают привычные схемы работы, а сами люди больше не хотят терпеть работу «ради выживания».
Самое страшное в этой ситуации — ощущение полной неопределённости. Старые карьерные правила больше не работают, а новых пока никто не придумал.
IT больше не спасёт
Ещё недавно работа в IT считалась билетом в новую жизнь: высокие зарплаты, удалёнка, ощущение полной неуязвимости. Многие были уверены — если выучить код, проблемы с деньгами исчезнут навсегда. Но рынок резко развернулся.
«Долгое время в IT были гигантские зарплаты, разрыв с рынком мог быть в несколько раз. Сейчас зарплаты становятся ближе к реальности», — подчеркнула Пахотина.
За словами о «возвращении к реальности» скрывается куда более жёсткая картина: компании массово сокращают расходы и избавляются от сотрудников.
«Бизнесы закрываются, те, кто не закрывается, начинают резать косты. Самые большие расходы — фонд оплаты труда», — отмечает специалист.
Люди, привыкшие к огромным зарплатам и постоянному спросу, внезапно начали сталкиваться с отказами и увольнениями. И всё это происходит одновременно с внедрением нейросетей.
«Искусственный интеллект распробовали. Бизнес начал его внедрять в процессы. Теперь есть ожидание, что сотрудники должны быть эффективнее. Вместо трёх сотрудников я возьму одного и впихну в него побольше», — раскрыла тактику гостья подкаста.
Фактически ИИ уже начал сокращать людей — пока не напрямую, а через резкое повышение требований. Теперь от одного человека требуют результат целого отдела.
Диплом и стаж больше не котируются
Главный шок нового рынка в том, что привычные достижения перестают быть гарантией безопасности. Хорошее образование, громкие строчки в резюме и многолетний опыт больше не означают автоматического успеха.
Всё чаще выигрывают не самые умные, а самые гибкие и удобные для команды.
«На определённом уровне, если два человека очень равны, близки по компетенциям, очевидно, что бизнес-задачи на компетенциях закрываются одинаково. Тогда возьмут того, кто более харизматичен, кто умеет расположить, построить отношения», — указала Пахотина.
То, что раньше считалось второстепенным, неожиданно стало главным преимуществом:
«Софты становятся штукой, которой человек может конкурировать и где он может создавать дополнительную ценность».
Умение разговаривать, договариваться, спокойно реагировать на стресс и работать с людьми теперь ценится почти выше профессиональных навыков. Особенно болезненно это звучит для тех, кто годами строил карьеру по старым правилам: работай лучше всех — и тебя обязательно заметят.
«Гении в вакууме»: какие черты сотрудников ценятся больше всего
Рынок всё меньше нуждается в «гениях в вакууме». Даже сильный профессионал становится проблемой, если он конфликтует с коллегами или не умеет встраиваться в команду:
«У управленцев софт-скиллы — это суть их работы. Если их убрать, работы не останется».
По словам Маргариты Пахотиной, во многих западных компаниях кандидата с плохими soft skills могут не взять даже при идеальных профессиональных знаниях.
«В российских реалиях бывает по-разному. Но человек с хорошими софтами умеет быстрее обучиться от других людей. Он более командный», — добавила собеседница подкаста.
Получается неприятная для многих вещь: теперь недостаточно просто быть хорошим специалистом. Нужно ещё нравиться людям, быстро адаптироваться и постоянно учиться заново.
Люди массово уходят «в никуда»
На фоне тревожных новостей происходит ещё один неожиданный процесс — люди сами увольняются без нового места работы. Несмотря на кризис и страх остаться без денег, многие больше не готовы терпеть выгорание и неудовлетворённость.
Ведущая подкаста упоминает тревожную цифру — 200 тысяч сокращений в техническом секторе за 2025 год. Но параллельно растёт число тех, кто добровольно совершает так называемый «прыжок веры».
«Люди не согласны на меньшее, учат любить себя, ищут новое», — объясняет Маргарита.
Для одних это попытка спасти психику и жизнь, для других — огромный риск. Потому что главный страх остаётся прежним: а что, если нормальной работы больше не будет?
Именно поэтому рынок труда сейчас напоминает настоящий шторм. Никто не понимает, где безопасно, а где можно потерять всё.
Новая реальность уже наступила
Самый жёсткий вывод звучит просто: эпоха лёгких денег заканчивается. Работать «по инерции» больше не получится.
Теперь недостаточно один раз получить диплом и надеяться, что он будет кормить всю жизнь. Ещё недавно людей учили выбирать профессию «раз и навсегда», строить стабильную карьеру и годами двигаться по одной траектории. Теперь же целые специальности могут устареть всего за несколько лет.
Недостаточно быть просто исполнительным сотрудником. Недостаточно даже иметь опыт. Бизнесу нужны люди, которые умеют быстро перестраиваться, обучаться новому, работать в команде и сохранять эффективность в условиях постоянного давления.
При этом в происходящем есть и неожиданный плюс. На фоне наступления нейросетей снова начинают цениться живые человеческие качества — энергия, харизма, способность поддерживать других и выстраивать отношения.
Но главный страх всё равно остаётся прежним: никто до конца не понимает, каким будет рынок труда уже через несколько лет. Пока одни надеются, что всё «станет как раньше», другие уже срочно переучиваются и пытаются успеть за новой реальностью.
И первостепенный вопрос теперь не в том, заменит ли ИИ человека. А в том, кто окажется быстрее — человек или машина.
