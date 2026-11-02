Иларионов день 3 ноября: как сохранить мир в семье, привлечь удачу и не накликать беду, народные приметы
Согласно народному календарю, 3 ноября отмечается Иларионов день, или «Первая пороша». Такое название появилось потому, что к этому времени в средней полосе России часто выпадал первый лёгкий снег — он укрывал почерневшие пашни и оголённые сады, словно подводил черту под осенней страдой. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Илариона Великого — одного из столпов раннего монашества, чьё подвижничество стало примером духовной стойкости. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Иларион Великий появился на свет около 291 года неподалёку от Газы, в семье язычников. В юные годы родители отправили его в Александрию постигать науки, и там будущий подвижник принял крещение. В пятнадцать лет, услышав о славе преподобного Антония Великого, Иларион устремился в пустыню к прославленному наставнику. С ним он провёл около двух месяцев, стремясь во всём повторить образ жизни учителя. После кончины родителей он вернулся на родину, раздал беднякам всё, что унаследовал, и стал жить отшельником в семи милях от Маюма.
Спал подвижник на голой земле, а пищу принимал лишь раз в сутки, после заката, и самую скромную. Господь наделил его даром исцеления и властью изгонять бесов — слава о чудотворце разошлась по всей Палестине. С его благословения в Святой Земле стали возникать первые обители, а число последователей росло год от года.
На шестьдесят пятом году жизни, измученный непрерывным потоком посетителей и тоскующий по уединению, святой оставил Палестину. Он посетил Египет, чтобы поклониться могиле Антония, затем направился на Сицилию и в Далмацию. Последние годы Иларион провёл на Кипре, в безлюдном горном уголке. Там он и отошёл ко Господу в 371 году. Ученик святого, Исихий, тайно перевёз тело наставника в Палестину и предал земле в монастыре близ Газы.
На Руси память преподобного Илариона Великого соединилась с давними наблюдениями за природой. Языческие обряды задабривания зимы и гадания об урожае естественно переплелись с христианским почитанием святого. В этот день верующие обращаются к преподобному Илариону с молитвами об исцелении от болезней, укреплении в вере и избавлении от душевных недугов. Согласно православным святцам, 3 ноября именины отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Николай, Сергей, Фёдор и Пелагия.
Традиции дняЖизнь в начале ноября замедлялась, и крестьяне переключались на домашние хлопоты. Мужчины приводили в порядок рабочий инвентарь, чинили упряжь и латали зимнюю одежду. Важной частью дня было «прощание с дорогой»: крестьяне осматривали телеги, снимали колёса и смазывали оси, чтобы к весне всё было готово. Считалось, что если телега «успокоена» до первой пороши, то и путь в новом году будет ровным.
Женщины садились за прялки и пяльцы. Считалось, что если 3 ноября нитка ложится ровно и узор выходит ладным, то и жизнь девицы сложится гладко. В этот день старшие начинали учить младших дочерей шитью и вязанию — навыку, без которого в крестьянском быту не обойтись.
Особое место занимали гадания о суженом. Девушки набирали в чашку первый снег, растапливали его над огнём, а затем зажигали свечу и капали воском в талую воду. По тому, какой узор складывался на поверхности, судили о скором замужестве и характере будущего жениха. Той же водой умывались, веря, что она придаст лицу свежесть и притянет женихов.
Ходили в этот день и на перекрёсток дорог — кормили птиц хлебными крошками. Считалось, что это продлевает жизнь и приносит удачу в дом.
Народные запреты
- Нельзя начинать новые дела — по поверью, начатое 3 ноября не принесёт плодов, и все вложенные силы будут пустой потерей времени;
- Запрещено ссориться и повышать голос — считалось, что раздор, вспыхнувший в этот день, будет тлеть до самой Масленицы и принесёт в дом разлад;
- Не жаловались в этот день на судьбу и не сетовали на тяготы жизни. Считалось, что жалоба не только не принесёт облегчения, но и притянет к человеку ещё большую тоску и нужду;
- Хлеб на Илариона был в особом почёте. Крошки не выбрасывали, а собирали и скармливали птицам или скотине. Неуважение к хлебу, брошенному на пол или выброшенному в грязь, сулило голод и бедность;
- Запрещалось оставлять ворота и двери открытыми на ночь — верили, что через них в жилище может проникнуть «зимний холод» и принести болезни.
Приметы
- Если 3 ноября выпал снег и лёг на землю — на будущий год ждали обильного урожая хлеба;
- Ясный и сухой день предвещал скорые морозы;
- Утренний туман на Илариона сулил тёплую зиму;
- Звёздное небо ночью — к лютым морозам в декабре;
- Если листва на деревьях опала не полностью — зима ожидалась холодной и затяжной;
- Снег, выпавший 3 ноября и не растаявший до весны, предвещал раннее цветение подснежников.