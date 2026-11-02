02 ноября 2026, 11:11

Фото: Istock/ Dace Znotina

Согласно народному календарю, 3 ноября отмечается Иларионов день, или «Первая пороша». Такое название появилось потому, что к этому времени в средней полосе России часто выпадал первый лёгкий снег — он укрывал почерневшие пашни и оголённые сады, словно подводил черту под осенней страдой. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Илариона Великого — одного из столпов раннего монашества, чьё подвижничество стало примером духовной стойкости. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Igor Karakulov

Традиции дня

Фото: Istock/ kathleenru

Народные запреты

Нельзя начинать новые дела — по поверью, начатое 3 ноября не принесёт плодов, и все вложенные силы будут пустой потерей времени;

— по поверью, начатое 3 ноября не принесёт плодов, и все вложенные силы будут пустой потерей времени; Запрещено ссориться и повышать голос — считалось, что раздор, вспыхнувший в этот день, будет тлеть до самой Масленицы и принесёт в дом разлад;

— считалось, что раздор, вспыхнувший в этот день, будет тлеть до самой Масленицы и принесёт в дом разлад; Не жаловались в этот день на судьбу и не сетовали на тяготы жизни. Считалось, что жалоба не только не принесёт облегчения, но и притянет к человеку ещё большую тоску и нужду;

Считалось, что жалоба не только не принесёт облегчения, но и притянет к человеку ещё большую тоску и нужду; Хлеб на Илариона был в особом почёте. Крошки не выбрасывали, а собирали и скармливали птицам или скотине. Неуважение к хлебу, брошенному на пол или выброшенному в грязь, сулило голод и бедность;

Неуважение к хлебу, брошенному на пол или выброшенному в грязь, сулило голод и бедность; Запрещалось оставлять ворота и двери открытыми на ночь — верили, что через них в жилище может проникнуть «зимний холод» и принести болезни.

Приметы

Фото: Istock/ AlexanderXXI