Иларионов день и Страстная пятница 10 апреля: как защитить дом от бесов и что нельзя делать в самый скорбный день года, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 апреля отмечается Иларионов день, который в старину также называли днем мать-и-мачехи. Такое название появилось потому, что в это время на солнечных участках земли начинали пробиваться первые желтые цветы, которые были одним из первых признаков наступления весны. В 2026 году в православном календаре соединяются день памяти преподобного Илариона Нового с самым скорбным днем церковного года — Страстной пятницей. О приметах, традициях и запретах, завещанных предками, читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо христианства на Руси 10 апреля было днем настоящей весны. Наши предки верили, что именно сейчас просыпается водяной и домовой. Чтобы задобрить духов, люди очищали водоемы от зимнего мусора и громко не ругались у рек, чтобы не разгневать хозяина вод. Язычники славили солнце и просили у природы плодородия.
С приходом православия этот день обрел своего небесного покровителя — преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Жил святой в VIII веке близ пролива Дарданеллы. С юности он ушел в затвор, заслужив дар чудотворения, молитвой низводил дождь в засуху, спасал поля от саранчи и даже разделял воды рек, как ветхозаветный пророк. Погиб Иларион мученически в 754 году на монастырь напали иконоборцы. Они ворвались в храм во время службы, попрали Святые Дары, а игумена после жестоких пыток казнили за веру в иконы.
В 2026 году память этого святого накладывается на Страстную (Великую) пятницу — день распятия и крестной смерти Иисуса Христа. Это самый траурный день в христианстве. Именно в пятницу Спасителя судили, бичевали и возвели на Голгофу. Около третьего часа дня (по Евангелию от Марка) Иисуса распяли между двумя разбойниками. В шестом часу наступила тьма, которая длилась до девятого часа. В это время сотник Лонгин, видя померкшее солнце и другие знамения, исповедал: «Воистину, Он был Сын Божий». После смерти Иисуса Иосиф из Аримафеи и Никодим сняли тело с креста, обвили его пеленами с благовониями и положили в новом гробе, высеченном в скале.
10 апреля в церквях не служат литургии, а в центр храма выносят Плащаницу — плат с изображением Христа во гробе. В этот день верующие молятся о прощении грехов, вспоминая Жертву, принесенную за всех людей.
Традиции дняВ первую очередь, этот день требует строжайшего поста. До выноса Плащаницы верующие стараются вовсе отказаться от еды, позволяя себе лишь хлеб и воду в память о страданиях Христа. Церковь не благословляет в этот день какие-либо развлечения или шумные работы.
Однако крестьянская жизнь диктовала свое. Наши предки, соблюдая пост и тишину, занимались повседневными бытовыми делами. Женщины в это время ходили в лес за мать-и-мачехой. Из этого первого весеннего цветка варили целебные отвары — верили, что он снимает хворь и кашель.
Поскольку Страстная пятница — время, когда, по поверьям, нечистая сила получает особую свободу, знающие люди защищали дом. Свечу, с которой стояли на службе 12 Евангелий накануне, зажигали дома и выжигали кресты на дверных косяках. Это был мощный оберег от бесов до следующей Пасхи.
Также было принято умываться «серебряной водой» — в стакан с водой на ночь клали кольцо или монету. Утреннее умывание такой водой снимало сглаз и приносило красоту.
Народные запреты
- Никакого веселья. Смех, громкая музыка и пение считались грехом. Кто веселится в этот день, тот «плакать будет весь год»;
- Запрет на ссоры, конфликты, сквернословие. Христос принял страдания из любви к людям. В память о Сыне Божьем стараются проявлять милосердие, прощение и терпение. Даже незначительные обиды в этот день затягиваются надолго и могут перерасти во вражду;
- Беременным женщинам запрещается брать в руки острые предметы (иглы, ножи). В народе верили, что это может отразиться на здоровье будущего ребенка — «зашить ему глазки»;
- Не следует стричься, красить волосы, делать причёски. Манипуляции с внешностью в день скорби считаются неуместными. По народным поверьям, стрижка в Страстную пятницу может привести к потере здоровья или жизненной силы;
Приметы
- Теплый и солнечный день — к ранним полевым работам и хорошему урожаю зерна;
- Если на Илариона пошел дождь — год будет урожайным, а рожь густой;
- Красный закат 10 апреля — к ясной и теплой погоде без дождей;
- Гром утром гремит — лето будет жарким;
- Если к этому дню снег полностью сошел с полей — урожай озимых будет богатым. Если снег еще лежит в низинах — весна затянется;
- Сороки сидят на макушках деревьев — к скорому и устойчивому теплу.