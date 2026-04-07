В России предложили давать скидки до 10% за своевременную оплату ЖКХ

07 апреля 2026, 15:01

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России стоит рассмотреть возможность введения программы лояльности за своевременную оплату ЖКУ и системы скидок до 10% в месяц. С таким предложением к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину обратился общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





По его мнению, стимулирование оплаты услуг ЖКХ в срок является действенной мерой, поэтому есть смысл давать скидки до 10% за своевременное внесение платежей.





«Считаю, что может быть перспективной инициатива о накоплении льгот за долгий срок оплаты. Например, если человек исправно перечисляет деньги за ЖКУ три года, можно давать скидку на содержание жилья от 5% до 10% каждый месяц. Такая мера может помочь снизить количество просроченных платежей», — приводит Life.ru текст обращения.