Ильин день 2 августа: как задобрить грозного пророка, чтобы сохранить достаток и уберечь дом от бед, народные приметы
Согласно народному календарю, 2 августа отмечается Ильин день, или «Громовик» — один из самых почитаемых праздников лета. Такое имя он получил в честь ветхозаветного пророка Илии, которого славяне почитали как повелителя грозы, дождя и огня. Считалось, что в это время небеса особенно близки к земле, а гром — не просто природное явление, а голос самого пророка, призывающего к покаянию и очищению. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИльин день — это удивительный сплав древних языческих верований и глубокой православной традиции. У славян до крещения Руси существовал культ Перуна — бога грома и молнии. Он управлял бурями, охранял землю от злых сил и был покровителем воинов. Когда народ принял христианство, Церковь не стала уничтожать старые образы, а трансформировала их, направив на благо веры. Пророк Илия стал христианским ответом Перуну — он, как и бог грома, ходил по небесам, вызывал дождь и боролся с нечестием. Его вознесение на огненной колеснице, описанное в Книге Царств, стало мощным символом победы духа над плотью.
Пророк Илия жил в IX веке до Рождества Христова в земле Израильской, в трудное время идолослужения. Он стоял за чистоту веры, обличал царя Ахава и царицу Иезавель за поклонение Ваалу. На горе Кармил он вызвал языческих пророков на испытание огнём — и Господь низвёл огонь с неба, сжёг жертву и доказал свою силу. После этого Илия молился, и дождь прекратил трёхлетнюю засуху. За верность Богу он был вознесён на небо живым в огненной колеснице, запряжённой огненными конями. С тех пор его почитают как покровителя небесных стихий, заступника в молитвах о дожде, исцелении от болезней и защите от бед.
Традиции дняИльин день на Руси отмечали широко и хлебосольно. Центральным событием была братчина — совместная трапеза, которую устраивали после церковной службы и крестного хода. За столом собирались соседи, приглашали странников и нищих — отказать в угощении считалось большим грехом. После застолья начинались народные гулянья с песнями, плясками и хороводами, а в некоторых регионах проводились обрядовые кулачные бои.
С Ильина дня начинался отсчет к осени. Говорили: «На Илью до обеда лето, а после — осень». В этот период день становился заметно короче, а вода в реках — холоднее. 2 августа нельзя было купаться до обеда — пока Илья «не пройдёт на колеснице». Считалось, что вода в реках и озёрах в это время особенно священна, но и опасна. После обеда, особенно после грозы, купались всей семьёй, веря, что вода в Ильин день смывает грехи и болезни.
Современные традиции во многом сохранили дух тех обрядов. В Ильин день принято:
- Посещать церковь, помолиться о благополучии в семье и рождении детей, так как Илия считается покровителем плодородия;
- Устраивать щедрое застолье для родных и близких, чтобы укрепить родственные связи;
- Заниматься благотворительностью — помощь нуждающимся в этот день особенно важна;
- Собирать лечебные травы — по поверьям, они обладают особой силой именно 2 августа.
Что нельзя делать в Ильин день и почемуС Ильиным днем связано множество суеверий и строгих запретов, которые наши предки соблюдали неукоснительно, и многие из них актуальны до сих пор.
- Нельзя было ругаться, сквернословить или ссориться. Говорили: «Илья слышит каждое слово». Слово в этот день обладало силой — как молитва, так и проклятие. Даже шутливая ссора могла привлечь беду.
- Запрещалось работать на поле. Считалось, что Илья в этот день «осматривает землю», и если увидит, что человек трудится, то пошлет на него семь бед. Особенно строго относились к работе с железом — ковать, точить ножи, строгать доски. Железо притягивает молнию, а в день громовика это особенно опасно.
- Рекомендовалось воздерживаться от рыбалки. Считалось, что вместе с уловом можно принести в дом болезни и несчастья.
- Не стоило хвастаться и смотреться в зеркало, особенно пожилым и больным. Это могло «забрать» оставшуюся удачу и здоровье.
Приметы
- Если 2 августа идёт дождь — осень будет дождливой, но урожай сохранится;
- Гром в Ильин день — к тёплой и продолжительной осени;
- Если после грозы появилась яркая радуга — к богатому урожаю яблок и груш;
- Много пчёл на цветах в этот день — к тёплой и сухой осени;
- Сухая погода — к шести неделям засухи и пожарам;
- Жара 2 августа — к холодной зиме.