01 августа 2026, 09:30

Фото: iStock/ LuisVilanova

Согласно народному календарю, 2 августа отмечается Ильин день, или «Громовик» — один из самых почитаемых праздников лета. Такое имя он получил в честь ветхозаветного пророка Илии, которого славяне почитали как повелителя грозы, дождя и огня. Считалось, что в это время небеса особенно близки к земле, а гром — не просто природное явление, а голос самого пророка, призывающего к покаянию и очищению. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать в Ильин день и почему Приметы



История праздника

Фото: iStock/ sedmak

Традиции дня

Фото: iStock/ guanos

Посещать церковь, помолиться о благополучии в семье и рождении детей, так как Илия считается покровителем плодородия;

Устраивать щедрое застолье для родных и близких, чтобы укрепить родственные связи;

Заниматься благотворительностью — помощь нуждающимся в этот день особенно важна;

Собирать лечебные травы — по поверьям, они обладают особой силой именно 2 августа.

Что нельзя делать в Ильин день и почему

Н ельзя было ругаться, сквернословить или ссориться. Говорили: «Илья слышит каждое слово». Слово в этот день обладало силой — как молитва, так и проклятие. Даже шутливая ссора могла привлечь беду.

Говорили: «Илья слышит каждое слово». Слово в этот день обладало силой — как молитва, так и проклятие. Даже шутливая ссора могла привлечь беду. Запрещалось работать на поле. Считалось, что Илья в этот день «осматривает землю», и если увидит, что человек трудится, то пошлет на него семь бед. Особенно строго относились к работе с железом — ковать, точить ножи, строгать доски. Железо притягивает молнию, а в день громовика это особенно опасно.

Считалось, что Илья в этот день «осматривает землю», и если увидит, что человек трудится, то пошлет на него семь бед. Особенно строго относились к работе с железом — ковать, точить ножи, строгать доски. Железо притягивает молнию, а в день громовика это особенно опасно. Рекомендовалось воздерживаться от рыбалки. Считалось, что вместе с уловом можно принести в дом болезни и несчастья.

Считалось, что вместе с уловом можно принести в дом болезни и несчастья. Не стоило хвастаться и смотреться в зеркало, особенно пожилым и больным. Это могло «забрать» оставшуюся удачу и здоровье.

Приметы

Фото: iStock/ chameleonseye