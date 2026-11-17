17 ноября 2026, 09:38

Фото: Istock/ Sergeybor

Согласно народному календарю, 18 ноября отмечается Ионов день. Такое название праздник получил в честь святителя Ионы, архиепископа Новгородского, память которого чтит Православная церковь в эту дату. В это время наши предки завершали осенние труды и готовились к встрече зимы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Dasheger

Традиции дня

Фото: Istock/ Marinela Malcheva

Народные запреты

Категорически нельзя было помогать с уборкой или мытьём посуды в чужом доме. Считалось, что вместе с чужим мусором можно забрать на себя беды и болезни хозяев, перенести их на свою семью;

Считалось, что вместе с чужим мусором можно забрать на себя беды и болезни хозяев, перенести их на свою семью; Не разрешалось поднимать с земли найденные деньги или украшения. По поверьям, потерянная вещь могла нести в себе чужую негативную энергию или болезнь, и тот, кто её подберёт, навлекал на себя несчастья;

По поверьям, потерянная вещь могла нести в себе чужую негативную энергию или болезнь, и тот, кто её подберёт, навлекал на себя несчастья; В этот день старались не принимать важных решений и не совершать крупных покупок. Люди верили, что нечистая сила может «украсть» подпись на документе или сделать так, что дорогая вещь быстро придёт в негодность, а деньги будут потрачены впустую;

Люди верили, что нечистая сила может «украсть» подпись на документе или сделать так, что дорогая вещь быстро придёт в негодность, а деньги будут потрачены впустую; Запрещалось брать в руки веник, стоящий у чужой входной двери. Считалось, что через этот предмет можно получить порчу или перенять чужие проблемы. Также нельзя было ходить в грязной одежде и обуви — это грозило привлечением болезней и неудач;

Считалось, что через этот предмет можно получить порчу или перенять чужие проблемы. Также нельзя было ходить в грязной одежде и обуви — это грозило привлечением болезней и неудач; Не приветствовалось в Ионов день и праздное времяпрепровождение. Лень и безделье могли обернуться упущенными возможностями и неудачами в будущем, поэтому предки старались встать пораньше и переделать все дела. Кроме того, не рекомендовалось засылать сватов — считалось, что это не принесёт желаемого результата.

Приметы

Фото: Istock/ Michael Ovseychik