Ионов день 18 ноября: почему нельзя подбирать деньги, делать крупные покупки и помогать с уборкой в чужом доме, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 ноября отмечается Ионов день. Такое название праздник получил в честь святителя Ионы, архиепископа Новгородского, память которого чтит Православная церковь в эту дату. В это время наши предки завершали осенние труды и готовились к встрече зимы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИонов день вобрал в себя и древние славянские верования, и строгую церковную традицию. В сознании крестьянина небесное покровительство святого тесно переплеталось с заботами о будущем урожае и семейном благополучии. Люди верили, что в этот день нечистая сила пытается навредить финансовым делам и сделкам, поэтому старались вести себя осмотрительно.
Сам святитель Иона жил в XV веке и был выдающимся деятелем Русской церкви. Он остался сиротой в раннем детстве, но был взят на воспитание благочестивой вдовой. Ещё в отрочестве новгородский юродивый Михаил Клопский предрёк ему стать архиепископом. Иона принял постриг в Отенской пустыни, в 50 верстах от Новгорода, где позже стал игуменом.
Иоанн принял постриг в Отенской пустыни под Новгородом, со временем стал игуменом обители, а в 1458 году новгородцы избрали его своим архиепископом. Он строил и украшал храмы, в 1463 году возвёл первую на новгородской земле церковь в честь преподобного Сергия Радонежского, помогал Соловецкому монастырю, но главной его славой стали приюты для сирот и вдов, устроенные в самом Новгороде. В 1466 году, когда от моровой язвы умирали тысячи горожан, святитель, по сказанию летописи, остановил болезнь крестным ходом. Скончался Иона 5 ноября 1470 года в Новгороде, а по своему завещанию был погребён в Отенской пустыни, в храме Иоанна Предтечи, который сам и выстроил, и ещё при жизни выкопал себе гробницу. В 1549 году святитель был причислен к лику общерусских святых.
Сегодня верующие молятся святителю Ионе об укреплении веры, о защите от несправедливости и, по народной традиции, о даровании хорошего жениха. Согласно православным святцам, 18 ноября именины отмечают люди с именами Иона, Григорий, Тихон, Гавриил, а также Епистимия.
Традиции дняГлавной заботой в Ионов день было навести порядок в доме и в мыслях. Женщины принимались за генеральную уборку, веря, что вместе с пылью и мусором из избы уходят все неприятности и ссоры, а чистота сулит удачу и мир в семье. После трудов было принято топить баню, чтобы смыть с себя не только грязь, но и накопившуюся усталость, укрепить здоровье перед холодами.
Особое место на столе в этот день занимала редька. Крестьяне обязательно готовили блюда из этого корнеплода, тёрли его с маслом, луком и солью, добавляли в квашеную капусту или подавали с рыбой. Считалось, что съеденная в Ионов день редька защитит от простуды и укрепит здоровье на всю зиму, а заготовленная впрок, она станет первым лекарством при хвори.
Незамужние девушки с самого утра спешили во двор, чтобы провести особый обряд на привлечение женихов. Они брали кошель с мелкими монетами и разбрасывали их по земле, приговаривая: «На Иону мелочь рассыпаю, женихов зазываю». Чем больше монеток оставалось лежать во дворе, тем больше, по поверью, должно было появиться поклонников. В некоторых регионах вместо монет использовали мелкие предметы ручной работы — бусины или ленты.
Кроме того, в этот день принято было выносить из дома хлам и битую посуду. Считалось, что старые ненужные вещи накапливают в себе негативную энергию и мешают удаче войти в дом. После уборки и бани люди старались лечь спать пораньше, чтобы набраться сил перед зимними испытаниями.
Народные запретыВ Ионов день существовало множество запретов, которые предки строго соблюдали.
- Категорически нельзя было помогать с уборкой или мытьём посуды в чужом доме. Считалось, что вместе с чужим мусором можно забрать на себя беды и болезни хозяев, перенести их на свою семью;
- Не разрешалось поднимать с земли найденные деньги или украшения. По поверьям, потерянная вещь могла нести в себе чужую негативную энергию или болезнь, и тот, кто её подберёт, навлекал на себя несчастья;
- В этот день старались не принимать важных решений и не совершать крупных покупок. Люди верили, что нечистая сила может «украсть» подпись на документе или сделать так, что дорогая вещь быстро придёт в негодность, а деньги будут потрачены впустую;
- Запрещалось брать в руки веник, стоящий у чужой входной двери. Считалось, что через этот предмет можно получить порчу или перенять чужие проблемы. Также нельзя было ходить в грязной одежде и обуви — это грозило привлечением болезней и неудач;
- Не приветствовалось в Ионов день и праздное времяпрепровождение. Лень и безделье могли обернуться упущенными возможностями и неудачами в будущем, поэтому предки старались встать пораньше и переделать все дела. Кроме того, не рекомендовалось засылать сватов — считалось, что это не принесёт желаемого результата.
Приметы
- Если 18 ноября выпадает много снега, зима будет снежной и холодной;
- Если луна видна в дымке или вокруг неё виден туманный круг, следует ждать затяжного ненастья;
- Деревья к этому дню не сбросили листву — зима наступит поздно и будет мягкой;
- Если к 18 ноября не выпадет снег, это предвещает нестабильную зиму с частыми изменениями температуры;
- Если к 18 ноября не ударили крепкие холода, то настоящая зима задержится, устойчивый снежный покров ляжет только в декабре.