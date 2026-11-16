Родители забыли семилетнего сына в самолете

16 ноября 2026, 17:17

В Бразилии родители оставили семилетнего сына в самолете после посадки

Фото: iStock/Dushlik

Бразильская семья, летевшая из Сан-Паулу в Порту-Алегри, вышла из самолета, забыв на борту своего семилетнего сына. Об этом сообщает Último Segundo.