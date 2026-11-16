Родители забыли семилетнего сына в самолете
Бразильская семья, летевшая из Сан-Паулу в Порту-Алегри, вышла из самолета, забыв на борту своего семилетнего сына. Об этом сообщает Último Segundo.
Инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в международном аэропорту Сальгадо Филью — после рейса LA3420 авиакомпании LATAM Airlines Brasil. Когда пассажиры уже вышли из самолета, пилот связался с диспетчером по радио и сообщил, что на борту остался ребенок. Он попросив прислать к лайнеру сотрудника авиакомпании.
Все это время мальчик находился в салоне под присмотром персонала перевозчика. Примерно через 15 минут, убедившись в родстве, сотрудники передали его матери. Позже в авиакомпании подтвердили, что малыша благополучно вернули семье.
Ранее сообщалось, что летевший из Колумбии в США самолет подал сигнал тревоги при заходе на посадку.
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