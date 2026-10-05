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Ираидин день 6 октября: как привлечь удачу на всю осень и сохранить финансовое благополучие, народные приметы

Фото: Istock/ Yuliya Mirdich

Согласно народному календарю, 6 октября отмечается Ираидин день, или «Ираида Спорная». Такое название появилось потому, что в эту пору природа словно спорит сама с собой: утренний заморозок соседствует с тёплым солнцем, а ясное небо внезапно затягивают тучи. Православная церковь в эту дату чтит память мученицы Ираиды Александрийской и празднует Зачатие Иоанна Предтечи. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

В православном календаре 6 октября соединились несколько памятных дат. Главная из них — Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот праздник известен с первых веков христианства и всегда отмечался с особым благоговением.

Вместе с тем церковь вспоминает мученицу Ираиду Александрийскую, жившую в IV веке. Юная дева, дочь священника, с двенадцати лет посвятила себя монашеской жизни. Однажды, выйдя к источнику за водой, она увидела корабль, на котором везли закованных в цепи христиан — мужчин, женщин, иноков и священнослужителей. Отбросив водонос, Ираида добровольно присоединилась к узникам Христовым. Когда судно прибыло в египетский город Антинополь, святая первой приняла жестокие истязания и была усечена мечом. Вслед за ней мученическую кончину приняли и остальные.

Фото: Istock/ Oleg Podlesnykh
Народное сознание соединило церковное почитание с древними славянскими представлениями о переходе осени в зиму. Прозвание «Спорная» закрепилось за днём потому, что погода в эту пору переменчива и непредсказуема. Люди говорили: «Ираида спорит с природой» — то ли зима уже на пороге, то ли осень ещё задержится.

В этот день именины отмечают люди с именами Ираида, а также Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Николай, Пётр. Святые угодники этого дня считаются заступниками в делах семейных и хозяйственных. Молитвы мученице Ираиде возносят о твёрдости в вере, о защите от несправедливых гонений и о благополучии дома.

Традиции дня

Ираидин день на Руси был наполнен заботами о грядущей зиме. Хозяева утепляли избы, конопатили щели, заготавливали дрова. Существовал особый обряд — «заговор угля»: в печь клали горячие угли и читали особые слова, чтобы тепло не покидало дом до весны. Печь в этот день топили особенно старательно, ведь она считалась сердцем избы.

Хозяйки пекли «наливушки» — ржаные лепёшки с картофельной начинкой, заправленной молоком и яйцом. Это простое кушанье символизировало сытую зиму. Первую лепёшку по традиции отдавали самому младшему в семье, чтобы весь год в доме был достаток.

Фото: Istock/ M-Production
Старые, истрепавшиеся веники в этот день сжигали. Люди верили: вместе с дымом уходят болезни, ссоры и накопленные обиды. Перед сожжением в доме тщательно прибирались, выметая все углы.

Чтобы привлечь достаток, в кошелёк клали особую монетку — с царапиной или вмятиной, но обязательно полученную честным путём: на сдачу, за работу или за проданный товар.

В этот день принято было ходить в церковь, молиться о здравии близких и благополучии дома. Вечер проводили в кругу семьи, за тихой беседой. Считалось, что доброе слово и тёплое участие помогут привлечь удачу на всю осень.

Народные запреты

Строгие запреты оберегали людей от бед.
  • Нельзя жаловаться на судьбу и вспоминать прошлые неудачи — это, по поверьям, накликало новые неприятности;
  • Не следовало хвалить кого-либо — ни внешность, ни успехи, — чтобы не сглазить человека;
  • Запрещалось давать в долг и пересчитывать деньги — это грозило разорением и затяжными финансовыми трудностями;
  • Нельзя было строить планы на будущее — считалось, что им не суждено сбыться;
  • Супругам не следовало ссориться — конфликт мог привести к затяжному разладу или даже расставанию;
  • Запрещалось поднимать с земли найденные деньги и монеты — вместе с ними человек брал чужие невзгоды;
  • Нельзя было обижать животных и птиц — это грозило чередой несчастий.

Приметы

Фото: Istock/ Raivo Sarelainens
  • Если 6 октября идёт мелкий затяжной дождь — зима будет тёплой;
  • Первый снег, выпавший в этот день, предвещает скорое наступление настоящей зимы;
  • Густой утренний туман обещает ясные и сухие дни;
  • Если клён к этому дню полностью сбросил листья — зима придёт рано и будет суровой;
  • Ёж тащит в нору много листьев и травы — зима выдастся холодной и снежной.
Елена Генералова

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