05 октября 2026, 10:58

Фото: Istock/ Yuliya Mirdich

Согласно народному календарю, 6 октября отмечается Ираидин день, или «Ираида Спорная». Такое название появилось потому, что в эту пору природа словно спорит сама с собой: утренний заморозок соседствует с тёплым солнцем, а ясное небо внезапно затягивают тучи. Православная церковь в эту дату чтит память мученицы Ираиды Александрийской и празднует Зачатие Иоанна Предтечи. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Oleg Podlesnykh

Традиции дня

Фото: Istock/ M-Production

Народные запреты

Нельзя жаловаться на судьбу и вспоминать прошлые неудачи — это, по поверьям, накликало новые неприятности;

— это, по поверьям, накликало новые неприятности; Не следовало хвалить кого-либо — ни внешность, ни успехи, — чтобы не сглазить человека;

— ни внешность, ни успехи, — чтобы не сглазить человека; Запрещалось давать в долг и пересчитывать деньги — это грозило разорением и затяжными финансовыми трудностями;

— это грозило разорением и затяжными финансовыми трудностями; Нельзя было строить планы на будущее — считалось, что им не суждено сбыться;

— считалось, что им не суждено сбыться; Супругам не следовало ссориться — конфликт мог привести к затяжному разладу или даже расставанию;

— конфликт мог привести к затяжному разладу или даже расставанию; Запрещалось поднимать с земли найденные деньги и монеты — вместе с ними человек брал чужие невзгоды;

— вместе с ними человек брал чужие невзгоды; Нельзя было обижать животных и птиц — это грозило чередой несчастий.

Приметы

Фото: Istock/ Raivo Sarelainens