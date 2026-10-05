Ираидин день 6 октября: как привлечь удачу на всю осень и сохранить финансовое благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 октября отмечается Ираидин день, или «Ираида Спорная». Такое название появилось потому, что в эту пору природа словно спорит сама с собой: утренний заморозок соседствует с тёплым солнцем, а ясное небо внезапно затягивают тучи. Православная церковь в эту дату чтит память мученицы Ираиды Александрийской и празднует Зачатие Иоанна Предтечи. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ православном календаре 6 октября соединились несколько памятных дат. Главная из них — Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот праздник известен с первых веков христианства и всегда отмечался с особым благоговением.
Вместе с тем церковь вспоминает мученицу Ираиду Александрийскую, жившую в IV веке. Юная дева, дочь священника, с двенадцати лет посвятила себя монашеской жизни. Однажды, выйдя к источнику за водой, она увидела корабль, на котором везли закованных в цепи христиан — мужчин, женщин, иноков и священнослужителей. Отбросив водонос, Ираида добровольно присоединилась к узникам Христовым. Когда судно прибыло в египетский город Антинополь, святая первой приняла жестокие истязания и была усечена мечом. Вслед за ней мученическую кончину приняли и остальные.
Народное сознание соединило церковное почитание с древними славянскими представлениями о переходе осени в зиму. Прозвание «Спорная» закрепилось за днём потому, что погода в эту пору переменчива и непредсказуема. Люди говорили: «Ираида спорит с природой» — то ли зима уже на пороге, то ли осень ещё задержится.
В этот день именины отмечают люди с именами Ираида, а также Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Николай, Пётр. Святые угодники этого дня считаются заступниками в делах семейных и хозяйственных. Молитвы мученице Ираиде возносят о твёрдости в вере, о защите от несправедливых гонений и о благополучии дома.
Традиции дняИраидин день на Руси был наполнен заботами о грядущей зиме. Хозяева утепляли избы, конопатили щели, заготавливали дрова. Существовал особый обряд — «заговор угля»: в печь клали горячие угли и читали особые слова, чтобы тепло не покидало дом до весны. Печь в этот день топили особенно старательно, ведь она считалась сердцем избы.
Хозяйки пекли «наливушки» — ржаные лепёшки с картофельной начинкой, заправленной молоком и яйцом. Это простое кушанье символизировало сытую зиму. Первую лепёшку по традиции отдавали самому младшему в семье, чтобы весь год в доме был достаток.
Старые, истрепавшиеся веники в этот день сжигали. Люди верили: вместе с дымом уходят болезни, ссоры и накопленные обиды. Перед сожжением в доме тщательно прибирались, выметая все углы.
Чтобы привлечь достаток, в кошелёк клали особую монетку — с царапиной или вмятиной, но обязательно полученную честным путём: на сдачу, за работу или за проданный товар.
В этот день принято было ходить в церковь, молиться о здравии близких и благополучии дома. Вечер проводили в кругу семьи, за тихой беседой. Считалось, что доброе слово и тёплое участие помогут привлечь удачу на всю осень.
Народные запретыСтрогие запреты оберегали людей от бед.
- Нельзя жаловаться на судьбу и вспоминать прошлые неудачи — это, по поверьям, накликало новые неприятности;
- Не следовало хвалить кого-либо — ни внешность, ни успехи, — чтобы не сглазить человека;
- Запрещалось давать в долг и пересчитывать деньги — это грозило разорением и затяжными финансовыми трудностями;
- Нельзя было строить планы на будущее — считалось, что им не суждено сбыться;
- Супругам не следовало ссориться — конфликт мог привести к затяжному разладу или даже расставанию;
- Запрещалось поднимать с земли найденные деньги и монеты — вместе с ними человек брал чужие невзгоды;
- Нельзя было обижать животных и птиц — это грозило чередой несчастий.
Приметы
- Если 6 октября идёт мелкий затяжной дождь — зима будет тёплой;
- Первый снег, выпавший в этот день, предвещает скорое наступление настоящей зимы;
- Густой утренний туман обещает ясные и сухие дни;
- Если клён к этому дню полностью сбросил листья — зима придёт рано и будет суровой;
- Ёж тащит в нору много листьев и травы — зима выдастся холодной и снежной.