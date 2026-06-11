Исаакиев день 12 июня: почему нельзя убивать змей, открывать двери на ночь и поднимать вещи на перекрестках, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 июня отмечается Исаакиев день, который в народе прозвали Змеиным праздником или Исаакием-Змеевиком. Такое название появилось потому, что к этому времени земля окончательно прогревалась, и повсеместно начинались «змеиные свадьбы». Пресмыкающиеся выползали из нор и сплетались в клубки. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского, чьим именем назван главный собор Санкт-Петербурга. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКорни Исаакиева дня уходят в глубокую древность, задолго до Крещения Руси. Наши предки воспринимали 12 июня как время торжества хтонической силы. Считалось, что в этот день у змей наступает «законный» брачный период. Их царь, по одним легендам — Василиск, по другим — огромный Полоз, правил бал. Люди боялись встречи с ползучими гадами и верили, что укус в этот день смертелен. Однако с приходом православия этот день обрел новую, высокую духовную глубину. Христианство не отменило осторожность перед змеями, но поставило во главу угла память о подвиге веры.
Центральным персонажем этого дня является преподобный Исаакий, который жил в Константинополе в IV столетии. Это было страшное время для верующих: император Валент поддерживал ересь ариан (отрицавших божественную сущность Христа) и закрывал православные храмы. Исаакий тогда жил в пустыне, но, услышав о гонениях, вернулся в город. Проявив удивительное мужество, он трижды преграждал путь императору, выходящему на войну с готами, и кричал: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!».
Разгневанный Валент приказал бросить дерзкого монаха в глубокий ров с терновником. Однако ангелы спасли святого. Исаакий снова догнал войско и предрек императору смерть в огне. Пророчество сбылось: Валент проиграл битву и сгорел в сарае, куда спрятался от погони.
Исаакий же пережил гонения и дожил до прихода благочестивого императора Феодосия. Он основал Далматскую обитель в Константинополе и прославился даром чудотворения. Умер святой в 383 году. Мощи его изначально хранились в храме первомученика Стефана рядом с Далматским монастырём, а затем были перенесены в храм Всех Святых. Верующие молятся святому Исаакию о даровании мужества в вере, о защите от несправедливости власти и о помощи в устроении монашеской жизни.
Традиции дняНаши предки умело сочетали строгость церковного устава и бытовую магию. Крестьяне 12 июня отказывались от полевых работ и походов в лес. Считалось, что в «змеиный праздник» духи земли могут наказать любого, кто потревожит их.
Хозяйки на Иссакия жгли пучки сухой полыни, зверобоя и можжевельника. Этим горьким дымом обходили все углы избы, хлева и двора. Считалось, что запах этих трав вызывает у змей паралич и они не заползут во двор.
Найти сброшенную змеиную кожу в этот день считалось огромной удачей. Знахари собирали «выползки» для сильнейших целебных снадобий. А девушки использовали шкурку для любовной магии: завязывали на шерстяной нити узелки по числу лет любимого, клали в шкурку и закапывали под рябину — чтобы парень «к дому лип, как кожа к телу».
В отличие от полевых работ, огород не запрещался. 12 июня — лучший день для посадки бобов. Их замачивали в «озимой воде» (утренней росе или талой воде, заготовленной с зимы), чтобы стручки уродились полными и сильными.
Чтобы привлечь финансовое благополучие, на Руси в этот день покупали посуду и клали в нее мoнeтку. Кроме того, в ночь на 12 июня cнятcя cны, в кoтopыx мoжнo пoлучить oтвeты нa cвoи вoпpocы.
Народные запретыЧтобы не накликать беду на весь год, наши предки соблюдали строгие табу. Нарушителя ждало разорение и болезни.
- Категорически нельзя убивать змей, даже случайно наступив. Верили: сородичи найдут мертвую змею по запаху и будут мстить обидчику весь год, подползая к порогу его дома;
- Нельзя давать в долг ни денег, ни хлеба, ни соли. Вместе с этими предметами, как верили на Руси, хозяин отдает из дома свой достаток и удачу;
- Запрещено лгать и лицемерить. Примета гласила: если соврешь 12 июня — язык станет «змеиным», то есть острым, ядовитым, от тебя отвернутся друзья и придут денежные убытки;
- Не оставляйте открытыми двери на ночь (особенно в баню или сарай). Считалось, что через порог в дом может заползти «лихо» или сам царь змей;
- Не поднимайте деньги и украшения на перекрестках. «Змеиный праздник» — любимое время колдунов для «подкида» порчи. Найденный клад мог обернуться тяжелой болезнью;
- Лучше воздержаться от переезда. Считалось, что на новом месте домочадцы не приживутся, начнутся скандалы и неудачи.
Приметы
- Обильное цветение шиповника — к суровой и морозной зиме;
- Уханье совы или крик кукушки утром — жди резкое похолодание в ближайшие дни;
- Нет утренней росы — к вечеру обязательно пойдет дождь;
- Если на восходе солнца небо золотисто-розовое — лето будет душным и знойным;
- Три дождя за один день на Иссакия предвещает небывалый урожай овощей.