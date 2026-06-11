11 июня 2026, 10:00

Фото: iStock/ Borisb17

Согласно народному календарю, 12 июня отмечается Исаакиев день, который в народе прозвали Змеиным праздником или Исаакием-Змеевиком. Такое название появилось потому, что к этому времени земля окончательно прогревалась, и повсеместно начинались «змеиные свадьбы». Пресмыкающиеся выползали из нор и сплетались в клубки. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского, чьим именем назван главный собор Санкт-Петербурга. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Natalia Rusanova

Народные запреты

Категорически нельзя убивать змей, даже случайно наступив. Верили: сородичи найдут мертвую змею по запаху и будут мстить обидчику весь год, подползая к порогу его дома;

Верили: сородичи найдут мертвую змею по запаху и будут мстить обидчику весь год, подползая к порогу его дома; Нельзя давать в долг ни денег, ни хлеба, ни соли. Вместе с этими предметами, как верили на Руси, хозяин отдает из дома свой достаток и удачу;

Вместе с этими предметами, как верили на Руси, хозяин отдает из дома свой достаток и удачу; Запрещено лгать и лицемерить. Примета гласила: если соврешь 12 июня — язык станет «змеиным», то есть острым, ядовитым, от тебя отвернутся друзья и придут денежные убытки;

Примета гласила: если соврешь 12 июня — язык станет «змеиным», то есть острым, ядовитым, от тебя отвернутся друзья и придут денежные убытки; Не оставляйте открытыми двери на ночь (особенно в баню или сарай). Считалось, что через порог в дом может заползти «лихо» или сам царь змей;

Считалось, что через порог в дом может заползти «лихо» или сам царь змей; Не поднимайте деньги и украшения на перекрестках. «Змеиный праздник» — любимое время колдунов для «подкида» порчи. Найденный клад мог обернуться тяжелой болезнью;

«Змеиный праздник» — любимое время колдунов для «подкида» порчи. Найденный клад мог обернуться тяжелой болезнью; Лучше воздержаться от переезда. Считалось, что на новом месте домочадцы не приживутся, начнутся скандалы и неудачи.

Приметы

Фото: iStock/ Pavel Strekanov