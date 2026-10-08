08 октября 2026, 09:48

Фото: Istock/ Natalia Naberezhnaia

Согласно народному календарю, 9 октября отмечается Иван Осенний, или «Иван Богослов». Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе праздник знали и под другими именами: «Иван Путник», «Шептун Покровный», «Богослов». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Простые истории» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: Istock/ IKvyatkovskaya

Народные запреты

Категорически нельзя было в этот день носить старую, ношеную обувь. Верили, что это приведёт к полосе неудач и заставит «примерить» несчастную горькую судьбу;

Верили, что это приведёт к полосе неудач и заставит «примерить» несчастную горькую судьбу; Нельзя было брать в руки острые предметы — нож, иглу или шило. Считалось, что это спровоцирует ссоры и конфликты в семье;

Считалось, что это спровоцирует ссоры и конфликты в семье; Запрещалось ругаться, сквернословить и ссориться с близкими. Брань в этот день считалась особенно разрушительной и могла обернуться большой семейной бедой;

Брань в этот день считалась особенно разрушительной и могла обернуться большой семейной бедой; Не рекомендовалось есть лук и чеснок. Люди опасались, что это потревожит души умерших, вызовет ночные кошмары и болезни;

Люди опасались, что это потревожит души умерших, вызовет ночные кошмары и болезни; Строго запрещалось венчаться и играть свадьбы. Брак, заключённый 9 октября, считали несчастливым и скоротечным;

Брак, заключённый 9 октября, считали несчастливым и скоротечным; Запрещалось хвастаться, жаловаться на жизнь и пересчитывать деньги — это могло привести к финансовым потерям.

Приметы

Фото: Istock/ jakkapan21