Иван Богослов 9 октября: как сохранить финансовое благополучие, привлечь удачу в пути и не навлечь «сорок бед», народные приметы
Согласно народному календарю, 9 октября отмечается Иван Осенний, или «Иван Богослов». Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе праздник знали и под другими именами: «Иван Путник», «Шептун Покровный», «Богослов». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 9 октября в русской традиции соединил в себе церковное почитание апостола Иоанна и древние славянские верования о покровительстве странникам. В дохристианской Руси существовали обряды, связанные с началом осенних путешествий и защитой в пути. С принятием православия эти обычаи органично слились с памятью святого, который, согласно преданиям, сам много странствовал и проповедовал.
Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбака Зеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника. Вместе с братом Иаковом он был призван Христом у Геннисаретского озера. Юный Иоанн оставил дом и последовал за учителем, став одним из трёх самых близких учеников Сына Божия. Именно он возлежал рядом со Спасителем на Тайной вечере, был свидетелем Преображения на Фаворе и оставался у Креста, когда другие ученики разбежались.
Христос поручил Иоанну заботу о своей Матери. Апостол служил Пресвятой Богородице до самого Её Успения. После этого он отправился проповедовать в Малую Азию, в город Эфес. Во время гонений при императоре Домициане его сослали на остров Патмос, где он написал книгу Откровения — Апокалипсис. Позже, вернувшись в Эфес, Иоанн создал своё Евангелие и три Послания.
Апостол прожил более ста лет — единственный из двенадцати учеников, умерший естественной смертью. По преданию, он попросил учеников выкопать могилу в форме креста, лёг в неё и попросил закрыть лицо платком. Когда ученики позже вернулись, могила оказалась пустой. Это породило веру в то, что Иоанн не умер, а пребывает до кончины мира, странствуя по земле.
На Руси Иоанна Богослова почитали как покровителя путешественников, иконописцев и художников. Ему молились перед дальней дорогой, просили защиты от невзгод в пути и вдохновения в творчестве. Именины 9 октября отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.
Традиции дняС самого утра 9 октября верующие отправлялись в храмы, чтобы отстоять службу и помолиться Иоанну Богослову о благополучном пути для тех, кто в дороге, и об исцелении душевных и телесных ран. Крестьяне старались завершить все дела до обеда. После полудня работать считалось грехом — верили, что тяжёлый труд во второй половине дня навлечёт «сорок бед».
В этот день проходили смотрины невест. Родственников жениха встречали с размахом, накрывали богатый стол. Если девушка была согласна на брак, сватов усаживали за угощение. Если же жених не нравился, ему демонстративно выносили тыкву — символ отказа.
Перед дальней дорогой совершали особый обряд: брали в левую руку кошелёк, в правую — свечу и капали воском на бумажник. Считалось, что такой восковой след сделает деньги «невидимыми» для грабителей.
Хорошей приметой было найти или получить на сдачу пятак. Его мыли, натирали до блеска и носили в кошельке целый месяц, чтобы привлечь богатство.
В этот день было принято угощать гостей пирогами, помогать нищим и странникам. Отказать в милостыне считалось большим грехом.
Народные запреты
- Категорически нельзя было в этот день носить старую, ношеную обувь. Верили, что это приведёт к полосе неудач и заставит «примерить» несчастную горькую судьбу;
- Нельзя было брать в руки острые предметы — нож, иглу или шило. Считалось, что это спровоцирует ссоры и конфликты в семье;
- Запрещалось ругаться, сквернословить и ссориться с близкими. Брань в этот день считалась особенно разрушительной и могла обернуться большой семейной бедой;
- Не рекомендовалось есть лук и чеснок. Люди опасались, что это потревожит души умерших, вызовет ночные кошмары и болезни;
- Строго запрещалось венчаться и играть свадьбы. Брак, заключённый 9 октября, считали несчастливым и скоротечным;
- Запрещалось хвастаться, жаловаться на жизнь и пересчитывать деньги — это могло привести к финансовым потерям.
Приметы
- Тепло и солнечно 9 октября — июнь будет дождливым и холодным;
- Яркие звёзды ночью — к потеплению, тусклые — к снегопаду;
- Сильный листопад на Ивана Осеннего — к похолоданию и скорому наступлению зимы;
- Если 9 октября идёт дождь — ненастье затянется ещё на три недели;
- Солнце садится в белесую тучу — жди ненастья.