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Иван – Медвяные росы 7 июня: почему нельзя ходить босиком, смотреть в небо и надевать темную одежду, народные приметы

Фото: iStock/ Bruskov

Согласно народному календарю, 7 июня отмечается Иванов день, или Иван – Медвяные росы. Такое название появилось из-за вредной утренней влаги, которая, по поверьям, в это время «ржавит» траву. Православная церковь в этот день чтит память великого пророка Иоанна Предтечи, а именно — третье обретение его честной главы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

Этот день удивительным образом соединил в себе дохристианские верования с глубоким церковным почитанием. Наши предки-славяне связывали начало июня с пробуждением природных стихий, но с приходом православия языческий смысл ушел, уступив место фигуре святого пророка.

Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых в православии святых. Он жил в пустыне, проповедовал покаяние, и именно он совершил обряд крещения Иисуса Христа в водах Иордана. Иоанн обличал пороки правителей, в том числе царя Ирода Антипы, за что был брошен в темницу. По требованию Саломеи, дочери Иродиады, ему отрубили голову — так пророк принял мученическую смерть.

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»
В православном календаре память Иоанна Крестителя отмечают несколько раз в году (зачатие, Рождество, Усекновение главы), но 7 июня — это день «Третьего обретения главы». История реликвии полна драматизма. Главу Иоанна Предтечи обретали дважды и дважды снова прятали из-за страха надругательства над святыней. И только около 850 года патриарху Игнатию во сне было указано место, где покоится голова пророка. Когда раскопали землю, святыня явилась миру нетленной.

Мощи святого обладают огромной силой, а молитвы, обращённые к нему считаются особенно действенными. В народе верили, что 7 июня нельзя просить о богатстве, но можно и нужно молиться о сохранении семьи, исцелении от головных болей, о даровании разумения и духовной мудрости. Молитвы о борьбе с вредными пристрастиями занимают особое место в духовном мире. Люди, страдающие от алкоголизма и наркомании, часто обращаются к святому Иоанну, известному своим строгим воздержанием.

Традиции дня

Для деревенского люда 7 июня было днем строгим. Главное правило дня — бойтесь «медвяных рос». В это время на листьях появляется липкая жидкость (падь). Предки считали эту росу «ржавой» или «ведьминской» — она, по поверьям, насылала болезни и лишала красоты девушек.

В связи с этим детям строго-настрого запрещали бегать босиком по траве до полудня. Коров и коз также выпускали в стадо только после того, как солнце осушило росу. Иначе, по поверью, молоко пропадет или скот заболеет.

Хозяйки внимательно осматривали грядки и молодые посадки. Особое внимание уделяли листьям, на которых мог появиться липкий налёт. Такие растения старались защитить от вредителей.

Фото: iStock/ Thomas_Zsebok_Images
Чтобы задобрить духов дня, люди надевали чистое светлое белье или белую одежду. Тёмных цветов, напротив, старались избегать — считалось, что они приносят грусть и неудачи на всё лето.

Если в доме кто‑то заболевал, больному надевали льняную рубаху. По народным поверьям, льняная одежда помогала быстрее оправиться от недуга и защищала от влияния вредной росы.

Народные запреты

Нарушить запреты в Иванов день означало накликать беду на полгода вперед.

  • Запрещалось плевать на землю. Земля почиталась как кормилица и мать всего живого. Плевки расценивались как оскорбление: верили, что это может привести к неурожаю, болезням скота или семейным раздорам;
  • Не стоит влюблённым стоять или сидеть у забора. По старинному поверью, если пара проведёт время возле забора в Иванов день, это приведёт к ссоре, долгой разлуке или даже расставанию;
  • Нельзя смотреть на небо сразу после выхода из дома. Крестьяне верили: если первым делом поднять глаза к небу, можно навлечь неудачу на весь день. Лучше было сначала осмотреться вокруг, сосредоточиться на делах, а уже потом обращать взор к небесам;
  • Запрещено подметать полы и устраивать генеральную уборку. Хозяйки избегали мести в этот день, опасаясь «вымести» из дома достаток, спокойствие и семейное счастье. Вместе с сором, по поверьям, уходили удача и благополучие, накопленное за долгое время;
  • Нельзя ссориться, браниться или сквернословить. Грубые слова и конфликты в Иванов день считались особенно разрушительными. Они могли надолго испортить отношения между людьми, привлечь беду в дом и помешать исполнению задуманного;
  • Не стоило начинать новые дела или затевать важные проекты. День считался неподходящим для старта серьёзных начинаний. Верили, что любые новые дела, начатые 7 июня, не принесут успеха или потребуют чрезмерных усилий для завершения. Лучше было отложить их на другой день;
  • Запрещалось выбрасывать мусор вечером. Считалось, что вместе с ненужными вещами из дома уходят мир, покой и достаток. Вечерний вынос мусора мог привлечь в семью ссоры и финансовые трудности на долгое время.

Приметы

Фото: iStock/ BalazsKovacs
  • Если утром обильная роса — лето будет тёплым и урожайным;
  • Если птицы строят гнёзда на солнечной стороне домов — лето ожидается прохладным;
  • Если ласточки летают низко над землёй — жди дождя в ближайшие дни;
  • Если муравьи активно строят муравейники — осень будет ранней и холодной;
  • Ярко-красный рассвет — к ветреной погоде.
Елена Генералова

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