Иван – Медвяные росы 7 июня: почему нельзя ходить босиком, смотреть в небо и надевать темную одежду, народные приметы
Согласно народному календарю, 7 июня отмечается Иванов день, или Иван – Медвяные росы. Такое название появилось из-за вредной утренней влаги, которая, по поверьям, в это время «ржавит» траву. Православная церковь в этот день чтит память великого пророка Иоанна Предтечи, а именно — третье обретение его честной главы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день удивительным образом соединил в себе дохристианские верования с глубоким церковным почитанием. Наши предки-славяне связывали начало июня с пробуждением природных стихий, но с приходом православия языческий смысл ушел, уступив место фигуре святого пророка.
Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых в православии святых. Он жил в пустыне, проповедовал покаяние, и именно он совершил обряд крещения Иисуса Христа в водах Иордана. Иоанн обличал пороки правителей, в том числе царя Ирода Антипы, за что был брошен в темницу. По требованию Саломеи, дочери Иродиады, ему отрубили голову — так пророк принял мученическую смерть.
В православном календаре память Иоанна Крестителя отмечают несколько раз в году (зачатие, Рождество, Усекновение главы), но 7 июня — это день «Третьего обретения главы». История реликвии полна драматизма. Главу Иоанна Предтечи обретали дважды и дважды снова прятали из-за страха надругательства над святыней. И только около 850 года патриарху Игнатию во сне было указано место, где покоится голова пророка. Когда раскопали землю, святыня явилась миру нетленной.
Мощи святого обладают огромной силой, а молитвы, обращённые к нему считаются особенно действенными. В народе верили, что 7 июня нельзя просить о богатстве, но можно и нужно молиться о сохранении семьи, исцелении от головных болей, о даровании разумения и духовной мудрости. Молитвы о борьбе с вредными пристрастиями занимают особое место в духовном мире. Люди, страдающие от алкоголизма и наркомании, часто обращаются к святому Иоанну, известному своим строгим воздержанием.
Традиции дняДля деревенского люда 7 июня было днем строгим. Главное правило дня — бойтесь «медвяных рос». В это время на листьях появляется липкая жидкость (падь). Предки считали эту росу «ржавой» или «ведьминской» — она, по поверьям, насылала болезни и лишала красоты девушек.
В связи с этим детям строго-настрого запрещали бегать босиком по траве до полудня. Коров и коз также выпускали в стадо только после того, как солнце осушило росу. Иначе, по поверью, молоко пропадет или скот заболеет.
Хозяйки внимательно осматривали грядки и молодые посадки. Особое внимание уделяли листьям, на которых мог появиться липкий налёт. Такие растения старались защитить от вредителей.
Чтобы задобрить духов дня, люди надевали чистое светлое белье или белую одежду. Тёмных цветов, напротив, старались избегать — считалось, что они приносят грусть и неудачи на всё лето.
Если в доме кто‑то заболевал, больному надевали льняную рубаху. По народным поверьям, льняная одежда помогала быстрее оправиться от недуга и защищала от влияния вредной росы.
Народные запретыНарушить запреты в Иванов день означало накликать беду на полгода вперед.
- Запрещалось плевать на землю. Земля почиталась как кормилица и мать всего живого. Плевки расценивались как оскорбление: верили, что это может привести к неурожаю, болезням скота или семейным раздорам;
- Не стоит влюблённым стоять или сидеть у забора. По старинному поверью, если пара проведёт время возле забора в Иванов день, это приведёт к ссоре, долгой разлуке или даже расставанию;
- Нельзя смотреть на небо сразу после выхода из дома. Крестьяне верили: если первым делом поднять глаза к небу, можно навлечь неудачу на весь день. Лучше было сначала осмотреться вокруг, сосредоточиться на делах, а уже потом обращать взор к небесам;
- Запрещено подметать полы и устраивать генеральную уборку. Хозяйки избегали мести в этот день, опасаясь «вымести» из дома достаток, спокойствие и семейное счастье. Вместе с сором, по поверьям, уходили удача и благополучие, накопленное за долгое время;
- Нельзя ссориться, браниться или сквернословить. Грубые слова и конфликты в Иванов день считались особенно разрушительными. Они могли надолго испортить отношения между людьми, привлечь беду в дом и помешать исполнению задуманного;
- Не стоило начинать новые дела или затевать важные проекты. День считался неподходящим для старта серьёзных начинаний. Верили, что любые новые дела, начатые 7 июня, не принесут успеха или потребуют чрезмерных усилий для завершения. Лучше было отложить их на другой день;
- Запрещалось выбрасывать мусор вечером. Считалось, что вместе с ненужными вещами из дома уходят мир, покой и достаток. Вечерний вынос мусора мог привлечь в семью ссоры и финансовые трудности на долгое время.
Приметы
- Если утром обильная роса — лето будет тёплым и урожайным;
- Если птицы строят гнёзда на солнечной стороне домов — лето ожидается прохладным;
- Если ласточки летают низко над землёй — жди дождя в ближайшие дни;
- Если муравьи активно строят муравейники — осень будет ранней и холодной;
- Ярко-красный рассвет — к ветреной погоде.