06 июня 2026, 11:56

Фото: iStock/ Bruskov

Согласно народному календарю, 7 июня отмечается Иванов день, или Иван – Медвяные росы. Такое название появилось из-за вредной утренней влаги, которая, по поверьям, в это время «ржавит» траву. Православная церковь в этот день чтит память великого пророка Иоанна Предтечи, а именно — третье обретение его честной главы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Thomas_Zsebok_Images

Народные запреты

Запрещалось плевать на землю. Земля почиталась как кормилица и мать всего живого. Плевки расценивались как оскорбление: верили, что это может привести к неурожаю, болезням скота или семейным раздорам;

Земля почиталась как кормилица и мать всего живого. Плевки расценивались как оскорбление: верили, что это может привести к неурожаю, болезням скота или семейным раздорам; Не стоит влюблённым стоять или сидеть у забора. По старинному поверью, если пара проведёт время возле забора в Иванов день, это приведёт к ссоре, долгой разлуке или даже расставанию;

По старинному поверью, если пара проведёт время возле забора в Иванов день, это приведёт к ссоре, долгой разлуке или даже расставанию; Нельзя смотреть на небо сразу после выхода из дома. Крестьяне верили: если первым делом поднять глаза к небу, можно навлечь неудачу на весь день. Лучше было сначала осмотреться вокруг, сосредоточиться на делах, а уже потом обращать взор к небесам;

Крестьяне верили: если первым делом поднять глаза к небу, можно навлечь неудачу на весь день. Лучше было сначала осмотреться вокруг, сосредоточиться на делах, а уже потом обращать взор к небесам; Запрещено подметать полы и устраивать генеральную уборку. Хозяйки избегали мести в этот день, опасаясь «вымести» из дома достаток, спокойствие и семейное счастье. Вместе с сором, по поверьям, уходили удача и благополучие, накопленное за долгое время;

Хозяйки избегали мести в этот день, опасаясь «вымести» из дома достаток, спокойствие и семейное счастье. Вместе с сором, по поверьям, уходили удача и благополучие, накопленное за долгое время; Нельзя ссориться, браниться или сквернословить. Грубые слова и конфликты в Иванов день считались особенно разрушительными. Они могли надолго испортить отношения между людьми, привлечь беду в дом и помешать исполнению задуманного;

Грубые слова и конфликты в Иванов день считались особенно разрушительными. Они могли надолго испортить отношения между людьми, привлечь беду в дом и помешать исполнению задуманного; Не стоило начинать новые дела или затевать важные проекты. День считался неподходящим для старта серьёзных начинаний. Верили, что любые новые дела, начатые 7 июня, не принесут успеха или потребуют чрезмерных усилий для завершения. Лучше было отложить их на другой день;

День считался неподходящим для старта серьёзных начинаний. Верили, что любые новые дела, начатые 7 июня, не принесут успеха или потребуют чрезмерных усилий для завершения. Лучше было отложить их на другой день; Запрещалось выбрасывать мусор вечером. Считалось, что вместе с ненужными вещами из дома уходят мир, покой и достаток. Вечерний вынос мусора мог привлечь в семью ссоры и финансовые трудности на долгое время.

Приметы

Фото: iStock/ BalazsKovacs