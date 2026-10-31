31 октября 2026, 09:57

Фото: Istock/ Milosz_G

Согласно народному календарю, 1 ноября отмечается Иванов день, или «Проводы осени». Такое название появилось потому, что в это время на Руси символически прощались с осенью и встречали зиму. К началу ноября дни заметно укорачивались, ночи становились длинными и холодными, что воспринималось как переход к зимнему периоду. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Иоанна Рыльского, болгарского чудотворца, а также священномученика Садока Персидского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Leonid Andronov

Традиции дня

Фото: Istock/ Nigel Harris

Народные запреты

Категорически нельзя было оставлять двери и окна открытыми настежь — в дом могли проникнуть болезни и злые духи, гуляющие на осеннем ветру;

— в дом могли проникнуть болезни и злые духи, гуляющие на осеннем ветру; Не разрешалось сушить белье на улице: считалось, что в мокрую ткань «вцепляется» нечисть, а затем через одежду вытягивает силы у домочадцев;

считалось, что в мокрую ткань «вцепляется» нечисть, а затем через одежду вытягивает силы у домочадцев; Запрещалось убивать пауков, заползших в дом. В народе верили, что в их облике предки приходят проведать потомков, и убийство такого гостя грозило чередой несчастий;

В народе верили, что в их облике предки приходят проведать потомков, и убийство такого гостя грозило чередой несчастий; Нельзя было ссориться и сквернословить: любое злое слово, сказанное в этот день, обладало особой разрушительной силой и могло навлечь беды на всю семью на долгие месяцы;

любое злое слово, сказанное в этот день, обладало особой разрушительной силой и могло навлечь беды на всю семью на долгие месяцы; Отказ нищему в милостыне или куске хлеба считался тяжким грехом , который мог привести к обнищанию отказавшего;

, который мог привести к обнищанию отказавшего; Не рекомендовалось начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу после захода солнца , чтобы не встретить нечистую силу, принявшую человеческий облик;

, чтобы не встретить нечистую силу, принявшую человеческий облик; Нельзя было и оглядываться, если за спиной слышались шаги — это мог быть дух, идущий следом. «Обернешься — лишишься рассудка», — говорили старики в селах.

Приметы

Фото: Istock/ HannaGottschalk