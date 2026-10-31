Иванов день 1 ноября: зачем печь курник, оставлять лакомство для домового и класть яблоко под подушку, народные приметы
Согласно народному календарю, 1 ноября отмечается Иванов день, или «Проводы осени». Такое название появилось потому, что в это время на Руси символически прощались с осенью и встречали зиму. К началу ноября дни заметно укорачивались, ночи становились длинными и холодными, что воспринималось как переход к зимнему периоду. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Иоанна Рыльского, болгарского чудотворца, а также священномученика Садока Персидского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНа Руси рубеж октября и ноября воспринимали как порог: осень сдавала права, и наступало время «замирания» природы перед долгой зимой. Языческие представления о переходе сезонов переплетались с христианскими смыслами: в обрядах сохранялась забота о защите дома и скота, а молитвы обращались уже к канонизированным святым. Так старые обычаи обрели новую опору — в житиях и церковных праздниках.
Преподобный Иоанн Рыльский жил в конце IX — первой половине X века на болгарских землях. Юношей он ушёл в горы, избрав путь отшельника, и долгие годы подвизался в уединении, питаясь дикими травами и плодами, а позже основал монастырь, ставший духовным центром для окрестных селений. Его почитали как покровителя странников и защитника от бедствий. К нему обращались за исцелением тела и укреплением духа. По преданию, даже дикие звери не трогали святого, а после его кончины чудеса у гробницы не прекращались.
В тот же день православная церковь чтит память священномученика Садока, епископа Персидского, пострадавшего за веру в IV веке во время гонений на христиан в Персии. Садок был известен твёрдостью исповедания и заботой о пастве: даже под угрозой смерти он не отрекался от Христа и поддерживал тех, кто оказался в темницах. Его стали считать небесным заступником тех, кто умер без покаяния, и к нему молились о милости к душам усопших.
Именины 1 ноября по православным святцам отмечают Иван, Евсевий, Клеопатра, Леонтий, Садок, Увар и Феликс.
Традиции дняНа Руси 1 ноября старались провести неспешно, в кругу семьи, завершая последние приготовления к зиме. Главным угощением на столе становилась курица. Хозяйки готовили наваристые супы, холодец и, конечно, пекли курник — многослойный пирог с куриным мясом и яйцами. Считалось, что чем сытнее и богаче стол, тем мягче и добрее будет грядущая зима. Остатки ужина было принято оставлять в дальнем углу дома или в конюшне для домового, чтобы он охранял хозяйство от морозов и не путал лошадям гривы. Конюхи в этот день старались дать лошадям отдых, поскольку верили, что нечистая сила может замучить животных, если за ними не присматривать.
Особое внимание уделяли птицам. На дворе рассыпали зерно и хлебные крошки, приговаривая: «Зимушка-зима, приходи с добром». Если сороки первыми слетались на угощение и вели себя спокойно, это сулило удачу и мир в доме на всю зиму.
Девушки и женщины в этот день занимались рукоделием — пряли, вязали, шили, но при этом избегали тяжелой работы. Спать ложились пораньше, а под подушку клали яблоко, чтобы загаданное желание непременно сбылось. Перед сном выходили на крыльцо и «приглашали» зиму в гости, бросая горсть зерна в темноту, веря, что так можно задобрить суровое время года.
Народные запретыПредки верили, что 1 ноября граница между миром живых и миром духов становится тонкой, поэтому соблюдали особые правила безопасности.
- Категорически нельзя было оставлять двери и окна открытыми настежь — в дом могли проникнуть болезни и злые духи, гуляющие на осеннем ветру;
- Не разрешалось сушить белье на улице: считалось, что в мокрую ткань «вцепляется» нечисть, а затем через одежду вытягивает силы у домочадцев;
- Запрещалось убивать пауков, заползших в дом. В народе верили, что в их облике предки приходят проведать потомков, и убийство такого гостя грозило чередой несчастий;
- Нельзя было ссориться и сквернословить: любое злое слово, сказанное в этот день, обладало особой разрушительной силой и могло навлечь беды на всю семью на долгие месяцы;
- Отказ нищему в милостыне или куске хлеба считался тяжким грехом, который мог привести к обнищанию отказавшего;
- Не рекомендовалось начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу после захода солнца, чтобы не встретить нечистую силу, принявшую человеческий облик;
- Нельзя было и оглядываться, если за спиной слышались шаги — это мог быть дух, идущий следом. «Обернешься — лишишься рассудка», — говорили старики в селах.
Приметы
- Если 1 ноября выпал снег и ударил мороз, весна ожидается поздняя и холодная;
- Густой утренний туман предвещает мягкую зиму с частыми оттепелями;
- Дождь в Иванов день сулит затяжную осень: настоящая зима придет не раньше чем через четыре недели;
- Яркое солнце и сильный мороз на рассвете обещают суровую и снежную зиму;
- Пасмурное небо без осадков — к затяжной оттепели в декабре.