Матфей Змеесос 22 августа: почему в этот день не выпускали коров на пастбища и где боялись встретить нечистую силу, народные приметы и запреты

21 августа 2026, 09:05

Фото: iStock/Meindert van der Haven

22 августа на Руси связывали с днем Матфея Змеесоса, когда, согласно народным поверьям, змеи могли пробираться к коровам за молоком, а летнее тепло постепенно уступало место осенней сырости. В этот день внимательно следили за природой, избегали некоторых поступков и вспоминали апостола Матфия. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Народные поверья 22 августа О чем говорила погода в день Матвея Змеесоса Какие запреты действовали 22 августа Апостол Матфий и Соловецкие святые О чем молятся 22 августа

Народные поверья 22 августа

О чем говорила погода в день Матвея Змеесоса

Фото: iStock/Mny-Jhee

Какие запреты действовали 22 августа

Синоптик раскрыла, будет ли в Москве бабье лето

Апостол Матфий и Соловецкие святые

Фото: iStock/Stanislav Sablin

О чем молятся 22 августа

«Апостоле святый Матфие, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим».

«Светозарное, яко солнце, во весь мир изшедшее вещание твое просвещает языческую Церковь благодатию, чудоносче Матфие апостоле».