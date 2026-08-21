Матфей Змеесос 22 августа: почему в этот день не выпускали коров на пастбища и где боялись встретить нечистую силу, народные приметы и запреты
22 августа на Руси связывали с днем Матфея Змеесоса, когда, согласно народным поверьям, змеи могли пробираться к коровам за молоком, а летнее тепло постепенно уступало место осенней сырости. В этот день внимательно следили за природой, избегали некоторых поступков и вспоминали апостола Матфия. Подробности — в материале «Радио 1».
Народные поверья 22 августа
В народной традиции 22 августа отмечали Матвея (Матфея) Змеесоса. Предки верили, что в этот день активизируется нечистая сила, а змеи якобы пытаются проникнуть в коровники, чтобы выпить всё молоко. Поэтому скот старались не выпускать на пастбище, а доить коров женщины ходили вместе, опасаясь сглаза. Ведро после дойки не ставили на стол или стул, чтобы у коров не пропало молоко.
Считалось также, что в этот день нельзя торопиться и суетиться. Крестьяне и купцы спокойно готовились к осенним ярмаркам: бытовало мнение, что чем размереннее пройдет Матфей, тем больше денег удастся получить.
На рассвете хозяйки могли выносить во двор кувшин с парным молоком. По поверью, такой напиток приобретал целебные свойства и способен был поставить на ноги даже тяжело больного человека.
О чем говорила погода в день Матвея Змеесоса
Матвей Змеесос также назывался Матвеем Ненастным, поскольку в это время летнее тепло начинало сменяться дождями. По природным явлениям пытались определить, чего ждать в ближайшие месяцы.
Если утром на траве появлялся иней, это считалось признаком будущего урожайного года. Отсутствие росы сулило ненастье, а ее большое количество — жаркий день. Южный ветер связывали со снежной зимой, северный — с хорошей погодой без дождей в ближайшие дни. Сильный ветер с вихрями предвещал суровую зиму и сильные морозы.
Если вода в реке текла неторопливо, ожидали теплую осень и мягкую зиму. Громкий свист сурков означал, что теплая погода может задержаться до октября. Ливень сулил сырой остаток августа, а ненастье в сам день Матфея — плохой урожай. Вечерний туман связывали с потеплением, прекращение клева — с близкой переменой погоды, а уж, греющийся на дороге под солнцем, по поверью, предупреждал о скором дожде.
Какие запреты действовали 22 августа
Матвей Змеесос приходится на Успенский пост. Согласно церковной традиции, в этот период верующим нельзя употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Кроме того, рекомендовалось избегать переедания, лени, конфликтов и светских развлечений.
Народные поверья добавляли к этим ограничениям собственные запреты. 22 августа не советовали пить травяные отвары: считалось, что в этот день они теряют целебные свойства и могут стать ядом. Также запрещалось работать, надевать темную или черную одежду, носить металлические украшения, хвастаться достижениями, ссориться с близкими и ходить в лес, где, по поверьям, могла бродить нечистая сила.
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Нежелательными считались даже некоторые бытовые действия: нельзя было тереть ладони друг о друга, чтобы не навлечь нищету, торопиться и одновременно браться за несколько дел — это сулило неудачи. От дорогих покупок тоже старались отказаться, поскольку они, согласно поверью, могли обернуться слезами.
Апостол Матфий и Соловецкие святые
Православная церковь 22 августа отмечает день памяти апостола Матфия. Он родился в Вифлееме и с детства изучал Закон Божий по священным книгам. После встречи с Иисусом Христом Матфий последовал за ним, а после Вознесения Спасителя по жребию был избран в число 12 апостолов вместо Иуды Искариота.
Матфий проповедовал христианство в разных землях, включая территории современной Турции и Западной Грузии. Предание рассказывает о многочисленных опасностях, которые он пережил: однажды святого заставили выпить яд, однако он остался жив и исцелил других узников. В другой раз язычники попытались напасть на него с мечами, но земля разверзлась под их ногами. Около 63 года Матфий принял смерть за Христа и венец мученика.
В этот же день отмечается Собор Соловецких святых, установленный Русской православной церковью в честь подвижников Соловецкой обители. Праздник приходится на следующий день после перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких — основателей монастыря. Также 22 августа церковь чтит память святителя Филарета, архиепископа Черниговского, мученика Антония Александрийского, преподобного Псоя Египетского, ряда мучеников и преподобномученицы Маргариты (Гунаропуло).
О чем молятся 22 августа
В день памяти апостола Матфия верующие обращаются к святому с просьбами об исцелении болезней, наставлении на правильный путь и помощи в трудных обстоятельствах. Также 22 августа читаются молитвы Соловецким подвижникам.
«Апостоле святый Матфие, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим».
«Светозарное, яко солнце, во весь мир изшедшее вещание твое просвещает языческую Церковь благодатию, чудоносче Матфие апостоле».