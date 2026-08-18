Одна ошибка в стиральной машине может испортить любимую вещь: как выбрать температуру и режим для каждой ткани?
Правильная стирка помогает одежде дольше сохранять цвет, форму и приятную текстуру. Температура воды, обороты отжима, вид порошка и выбранная программа влияют на состояние ткани не меньше, чем качество самой вещи. Шерстяной свитер может сесть после горячей воды, шелковая блузка — потерять блеск, а джинсы — полинять и стать жесткими. Перед запуском машины важно изучить ярлык и разделить белье по цвету, типу материала и степени загрязнения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему важно учитывать тип ткани перед стиркойУ каждого материала есть свои особенности. Хлопок легко переносит высокие температуры, но яркие вещи могут потерять насыщенность. Лен часто садится после горячей воды и требует аккуратного отжима. Шерсть не любит резких перепадов температуры, трения и активного вращения барабана. Шелк нуждается в деликатном уходе, поскольку тонкие волокна легко повреждаются. Неправильный режим может привести к усадке, растяжению, появлению катышков и деформации. Особенно часто проблемы возникают с одеждой из смешанных материалов. Например, хлопковая футболка с эластаном способна потерять форму при стирке в слишком горячей воде. Синтетическая куртка может испортиться от агрессивного отбеливателя.
Перед первой стиркой стоит посмотреть на ярлык. Производитель указывает допустимую температуру, возможность машинной стирки, режим отжима и правила глажки. Если этикетка отсутствует, лучше выбрать щадящую программу с температурой до 30 градусов. Сортировка вещей тоже имеет большое значение. Белое белье нужно стирать отдельно от цветного. Темную одежду лучше не смешивать со светлой, особенно если вещь новая. Полотенца, постельное белье, нижнее белье и повседневную одежду желательно загружать в машину раздельно. Плотные ткани могут повредить тонкие материалы во время вращения барабана.
Как стирать хлопок: температура и подходящий режимХлопок считают одним из самых неприхотливых материалов. Из него шьют футболки, рубашки, детскую одежду, носки, полотенца, постельное белье и домашний текстиль. Натуральные волокна хорошо впитывают влагу, выдерживают частые стирки и легко очищаются от загрязнений.
Белые хлопковые вещи без яркого рисунка можно стирать при температуре 60 градусов. Такой режим подходит для постельного белья, полотенец, кухонных салфеток и хлопкового нижнего белья. При сильных загрязнениях допустима температура 90 градусов, но использовать ее стоит редко. Горячая вода ускоряет износ волокон и может вызвать усадку. Цветные футболки, рубашки и платья из хлопка лучше стирать при 30–40 градусах. Это помогает сохранить оттенок и уменьшает риск линьки. Для темных вещей подойдет жидкое средство для черной одежды. Оно мягко очищает ткань и поддерживает глубину цвета.
Обычный режим «Хлопок» подходит для большинства изделий. Отжим можно выставить на 800–1000 оборотов. Однако одежду с вышивкой, принтами, кружевом или декоративными элементами лучше стирать в деликатном режиме. Вещь стоит вывернуть наизнанку, застегнуть молнии и убрать в специальный мешок.
Как стирать лен, чтобы он не сел и не потерял формуЛьняная одежда ценится за натуральность, воздухопроницаемость и комфорт в жару. При этом лен требует внимательного отношения. Материал легко мнется, может давать усадку и становится жестким при неправильном уходе.
Белый лен без окрашивания допустимо стирать при температуре до 60 градусов. Для цветных льняных платьев, рубашек, брюк и юбок лучше выбрать 30–40 градусов. Горячая вода способна сделать оттенок менее ярким, особенно у насыщенных красных, синих и зеленых вещей.
Для льна подойдет режим для хлопка или программа для деликатных тканей. Интенсивный отжим лучше не включать. Достаточно 600–800 оборотов. После завершения цикла одежду нужно сразу достать из барабана и расправить. Если оставить лен внутри машины надолго, на ткани появятся глубокие заломы.
Льняные вещи желательно сушить в расправленном виде. Не стоит пересушивать материал на батарее или под прямыми солнечными лучами. Слегка влажный лен легче гладить. Утюг можно нагреть достаточно сильно, а для лучшего результата использовать пар.
Как правильно стирать шерсть и кашемирШерстяные свитеры, кардиганы, шарфы, шапки и пледы нуждаются в самом бережном уходе. Шерстяное волокно покрывают мелкие чешуйки. Горячая вода, активное трение и резкий отжим заставляют их сцепляться между собой. В итоге вещь садится, становится плотной и теряет мягкость.
Шерсть следует стирать при температуре не выше 30 градусов. Идеальный вариант — режим «Шерсть» или «Ручная стирка». Машина в такой программе медленно вращает барабан и использует больше воды. Отжим лучше отключить или установить минимальное значение. Для ухода нужен гель с пометкой «для шерсти и шелка». Обычный порошок может плохо раствориться и оставить разводы. Средства с хлором применять нельзя. Они разрушают натуральные волокна и делают материал грубым.
Кашемир лучше стирать вручную, особенно если речь идет о дорогой вещи. В таз нужно налить прохладную воду, добавить немного мягкого геля и аккуратно погрузить изделие. Тереть ткань не следует. Достаточно осторожно помять ее руками, затем несколько раз прополоскать в воде той же температуры. После стирки шерстяную вещь нельзя выкручивать. Лишнюю воду можно убрать с помощью большого махрового полотенца. Свитер раскладывают на полотенце, сворачивают рулоном и слегка прижимают. Затем изделие сушат горизонтально на ровной поверхности. Плечики для шерсти не подходят: под собственным весом одежда может вытянуться.
Как стирать шелк и атлас без разводов и поврежденийШелк выглядит дорого и эффектно, но легко страдает от грубого ухода. Тонкий материал не переносит горячую воду, агрессивные порошки и сильный отжим. На шелковой ткани могут появиться затяжки, разводы, выцветшие участки и потеря естественного блеска. Перед стиркой нужно проверить ярлык. Некоторые шелковые изделия разрешают чистить только в химчистке. Особенно это касается вещей со сложной вышивкой, кожаными вставками, ручной росписью или большим количеством декоративных деталей.
Если машинная стирка разрешена, следует выбрать режим для шелка или деликатных тканей при температуре 20–30 градусов. Вещь лучше положить в мешок для стирки. Отжим необходимо отключить. Вместо порошка стоит использовать жидкий гель без отбеливающих компонентов. Шелковую блузку или платье можно постирать вручную. Для этого нужна прохладная вода и мягкое средство. Не стоит замачивать одежду надолго. Достаточно нескольких минут, после чего ткань нужно бережно прополоскать.
Сушить шелк следует вдали от батарей и прямых лучей солнца. Вещь можно разложить на полотенце либо повесить на мягкие плечики. Гладить материал лучше с изнаночной стороны через тонкую хлопковую ткань. Температуру утюга нужно выбрать минимальную.
Как стирать синтетику: полиэстер, акрил и нейлонСинтетические материалы часто используют при пошиве спортивной одежды, курток, платьев, домашнего текстиля и повседневных вещей. Полиэстер почти не мнется, быстро сохнет и хорошо держит форму. Акрил напоминает шерсть, но может покрываться катышками. Нейлон отличается прочностью и легкостью.
Для большинства синтетических изделий подходит температура 30–40 градусов. Горячая вода может деформировать волокна, особенно у тонких блузок, спортивных легинсов, купальников и вещей с эластичными вставками. Режим «Синтетика» или «Деликатная стирка» поможет сохранить форму изделия. Синтетика легко накапливает статическое электричество. Кондиционер способен решить эту проблему, но его нужно использовать умеренно. Для спортивной одежды и мембранных тканей лучше выбирать специальные средства. Обычный кондиционер может оставить на волокнах пленку и ухудшить способность материала выводить влагу.
Акриловые свитеры стоит стирать отдельно от вещей с молниями, липучками и грубыми элементами. Такие детали часто оставляют затяжки. Одежду из акрила рекомендуют выворачивать наизнанку и стирать при слабом отжиме.
Как стирать джинсы, чтобы сохранить цветДжинсовая ткань отличается плотностью и прочностью, однако темные джинсы часто линяют. Особенно это заметно после первой стирки. Чтобы синий, черный или серый деним дольше сохранял цвет, брюки нужно стирать отдельно от светлой одежды.
Оптимальная температура для джинсов — 30 градусов. Более горячая вода ускоряет вымывание красителя и может привести к усадке. Перед загрузкой в барабан нужно застегнуть пуговицы и молнию, вывернуть изделие наизнанку и проверить карманы. Для денима подойдет жидкое средство для темных или цветных вещей. Отбеливатель использовать нельзя, если только производитель прямо не указал такую возможность. Светлые разводы, потертости и декоративные элементы на джинсах требуют особенно деликатного ухода.
Джинсовую одежду не стоит стирать после каждой носки. Частая обработка водой и моющими средствами быстрее изнашивает ткань. Если на брюках нет пятен, их можно проветрить. Локальное загрязнение лучше удалить влажной салфеткой или мягкой губкой. Сушить джинсы желательно естественным способом. Высокая температура сушильной машины способна уменьшить размер изделия и сделать ткань жесткой. После сушки брюки можно прогладить с изнаночной стороны.
Как стирать вискозу и одежду из модалаВискозу получают из целлюлозы, но по своим свойствам она отличается от хлопка. Материал мягкий, легкий и приятный к телу. В мокром состоянии вискозные волокна становятся менее прочными, поэтому одежда требует осторожности.
Платья, блузки и юбки из вискозы лучше стирать при 30 градусах. Подойдет деликатная программа без сильного отжима. При ручной стирке ткань нельзя тереть и выкручивать. Вискоза легко растягивается, а после высыхания может сесть. Модал относится к современным материалам на основе целлюлозы. Он прочнее вискозы, хорошо впитывает влагу и долго сохраняет мягкость. Одежду из модала обычно стирают при 30–40 градусах. Точные рекомендации зависят от состава ткани. Если в материале есть эластан, температуру лучше не повышать.
Вискозные изделия стоит сушить в расправленном виде. Тяжелое мокрое платье не нужно вешать на тонкие плечики. Так ткань может вытянуться в области плеч и подола.
Как стирать мембранную одежду и пуховикиМембранные куртки, горнолыжные костюмы и туристическая одежда защищают от ветра, дождя и снега. Материал отводит влагу от тела и помогает сохранять комфорт во время движения. Неправильный уход способен снизить полезные свойства ткани.
Мембрану стирают при температуре до 30 градусов на деликатной программе. Нужны специальные жидкие средства для функциональной одежды. Обычный порошок часто забивает поры мембраны, а кондиционер ухудшает ее способность пропускать воздух. Перед стиркой нужно застегнуть все молнии, кнопки и липучки. Куртку следует вывернуть наизнанку. Отжим лучше установить на минимальное значение либо отключить. После стирки вещь нужно хорошо просушить и при необходимости обработать водоотталкивающей пропиткой.
Пуховик можно стирать в машине, если это разрешает ярлык. Температура не должна превышать 30 градусов. В барабан вместе с курткой полезно положить несколько чистых теннисных мячиков или специальных шариков для стирки. Они помогают наполнителю не сбиваться в комки. После завершения программы пуховик нужно достать, расправить и высушить. В процессе сушки его стоит периодически встряхивать. Если наполнитель собрался в комки, их можно осторожно размять руками. Влажный пуховик нельзя хранить в шкафу: внутри может появиться неприятный запах.
Как отстирать пятна и не испортить тканьСложные пятна лучше удалять до основной стирки. Чем быстрее начать обработку, тем выше вероятность спасти вещь. Однако универсального средства для всех загрязнений не существует. Метод зависит от вида ткани и происхождения пятна.
Свежие следы от еды, напитков и травы проще убрать прохладной водой. Горячая вода может закрепить загрязнение, особенно если речь идет о крови, молоке, яйце или шоколаде. Жирное пятно можно аккуратно промокнуть бумажной салфеткой, затем нанести немного средства для мытья посуды и оставить на несколько минут. Для белых хлопковых вещей допустимы кислородные отбеливатели. Они действуют мягче хлорсодержащих составов. Цветную одежду лучше обрабатывать пятновыводителем с пометкой «для цветных тканей». Перед применением любого средства стоит проверить реакцию на незаметном участке.
Не следует активно тереть пятно щеткой на шелке, шерсти, вискозе и тонком трикотаже. Волокна могут повредиться, а на поверхности появится светлый след. В такой ситуации безопаснее обратиться в химчистку.
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Полезные советы перед запуском стиральной машиныНе нужно перегружать барабан. Вещам требуется пространство для движения в воде, иначе порошок плохо выполаскивается, а загрязнения остаются на ткани. При полной загрузке особенно страдают объемные куртки, пледы и постельное белье. Порошок подходит для большинства хлопковых изделий и плотных тканей. Жидкие гели лучше растворяются в прохладной воде, поэтому их удобно использовать для синтетики, шерсти, шелка и темной одежды. Капсулы стоит применять строго по инструкции и не класть в отсек для порошка.
Новые яркие вещи желательно постирать отдельно. Особенно это касается красных, темно-синих, черных и зеленых изделий. Если ткань сильно окрашивает воду, в следующий раз можно добавить специальную салфетку-ловушку для красителей. Молнии, кнопки и крючки нужно застегивать. Бюстгальтеры, колготки, тонкие блузки и одежду с кружевом лучше помещать в сетчатые мешки. Они снижают риск затяжек и повреждений. Карманы нужно проверять перед каждой стиркой: бумажные салфетки, монеты и мелкие предметы могут испортить не только одежду, но и саму стиральную машину.
Правильный выбор температуры и режима помогает сохранить вещи аккуратными на долгие годы. Уход за одеждой не требует сложных действий. Достаточно читать ярлыки, сортировать белье, использовать подходящие средства и не торопиться с максимальными оборотами.