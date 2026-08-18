18 августа 2026, 15:58

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Правильная стирка помогает одежде дольше сохранять цвет, форму и приятную текстуру. Температура воды, обороты отжима, вид порошка и выбранная программа влияют на состояние ткани не меньше, чем качество самой вещи. Шерстяной свитер может сесть после горячей воды, шелковая блузка — потерять блеск, а джинсы — полинять и стать жесткими. Перед запуском машины важно изучить ярлык и разделить белье по цвету, типу материала и степени загрязнения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему важно учитывать тип ткани перед стиркой Как стирать хлопок: температура и подходящий режим Как стирать лен, чтобы он не сел и не потерял форму Как правильно стирать шерсть и кашемир Как стирать шелк и атлас без разводов и повреждений Как стирать синтетику: полиэстер, акрил и нейлон Как стирать джинсы, чтобы сохранить цвет Как стирать вискозу и одежду из модала Как стирать мембранную одежду и пуховики Как отстирать пятна и не испортить ткань Полезные советы перед запуском стиральной машины

Почему важно учитывать тип ткани перед стиркой

Как стирать хлопок: температура и подходящий режим

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Как стирать лен, чтобы он не сел и не потерял форму

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Как правильно стирать шерсть и кашемир

Как стирать шелк и атлас без разводов и повреждений

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Как стирать синтетику: полиэстер, акрил и нейлон

Как стирать джинсы, чтобы сохранить цвет

Фото: iStock/Rani Nurlaela Desandi

Как стирать вискозу и одежду из модала

Как стирать мембранную одежду и пуховики

Как отстирать пятна и не испортить ткань

Комнатные растения будут расти пышными и здоровыми: простые правила ухода за цветами в квартире

Полезные советы перед запуском стиральной машины