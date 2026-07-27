27 июля 2026, 11:01

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Согласно народному календарю, 28 июля отмечается день Кирика и Улиты, который также называли «Кирики-мокродырики» за частые дожди. Православная церковь в эту дату чтит память раннехристианских мучеников Кирика и его матери Иулитты (в народе — Улиты), пострадавших за веру в III–IV веках. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ Michal Przystas

Народные запреты

Нельзя работать в поле, в саду и на огороде. Это главный запрет. В поле, по поверьям, хозяйничала нечистая сила — полуденницы, которые могли заморочить голову человеку, навести порчу или наслать болезнь. Существовало даже поверье: кто жнет на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование, которое обязательно сбудется. Кроме того, в этот день часто шли проливные дожди («Кирики-мокродырики»), и работать в поле было просто невозможно;

Это главный запрет. В поле, по поверьям, хозяйничала нечистая сила — полуденницы, которые могли заморочить голову человеку, навести порчу или наслать болезнь. Существовало даже поверье: кто жнет на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование, которое обязательно сбудется. Кроме того, в этот день часто шли проливные дожди («Кирики-мокродырики»), и работать в поле было просто невозможно; Нельзя жаловаться на жизнь. В праздник категорически запрещалось сетовать на свою судьбу, жаловаться на беды и проблемы. Считалось, что после этого неприятностей станет еще больше;

В праздник категорически запрещалось сетовать на свою судьбу, жаловаться на беды и проблемы. Считалось, что после этого неприятностей станет еще больше; Нельзя смотреть на ночное небо. Особенно опасались увидеть падающую звезду. Верили, что это может навлечь на человека несчастья, ночные кошмары и бессонницу. По другой версии, в этот день на землю в образе звезд падают души проклятых людей;

Особенно опасались увидеть падающую звезду. Верили, что это может навлечь на человека несчастья, ночные кошмары и бессонницу. По другой версии, в этот день на землю в образе звезд падают души проклятых людей; Нельзя оставлять детей без присмотра. В день Кирика и Улиты считалось, что нечисть может пробраться в дом и напугать малышей, после чего они станут тревожными и капризными. Также детей не оставляли одних у воды — верили, что водяной может утащить;

В день Кирика и Улиты считалось, что нечисть может пробраться в дом и напугать малышей, после чего они станут тревожными и капризными. Также детей не оставляли одних у воды — верили, что водяной может утащить; Нельзя начинать новые дела и совершать крупные покупки. На Руси считали, что начатое в этот день не принесет желаемого результата, а приобретенная вещь не прослужит долго;

На Руси считали, что начатое в этот день не принесет желаемого результата, а приобретенная вещь не прослужит долго; Женщинам нельзя заниматься рукоделием. Запрещалось шить, вышивать, прясть — это могло навлечь проблемы в отношениях с мужем.

Приметы

Фото: iStock/ Mariia Ostashuk