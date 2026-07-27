Кирик и Улита 28 июля: почему нельзя работать, жаловаться на судьбу и смотреть на звезды, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 июля отмечается день Кирика и Улиты, который также называли «Кирики-мокродырики» за частые дожди. Православная церковь в эту дату чтит память раннехристианских мучеников Кирика и его матери Иулитты (в народе — Улиты), пострадавших за веру в III–IV веках. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятая Иулитта жила в Малой Азии в конце III — начале IV века. Она происходила из знатного рода, рано овдовела и воспитывала трехлетнего сына Кирика. В те времена император Диоклетиан начал жестокие гонения на христиан. Опасаясь мучений, Иулитта раздала имущество и с сыном и двумя рабынями бежала из родного города. Однако ее узнали и доставили на суд к правителю Александру.
На суде святая открыто назвала себя христианкой и отказалась приносить жертву идолам. За это ее жестоко избили. Маленький Кирик, видя страдания матери, плакал и рвался к ней. Правитель попытался утешить мальчика, посадил его к себе на колени, но ребенок вырвался и прокричал: «Я — христианин! Пусти меня к матери!». В гневе правитель сбросил мальчика с высокого помоста на каменные ступени. Так трехлетний Кирик принял мученическую смерть. После этого Иулитту обезглавили. Тела святых тайно похоронили верные рабыни.
Их подвиг стал символом непоколебимости веры и силы материнского духа. В Византии и на Руси их почитали как покровителей детей, матерей и семьи. Особенно к ним обращались с молитвами о здоровье малышей, о защите от болезней и несчастий. Русские крестьяне верили, что в день их памяти особенно сильна благодать, способная оберегать дом от бед и недугов.
Традиции дня28 июля на Руси существовало множество обычаев, которые свято соблюдали наши предки. Многие из них сохранились и поныне. В день Кирика и Улиты женщины освобождались от любой работы, особенно в поле и огороде. «Матушку Улиту» почитали как женскую заступницу, и весь день посвящали отдыху. Мужчины же, напротив, брали на себя домашние дела, а в поле не выходили — по поверьям, там бесчинствовали полуденницы, злые духи, насылающие мороки.
Считалось, что в этот день солнце светит особенно ярко и его лучи обладают целительной силой. Люди открывали окна и двери, чтобы впустить в дом как можно больше света — верили, что это избавляет от негативной энергии, порчи и влияния злых духов. Солнечные ванны в этот день рекомендовали детям и старикам для укрепления здоровья.
Знахари и целители 28 июля отправлялись за целебными травами. Считалось, что после этого дня их чудесная сила начинает ослабевать. Особенно ценились листья черной смородины, цветы садовой петуньи, веточки можжевельника и листья крапивы. Хорошей приметой считалось увидеть в этот день мухомор — это сулило удачу и достаток.
Крестьяне старались проводить день с пользой: приучали детей к домашнему труду, чтобы они становились опорой для своих матерей, как малолетний Кирик — для Иулитты. Традиционно в этот день женщины молились святым мученикам о даровании семейного благополучия, о здоровье детей, о помощи в горе и скорбях. В праздник никому не отказывали в помощи — считалось, что сделанное добро вернется многократно и улучшит судьбу.
Народные запретыС днем Кирика и Улиты связано множество запретов, которые наши предки соблюдали неукоснительно. Нарушение их, по поверьям, сулило беды и несчастья.
- Нельзя работать в поле, в саду и на огороде. Это главный запрет. В поле, по поверьям, хозяйничала нечистая сила — полуденницы, которые могли заморочить голову человеку, навести порчу или наслать болезнь. Существовало даже поверье: кто жнет на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование, которое обязательно сбудется. Кроме того, в этот день часто шли проливные дожди («Кирики-мокродырики»), и работать в поле было просто невозможно;
- Нельзя жаловаться на жизнь. В праздник категорически запрещалось сетовать на свою судьбу, жаловаться на беды и проблемы. Считалось, что после этого неприятностей станет еще больше;
- Нельзя смотреть на ночное небо. Особенно опасались увидеть падающую звезду. Верили, что это может навлечь на человека несчастья, ночные кошмары и бессонницу. По другой версии, в этот день на землю в образе звезд падают души проклятых людей;
- Нельзя оставлять детей без присмотра. В день Кирика и Улиты считалось, что нечисть может пробраться в дом и напугать малышей, после чего они станут тревожными и капризными. Также детей не оставляли одних у воды — верили, что водяной может утащить;
- Нельзя начинать новые дела и совершать крупные покупки. На Руси считали, что начатое в этот день не принесет желаемого результата, а приобретенная вещь не прослужит долго;
- Женщинам нельзя заниматься рукоделием. Запрещалось шить, вышивать, прясть — это могло навлечь проблемы в отношениях с мужем.
Приметы
- Если к 28 июля начала желтеть липа — осень будет ранней;
- Отсутствие радуги после дождя говорило о том, что ясная погода продержится еще долго;
- Активно скачущие кузнечики предвещали жару и засуху;
- Южный ветер — к ясной погоде, восточный — к затяжным дождям;
- Туман утром — к тёплой и влажной погоде в августе;
- Грибы пошли после Кирика и Улиты — лето будет долгим и тёплым.