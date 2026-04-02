Кирилл Катаник 3 апреля: почему нельзя смотреть на звезды, стирать постельное и пускать кошку в постель, народные приметы
Согласно народному календарю, 3 апреля отмечается Кирилл Катаник. Такое название праздник получил в честь святителя Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского), чью память чтит православная церковь в это время. В народе имя святого переиначили на свой лад, вложив в него иной смысл: день стал считаться последним сроком зимних катаний на санках. О приметах, запретах и традициях читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит глубокое переплетение древних славянских верований с православной традицией. За несколько веков христианства на Руси церковная память о святителе Кирилле, епископе Катанском, обросла богатым пластом народных обычаев, связанных с прощанием с зимой.
Святитель Кирилл жил на рубеже I–II веков. Родился он в Антиохии (ныне турецкий город Антакья) и был учеником самого апостола Петра. Вместе с первоверховным апостолом Кирилл прибыл на Сицилию, в город Катану (современная Катания). Местная христианская община росла, и Пётр поставил своего ученика во епископа. Святой Кирилл запомнился как мудрый правитель и благочестивый пастырь. За искреннюю веру Господь даровал ему дар чудотворения. Самое известное чудо произошло, когда по молитве епископа горькая вода в одном из источников превратилась в питьевую. Это чудо обратило в христианство множество язычников.
Святитель Кирилл скончался в глубокой старости и был погребён в Сицилии. Сегодня частицы его мощей можно найти в разных уголках мира. В России ковчег с мощами святого находится в храме Святой равноапостольной великой княгини Ольги в Хабаровском крае.
На Руси имя святого переделали в «Катаника», вложив в него свой, понятный крестьянину смысл. Люди говорили: день Кирилла — это последняя дата, когда ещё можно прокатиться на санках по снегу, но уже тающему. Святому молятся о здравии, укреплении веры и помощи в житейских нуждах.
Традиции дняВстречали Кирилла Катаника как последний день снега. Вечером в каждом доме сани чистили, сушили, при необходимости чинили и убирали до следующей зимы. Детям, которые хныкали, не желая расставаться с любимой забавой, приговаривали: «Реви — не реви, Катаник санки унесёт».
Крестьяне в этот день меняли зимнюю обувь на весеннюю. Вместо валенок доставали берестяные лапти. Считалось, что пора готовиться к полноценному приходу весны, проводить генеральную уборку в доме, выметая сор из избы, символически избавляясь от зимней спячки и лени.
Особое место занимали обряды исцеления. Если кого-то из близких заставала болезнь, лечили золой и углём. Их, ещё теплыми, вынимали из печки, заворачивали в платок и прикладывали к больному месту. Считалось, что такая грелка отпугнёт любую болезнь. Верили, что «лихоманки» не выносят жара и обязательно отступят.
Заботливые хозяйки выпекали 12 пирожков, несли их на перекрёсток и оставляли в качестве угощения, прося уйти болезни от семьи. Также существовал обычай задабривать Водяного, который после зимней спячки просыпался голодным и злым. Рыбаки оставляли на берегу хлеб и мёд, чтобы дух воды не вредил и дал хороший улов.
Что нельзя делать 3 апреляПредки строго соблюдали запреты этого дня, веря, что их нарушение может навлечь беду.
- Категорически запрещалось смотреть на ночное небо. Считалось, что если увидеть падающую звезду, то вскоре произойдёт несчастье;
- Нельзя менять постельное бельё и стирать. Согласно поверьям, это могло вызвать бессонницу, беспокойные сны или даже ночные кошмары;
- Не поливали комнатные цветы. Верили, что иначе они будут плохо расти или вовсе увянут;
- На Катаника кошкам не разрешалось спать в постели вместе с людьми. Считалось, что в этот день животное может забрать энергию и жизненные силы;
- Запрещалось ссориться, браниться и сквернословить. Негативные слова в этот день возвращаются бумерангом и могут иметь тяжёлые последствия;
- Не тревожили воду: не кидали в неё мусор, не бранились рядом, чтобы не разозлить Водяного.
Приметы
- Если 3 апреля слышны раскаты грома — год будет богатым на урожай.
- Много берёзового сока — лето будет дождливым.
- Расцвела мать-и-мачеха — в ближайшее время наступит устойчивое потепление.
- Появились комары — к скорому теплу.
- Синие облака на небе — к тёплым, но дождливым дням.
- Лёд на реках ещё держится — у рыбаков будет неважный улов.