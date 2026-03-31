Всероссийский субботник пройдет 25 апреля
Минстрой России принял решение о проведении Всероссийского субботника 25 апреля 2026 года.
В ходе субботника планируется очистить территорию от скопившегося мусора, убрать старую листву, оставшуюся после зимы, спилить засохшие деревья и кустарники, а также восстановить игровые площадки для детей.
С 21 апреля по 12 июня 2026 года будет проводиться Всероссийское онлайн-голосование, по результатам которого выберут общественные территории для первоочередного благоустройства в 2027 году. Участвовать в голосовании могут граждане России, достигшие 14 лет.
Ранее сообщалось, что первый весенний субботник прошел в микрорайоне Левобережный в Химках.
