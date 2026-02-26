Кириллов день 27 февраля: как защитить будущий урожай, привлечь достаток в дом и избежать финансовых потерь, народные приметы
Согласно народному календарю, 27 февраля отмечается Кириллов день, или Кирилл Весноуказчик. Такое название появилось потому, что по погоде в этот период наши предки судили о том, какой будет грядущая весна. Православная церковь в это время чтит память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, одного из создателей славянской азбуки. О традициях, приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Житие святого КириллаСвятой равноапостольный Кирилл (в миру — Константин по прозвищу Философ) родился в городе Солуни (современные Салоники) в знатной семье. С юных лет он проявлял выдающиеся способности к наукам и получил блестящее образование при императорском дворе в Константинополе, где его наставниками были лучшие учителя того времени. Несмотря на блестящие перспективы светской карьеры, Кирилл рано принял сан священника и служил библиотекарем при соборе Святой Софии, а также преподавал философию.
В 862 году к императору Михаилу прибыли послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы проповедовать христианство на понятном славянам языке. Выбор пал на Кирилла и его старшего брата Мефодия. Для выполнения этой миссии Кирилл создал первую славянскую азбуку — глаголицу и вместе с братом перевел на славянский язык Евангелие, Псалтирь и другие богослужебные книги.
До конца своих дней святой Кирилл оставался верен просветительской миссии. Он скончался в 869 году в Риме в возрасте 42 лет, приняв перед смертью схиму. Согласно завещанию, он был погребен в римской церкви святого Климента. В настоящее время святому Кириллу молятся об успехах в учебе, просвещении и укреплении веры, его почитают как покровителя учителей и учащихся.
Традиции дняНа Руси день памяти святого Кирилла получил прозвище Весноуказчик, а также имел другие названия — «Бабьи взбрыксы» и «День взаимоблагодарения». Этот праздник был наполнен важными хозяйственными и обрядовыми действиями, призванными обеспечить благополучие семьи и будущий урожай.
Главной заботой крестьян в этот день было удержать снег на полях. Существовала поговорка: «Снег оседает — поля утучняет». Мужчины всей деревней выходили в поле и специально утаптывали снег, чтобы, когда придет время таяния, влага как можно дольше питала землю. Считалось, что от этого напрямую зависит будущий урожай. Сколько снега на полях, столько хлеба будет в амбарах.
После тяжелой работы в поле мужчин ждал горячий сбитень. Этот традиционный славянский напиток, сваренный из меда, патоки и пряных трав, не только согревал, но и считался целебным, придающим силы.
Название праздника «Бабьи взбрыксы» связано с почитанием повивальных бабок. Женщины, у которых повитухи принимали роды, обязательно навещали их в этот день с подарками. Им несли угощения: пироги, сладкие пряники, вино. Мужья варили для этого случая особое пиво, воду для которого брали из семи разных источников. Этот обычай символизировал благодарность за благополучное появление детей на свет и укреплял родовые связи.
Чтобы будущий урожай был защищен от капризов погоды и болезней, крестьяне старались наладить отношения с духами поля — «полевиками». Им оставляли угощения прямо в поле, прося защитить посевы. В южных регионах России 27 февраля начинали вывозить на поля навоз — важнейшее удобрение, готовясь к началу посевных работ.
Народные запретыВ день Кирилла Весноуказчика существовал ряд строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Стрижка и обрезка ногтей были категорически запрещены. Считалось, что вместе с состриженными волосами или ногтями можно «перерезать» свою судьбу или сократить отпущенный Богом срок жизни;
- Не рекомендовалось затевать ссоры и скандалы. Особенно опасно было ругаться вечером. Наши предки верили, что негативные эмоции и крики привлекают в дом нечистую силу, которую потом будет трудно выгнать;
- Не стоило в этот день совершать крупных покупок. Народная мудрость гласила, что покупки, сделанные в этот день, будут неудачными и быстро придут в негодность, а деньги будут потрачены впустую;
- Крошки со стола нельзя было выбрасывать в мусорное ведро — это сулило финансовые проблемы. Их следовало отдать птицам, чтобы в доме всегда был достаток;
- Если кто-то собирался в дальний путь, ему запрещалось мыться перед отправлением, иначе в путешествии ждали неудачи и проблемы.
Приметы погоды
- Если на Кирилла стоит теплая и солнечная погода, то в ближайшие дни, а то и в начале весны, грянут сильные морозы;
- Морозный день 27 февраля предвещает жаркое и засушливое лето;
- Обилие снега на полях сулит богатый урожай хлеба осенью;
- Если небо ночью усыпано звездами — весна будет поздней и затяжной;
- Громкое и оживленное щебетание синиц указывает на скорое и устойчивое потепление.