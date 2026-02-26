26 февраля 2026, 09:40

Фото: iStock/ TT

Согласно народному календарю, 27 февраля отмечается Кириллов день, или Кирилл Весноуказчик. Такое название появилось потому, что по погоде в этот период наши предки судили о том, какой будет грядущая весна. Православная церковь в это время чтит память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, одного из создателей славянской азбуки. О традициях, приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Житие святого Кирилла Традиции дня Народные запреты Приметы погоды



Житие святого Кирилла

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Charles Batchelder

Народные запреты

Фото: iStock/ worawut17

Стрижка и обрезка ногтей были категорически запрещены. Считалось, что вместе с состриженными волосами или ногтями можно «перерезать» свою судьбу или сократить отпущенный Богом срок жизни;

Считалось, что вместе с состриженными волосами или ногтями можно «перерезать» свою судьбу или сократить отпущенный Богом срок жизни; Не рекомендовалось затевать ссоры и скандалы. Особенно опасно было ругаться вечером. Наши предки верили, что негативные эмоции и крики привлекают в дом нечистую силу, которую потом будет трудно выгнать;

Особенно опасно было ругаться вечером. Наши предки верили, что негативные эмоции и крики привлекают в дом нечистую силу, которую потом будет трудно выгнать; Не стоило в этот день совершать крупных покупок. Народная мудрость гласила, что покупки, сделанные в этот день, будут неудачными и быстро придут в негодность, а деньги будут потрачены впустую;

Народная мудрость гласила, что покупки, сделанные в этот день, будут неудачными и быстро придут в негодность, а деньги будут потрачены впустую; Крошки со стола нельзя было выбрасывать в мусорное ведро — это сулило финансовые проблемы. Их следовало отдать птицам, чтобы в доме всегда был достаток;

— это сулило финансовые проблемы. Их следовало отдать птицам, чтобы в доме всегда был достаток; Если кто-то собирался в дальний путь, ему запрещалось мыться перед отправлением, иначе в путешествии ждали неудачи и проблемы.

Приметы погоды