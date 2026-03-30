Кириллов день 31 марта: как задобрить домового, избежать денежных потерь и сохранить здоровье, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 31 марта отмечается Кириллов день, известный также как «Кирилл – дери полоз». Такое необычное название появилось из-за капризов мартовской погоды: днём снег таял на солнце, а к ночи подмерзал, превращаясь в жёсткий наст. Крестьяне, выезжая утром в поле на санях, рисковали основательно «ободрать» полозья о ледяную корку. Православная церковь в этот день чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. О приметах, традициях и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНаши предки жили в ладу с природой, и многие церковные даты на Руси обретали глубокий хозяйственный смысл. День святого Кирилла не стал исключением. В народе его называли ещё и днём домового и верили, что именно в последний день марта дух-хранитель жилища просыпается после зимней спячки и начинает шалить: шуметь по ночам, прятать вещи или путать гриву лошадям.
Эта языческая традиция мирно уживалась с глубоким почитанием христианского подвижника. Святитель Кирилл родился в Иерусалиме около 315 года. В тридцать лет он стал пресвитером, а в 350-м — архиепископом Иерусалимским. Время его служения пришлось на эпоху острых еретических споров. Он трижды изгонялся со своей кафедры за ревностную защиту православия, провёл в изгнаниях в общей сложности около шестнадцати лет.
Святитель Кирилл вошёл в историю как автор знаменитых «Огласительных поучений» — восемнадцати бесед для готовящихся к крещению, в которых кратко и ясно изложил основы христианской веры. Скончался он в 386 году. Мощи святителя Кирилла Иерусалимского (315–386) хранятся в церкви Сан-Кирилло-ин-Трастевере (Рим), куда их перенесли крестоносцы в 1140 году. Святому молятся о твёрдости в вере, защите от ересей и об наставлении на путь истинный.
Традиции дняРанним утром 31 марта крестьяне спешили в поля. Главной заботой было «договориться» с землёй о будущем урожае. Для этого брали горсть огородной земли, смешивали с золой, брызгали святой водой и с особым заговором разбрасывали по полю, призывая плодородие. Считалось, что после зимнего сна земля должна получить силу и тепло.
Вторым важным делом становилось задабривание домового. Чтобы проснувшийся хозяин дома не слишком шалил, ему оставляли угощение: за печь клали несколько монет, кусочек пирога, ставили блюдце с молоком или кашей. Верили: если дух сыт и доволен, он станет надёжным защитником семьи и помощником по хозяйству.
В этот день женщины готовили особый отвар из мать-и-мачехи. Считалось, что если умыться им с утра, можно сохранить молодость и здоровье на долгие годы. Зацветание же самой мать-и-мачехи служило верной приметой: апрель будет тёплым, а лето не задержится.
На Кирилла старались не откладывать лечение. Если кого-то одолевала хворь, проводили оздоровительные процедуры. Люди верили, что в этот день болезнь отступает быстрее. А вот тяжёлый физический труд на ночь не оставляли, вечернее время посвящали семье и домашнему очагу.
Народные запретыПредки знали: нарушение запретов в Кириллов день могло обернуться бедой. Список ограничений был строгим, и каждое имело своё обоснование.
- Нельзя было ходить в гости и принимать гостей. Считалось, что вместе с ушедшим гостем можно отдать часть своей удачи и здоровья. Если же визита избежать не удавалось, при выходе из дома трижды крестили двери, а уходя из чужого дома, шептали: «С собой всё своё забираю, удачу никому не оставляю»;
- Не стригли волосы и ногти. По поверьям, вместе с отрезанными волосами можно было «перерезать» собственную судьбу или сократить отпущенный Богом век;
- Не надевали чужую одежду. Считалось, что вещь хранит энергетику прежнего хозяина, и вместе с ней можно перенять его беды и тяготы;
- Не ссорились и не ругались. Особенно опасно было выяснять отношения вечером — верили, что крики и брань привлекают в дом нечистую силу, которую потом сложно выгнать;
- Кроме того, не рекомендовали совершать спонтанные покупки — чтобы не навлечь финансовые проблемы, а если в этот день получали зарплату, деньги оставляли в кошельке до следующего утра: так они становились гарантией стабильности на весь месяц.
Приметы
- Много мошкары кружит — к богатому урожаю грибов и ягод;
- Не видно перелётных птиц — к ухудшению погоды и затяжным холодам;
- На орешнике появились серёжки — значит, трескучих морозов больше не будет;
- Гремит гром, а река ещё не вскрылась ото льда — к отличному клёву и богатому улову;
- Яркая Луна в безоблачном небе или ясный солнечный день — к теплому лету.