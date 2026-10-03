03 октября 2026, 10:51

Фото: Istock/ aapsky

Согласно народному календарю, 4 октября отмечается Кондратьев день, или «Кондрат да Ипат». Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память апостола от семидесяти Кодрата Афинского и священномученика Ипатия, епископа Ефесского. В крестьянском быту этот праздник нередки называли Замолотками, потому что к этому времени заканчивалась уборка хлеба и начиналась молотьба зерна. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Claude Laprise

Традиции дня

Фото: Istock/ ChiccoDodiFC

Народные запреты

Фото: Istock/ Art_rich

Лениться и бездельничать в Кондратьев день строжайше запрещалось. Праздность, по поверьям, лишала человека удачи и достатка на весь следующий год — кто сидел сложа руки, рисковал потерять всё нажитое;

Праздность, по поверьям, лишала человека удачи и достатка на весь следующий год — кто сидел сложа руки, рисковал потерять всё нажитое; Нельзя было ссориться, ругаться и провоцировать конфликты. Негатив, произнесённый в этот день, по приметам, возвращался втройне и мог обернуться затяжными семейными и хозяйственными проблемами. Работодателю грубость в этот день грозила испортить весь будущий год;

Негатив, произнесённый в этот день, по приметам, возвращался втройне и мог обернуться затяжными семейными и хозяйственными проблемами. Работодателю грубость в этот день грозила испортить весь будущий год; Категорически нельзя было давать или брать деньги в долг. Считалось, что заём, сделанный на Кондрата да Ипата, будет особенно трудно вернуть, а чужие долги надолго задержатся в доме;

Считалось, что заём, сделанный на Кондрата да Ипата, будет особенно трудно вернуть, а чужие долги надолго задержатся в доме; Запрещалось надевать чужую одежду и обувь. Через ноги, по поверьям, можно было перенять болезни, беды и неудачи прежнего владельца. По этой же причине не рекомендовалось примерять обувь в лавках;

Через ноги, по поверьям, можно было перенять болезни, беды и неудачи прежнего владельца. По этой же причине не рекомендовалось примерять обувь в лавках; Нельзя было сплетничать и распространять слухи. Сплетник, по поверью, мог лишиться слуха или сам стать жертвой пересудов;

Сплетник, по поверью, мог лишиться слуха или сам стать жертвой пересудов; Запрещалось оставлять на столе грязную посуду — это сулило ссоры и разлад в семье. Также не следовало вытирать стол рукой: это предвещало одиночество.

Приметы

Фото: Istock/ ffaber53