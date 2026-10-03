Кондратьев день 4 октября: почему нельзя лениться, вытирать стол рукой и носить чужие вещи, народные приметы
Согласно народному календарю, 4 октября отмечается Кондратьев день, или «Кондрат да Ипат». Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память апостола от семидесяти Кодрата Афинского и священномученика Ипатия, епископа Ефесского. В крестьянском быту этот праздник нередки называли Замолотками, потому что к этому времени заканчивалась уборка хлеба и начиналась молотьба зерна. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКондратьев день вобрал в себя два пласта народной культуры — древний земледельческий уклад и христианское почитание. К началу октября крестьяне завершали жатву. Наступала пора замолоток: хлеб свозили в овины — специальные постройки для сушки снопов, где внизу разводили огонь, а на решётчатом полу раскладывали колосья. Работа требовала усердия и осторожности: овин мог вспыхнуть от малейшей искры. Поэтому хозяева задабривали «овинного хозяина». Ему оставляли кашу и пироги, а в Орловской губернии при начале молотьбы даже приносили в жертву петуха, кропя его кровью углы постройки.
С принятием христианства языческий обряд наложился на память святого апостола Кодрата. Имя «Кодрат» в народной речи превратилось в «Кондрата», а Ипатий стал «Ипатом» — так и родилось название «Кондрат да Ипат».
Апостол от семидесяти Кодрат жил во II веке. Он родился в Афинах, получил блестящее образование, а после проповедовал в Афинах и в Малой Азии. По церковному преданию, он был епископом в Магнезии — городе в Лидии, на территории современной Турции. Во время гонений при императоре Адриане его схватили и бросили в темницу, где он скончался от голода и побоев. Его тело было погребено в Магнезии, и от святых мощей происходили многие исцеления. Кодрат вошёл в историю не только как мученик, но и как первый греческий апологет. Около 126 года он представил императору Адриану защитительное сочинение — «Апологию» — в защиту христиан. Труд настолько подействовал на гонителя, что Адриан издал указ, запрещающий осуждать христиан без улик.
Ипатий и Андрей жили в VIII веке, в эпоху византийского иконоборчества. Оба происходили из Лидии, оба учились в одной обители, оба приняли монашество. Ипатий стал епископом Ефесским, Андрей — пресвитером. Когда император Лев III Исавр запретил почитание икон, они открыто выступили в защиту святых образов. Их привезли в Константинополь, пытались переубедить, но безуспешно. Тогда начались мучения: их били, сдирали кожу на голове, жгли бороды. Святые не отреклись. Ипатий скончался в темнице, Андрей принял смерть от меча.
Кондрату, как апостолу и защитнику веры, традиционно молятся об укреплении в вере, о защите от гонений и несправедливых обвинений. Считается также, что покровители дня — Кондрат и Ипат — помогают земледельцам и хозяевам, но лишь тем, кто сам не сидит без дела. В этот день отмечают именины люди с именами Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор и Петр.
Традиции дняГлавное правило Кондратьева дня звучало просто: работай — и будешь богат. С вечера крестьяне растапливали овины — двухэтажные постройки для сушки и молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костёр, жар поднимался сквозь решетчатый пол на верхний этаж, где ровными рядами лежали снопы. Колосья подсыхали, становились ломкими, и зерно легче отделялось при молотьбе. Первый подготовленный овин называли именинным — ему отдавали особое почтение, словно живому существу.
Молотильщики вставали рано, а иногда приступали к работе ещё ночью. Труд был тяжёлым, и хозяева старались накормить работников как следует. Утром подавали овсяную кашу — она придавала сил на весь день. Вечером, после окончания работ, на стол ставили пироги и брагу. «Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок», — приговаривали за столом.
Параллельно с молотьбой готовили землю к будущему сезону. На поля и огороды вывозили навоз, считая, что именно 4 октября удобрение принесёт наибольшую пользу. Хозяйки разбрасывали по огороду золу из печи и овина — это сулило щедрый урожай в следующем году.
Особое внимание уделяли защите дома от нечистой силы. Окна мыли с добавлением святой воды, чтобы преградить путь злым духам. Считалось, что в этот день лешие особенно буйствуют — ломают деревья, вырывают землю на полянах, загоняют зверей по норам. А на следующее утро, с первыми петухами, они проваливаются сквозь землю, чтобы вернуться лишь весной.
В ряде мест 4 октября называли Дворами. Девушки, мечтавшие о замужестве, тщательно прибирали придомовую территорию — мели двор, мыли крыльцо, украшали наличники. Чистота двора была сигналом свахам, которые в этот день ходили по деревне и заглядывали в ворота, примечая, где живёт старательная и хозяйственная невеста. Так Кондратьев день знаменовал начало осеннего свадебного сезона.
Наконец, в этот день принято было проявлять щедрость и доброту. Хозяева не скупились на угощение для работников и соседей, веря, что добрые поступки, совершённые 4 октября, вернутся в тройном размере и принесут достаток в дом.
Народные запреты
- Лениться и бездельничать в Кондратьев день строжайше запрещалось. Праздность, по поверьям, лишала человека удачи и достатка на весь следующий год — кто сидел сложа руки, рисковал потерять всё нажитое;
- Нельзя было ссориться, ругаться и провоцировать конфликты. Негатив, произнесённый в этот день, по приметам, возвращался втройне и мог обернуться затяжными семейными и хозяйственными проблемами. Работодателю грубость в этот день грозила испортить весь будущий год;
- Категорически нельзя было давать или брать деньги в долг. Считалось, что заём, сделанный на Кондрата да Ипата, будет особенно трудно вернуть, а чужие долги надолго задержатся в доме;
- Запрещалось надевать чужую одежду и обувь. Через ноги, по поверьям, можно было перенять болезни, беды и неудачи прежнего владельца. По этой же причине не рекомендовалось примерять обувь в лавках;
- Нельзя было сплетничать и распространять слухи. Сплетник, по поверью, мог лишиться слуха или сам стать жертвой пересудов;
- Запрещалось оставлять на столе грязную посуду — это сулило ссоры и разлад в семье. Также не следовало вытирать стол рукой: это предвещало одиночество.
Приметы
- Какая погода стоит 4 октября, такая продержится ещё четыре недели;
- Ясный день при северо-восточном ветре — зима будет холодной и суровой;
- Если листья на берёзе желтеют с верхушки — весна будет ранней, а если снизу — поздней;
- Мало грибов и много орехов — к морозной и снежной зиме;
- Много паутины в воздухе — к сухой и мягкой зиме;
- Домашняя птица начала активно линять — зима близко, морозы ударят раньше обычного.