В РПЦ заявили, что верующий не станет тратить весь достаток на себя

03 октября 2026, 09:39

РПЦ: верующий человек не сможет спокойно тратить весь достаток только на себя

Фото: iStock/laimdota

Верующий человек не сможет жить спокойно, если весь его достаток будет уходить только на собственные нужды. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков.