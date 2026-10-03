В РПЦ заявили, что верующий не станет тратить весь достаток на себя
Верующий человек не сможет жить спокойно, если весь его достаток будет уходить только на собственные нужды. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков.
По его словам, которые приводит ТАСС, благотворительность остается личным выбором каждого, но сердце верующего человека не будет спокойным, если все его «добро» достанется лишь ему одному.
Представитель РПЦ также порассуждал об экономике. Он выразил мнение, что бизнес преуспеет в будущем, если уже сегодня начнет строить прочное общество, где есть доверие и устойчивые социально-экономические связи. Такие отношения, считает Кузьменков, невозможны без развитых этических начал в экономике. Чтобы достигнуть такого уровня, в общество нужно вкладываться, в том числе интеллектуально.
Ранее в РПЦ встревожились из-за нового тренда, связанного с детскими именами.
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