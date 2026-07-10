10 июля 2026, 09:30

Фото: iStock/ Oleh Strus

Согласно народному календарю, 11 июля отмечается Крапивное заговенье, или канун Петрова дня. Такое название появилось потому, что именно в это время на Руси было принято в последний раз заготавливать крапиву впрок. Считалось, что после этой даты жгучее растение теряет свои целебные и магические свойства. Православная же церковь празднует перенесение мощей святых бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Традиции дня

Фото: iStock/ dr Barmely

Народные запреты

Фото: iStock/ Dа

Категорически нельзя было рвать крапиву после полудня — считалось, что к этому времени она «теряет силу» и не принесёт пользы, а в худшем случае может даже навредить;

— считалось, что к этому времени она «теряет силу» и не принесёт пользы, а в худшем случае может даже навредить; Запрещалось топтать крапиву ногами или сжигать её без нужды. Наши предки верили, что это оскорбляет дух земли и может обернуться болезнями в семье;

Наши предки верили, что это оскорбляет дух земли и может обернуться болезнями в семье; Нельзя было начинать новые дела и затевать дальние поездки. День, который считался «переходным», был благоприятным для завершения текущих дел и подготовки к новым начинаниям, а не для того, чтобы сразу же приступать к чему-то новому;

День, который считался «переходным», был благоприятным для завершения текущих дел и подготовки к новым начинаниям, а не для того, чтобы сразу же приступать к чему-то новому; Не стоило ссориться и повышать голос в доме. Шум и гнев, по поверью, «разгоняли» благополучие и могли привести к разладу на долгое время;

Шум и гнев, по поверью, «разгоняли» благополучие и могли привести к разладу на долгое время; Строго запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по народным приметам, могло привести к разорению и нехватке в собственном хозяйстве;

— это, по народным приметам, могло привести к разорению и нехватке в собственном хозяйстве; Нельзя было выбрасывать остатки крапивных блюд или настоев. Их либо скармливали скоту, либо выливали под плодовое дерево, чтобы «вернуть силу земле».

Приметы