Крапивное заговенье 11 июля: почему нельзя начинать новые дела, собирать травы после полудня и давать вещи в долг, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 июля отмечается Крапивное заговенье, или канун Петрова дня. Такое название появилось потому, что именно в это время на Руси было принято в последний раз заготавливать крапиву впрок. Считалось, что после этой даты жгучее растение теряет свои целебные и магические свойства. Православная же церковь празднует перенесение мощей святых бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКрапивное заговенье — древний славянский праздник, уходящий корнями в языческие времена, когда люди наделяли растения мистической силой. Считалось, что именно в этот день крапива достигает пика своей силы, оберегая от нечисти и даря здоровье. С принятием христианства праздник органично вплелся в церковный календарь, став кануном дня памяти святых апостолов Петра и Павла (Петров день). Завершался Петров пост, и люди готовились к большому церковному торжеству.
11 июля православная церковь празднует перенесение мощей святых мучеников бессребреников Кира и Иоанна, совершенное в 412 году. Святой Кир, знаменитый врач из Александрии, безвозмездно лечил больных, исцеляя не только телесные, но и душевные недуги и обращая многих язычников к Христу. Во время гонения императора Диоклетиана он удалился в пустыню, где принял иночество. К нему присоединился воин Иоанн, став его верным учеником.
Святые приняли мученическую кончину в 311 году, поддержав перед казнью христианку Афанасию и ее юных дочерей. После перенесения их мощей в Мануфин на месте бывшего языческого капища стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления. Святым бессребреникам Киру и Иоанну молятся об исцелении от болезней, как телесных, так и душевных.
Традиции дняУтро 11 июля начиналось для крестьян с похода за крапивой. Собирали её бережно, стараясь не повредить корень, чтобы растение могло расти дальше, и складывали в льняные или холщовые мешки — ткань считалась «чистой», не нарушающей природную силу травы. Собранную крапиву сразу пускали в дело: часть сушили на зиму, раскладывая тонким слоем в тени, на сквозняке, чтобы сохранить зелёный цвет и полезные вещества. Другую часть использовали для приготовления крапивных щей и похлёбок — считалось, что такая еда укрепляет кровь и придаёт силы перед жатвой.
Из длинных стеблей крапивы плели небольшие обережные коврики и пояски: их вешали у входа в избу или носили под одеждой, веря, что крапива «отводит» дурной глаз. В некоторых деревнях крапиву раскладывали по углам дома и у порога, чтобы «не пустить» в жильё нечистую силу и болезни. Из стеблей растения добывали прочное волокно, которое шло на изготовление мешков, верёвок и одежды. Особой силой обладал крапивный холст, сотканный в канун Петрова дня — он помогал от болей в пояснице.
Ещё одной традицией было «обметание» двора и хозяйственных построек пучками крапивы — этот жест воспринимался как очищение пространства и подготовка к новому циклу работ.
В этот день хозяйки готовили крапивные настои и отвары, которыми ополаскивали волосы или протирали кожу. По поверьям, это делало волосы гуще, а кожу — моложе. В отдельных местностях крапиву использовали и в обрядах «на крепость семьи». Старшие женщины клали веточку крапивы под порог, приговаривая слова о защите дома и благополучии всех домочадцев.
Существовала и особая примета на удачу. Тот, кто найдет в этот день цветущее растение «петров крест» и сумеет вырвать его с корнем, обретет удачу на весь год и, возможно, даже найдет клад.
Народные запретыНародные запреты 11 июля были призваны уберечь дом от бед, а труд — от напрасности.
- Категорически нельзя было рвать крапиву после полудня — считалось, что к этому времени она «теряет силу» и не принесёт пользы, а в худшем случае может даже навредить;
- Запрещалось топтать крапиву ногами или сжигать её без нужды. Наши предки верили, что это оскорбляет дух земли и может обернуться болезнями в семье;
- Нельзя было начинать новые дела и затевать дальние поездки. День, который считался «переходным», был благоприятным для завершения текущих дел и подготовки к новым начинаниям, а не для того, чтобы сразу же приступать к чему-то новому;
- Не стоило ссориться и повышать голос в доме. Шум и гнев, по поверью, «разгоняли» благополучие и могли привести к разладу на долгое время;
- Строго запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по народным приметам, могло привести к разорению и нехватке в собственном хозяйстве;
- Нельзя было выбрасывать остатки крапивных блюд или настоев. Их либо скармливали скоту, либо выливали под плодовое дерево, чтобы «вернуть силу земле».
Приметы
- Если 11 июля крапива стоит прямо и не вянет к полудню — жди сухого и тёплого августа;
- Много росы утром — к богатому урожаю грибов и хорошему сенокосу;
- Гром в этот день предвещает дождливую вторую половину июля;
- Если к вечеру небо чистое и звёзды яркие — осень будет ясной и долгой;
- Ветер с севера сулит похолодание и ранние заморозки уже в августе;
- Пчёлы активно летают и не сидят в ульях — к устойчивой тёплой погоде на ближайшие две недели;
- Если в полдень над полем кружатся мошки и комары — жди затяжных дождей в конце месяца.