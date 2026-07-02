02 июля 2026, 18:03

Семья (istockphoto/monkeybusinessimages)

Пока одни строят планы на романтический вечер, другие озабочены практичным вопросом: дадут ли выходной 8 июля? Увы, в 2026 году День семьи, любви и верности снова не станет поводом для внеплановых каникул — торжество выпадает на рабочую среду, а официального выходного в эту дату не предусмотрено. Какая легенда легла в основу праздника, его главные традиции и о том, кому всё же повезет отдохнуть в середине недели, читайте в материале «Радио 1».





Содержание 8 июля 2026 года: работаем или отдыхаем? Законодательная инициатива о введении дополнительного выходного Предыстория праздника: почему именно эта дата? Легенда о Петре и Февронии Как всё начиналось Календарь праздничных дней на второе полугодие 2026 года



8 июля 2026 года: работаем или отдыхаем?

Законодательная инициатива о введении дополнительного выходного



Семья (istockphoto/JLco - Julia Amaral)

Предыстория праздника: почему именно эта дата?

Легенда о Петре и Февронии



Памятник Пётру и Февронье Муромским (istockphoto/yulenochekk)

Как всё начиналось

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Календарь праздничных дней на второе полугодие 2026 года