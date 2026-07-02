Красивая легенда и букет ромашек любимым: День семьи, любви и верности 8 июля 2026. Как отмечают, что подарить, будет ли выходной?
Пока одни строят планы на романтический вечер, другие озабочены практичным вопросом: дадут ли выходной 8 июля? Увы, в 2026 году День семьи, любви и верности снова не станет поводом для внеплановых каникул — торжество выпадает на рабочую среду, а официального выходного в эту дату не предусмотрено. Какая легенда легла в основу праздника, его главные традиции и о том, кому всё же повезет отдохнуть в середине недели, читайте в материале «Радио 1».
8 июля 2026 года: работаем или отдыхаем?В эту дату в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник получил официальный статус 28 июня 2022 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Важно уточнить: это событие — не государственный праздник, поэтому официального выходного в этот день нет. Согласно указу президента, День семьи, любви и верности учреждён для укрепления семейных ценностей и нравственного воспитания подрастающего поколения. В 2026 году 8 июля приходится на среду, а это обычный рабочий день. Переносов или дополнительных выходных в связи с этим праздником не запланировано. Исключение составляют лишь те, кто работает посменно и чей график совпал с выходным днём.
Законодательная инициатива о введении дополнительного выходногоПутаница вокруг статуса Дня семьи, любви и верности возникла не случайно. В 2022 году, сразу после того как президент подписал указ об утверждении праздника, парламентарии от КПРФ и «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект закона, предлагающий сделать этот день выходным. Разработчики законопроекта рассчитывали, что дополнительный выходной поспособствует укреплению семейных связей, сохранению традиционных ценностей и воспитанию молодёжи.
Рассмотрение документа было поручено Комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Однако 7 декабря 2022 года законопроект рекомендовали отклонить. Причина: отсутствие чёткого механизма расчёта зарплаты с учётом нового выходного, а также непроработанный вопрос о том, за счёт каких средств будет компенсироваться этот дополнительный день отдыха. В итоге авторы сами отозвали документ.
Предыстория праздника: почему именно эта дата?В 2008 году День семьи, любви и верности приурочили к православному празднику — дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. По преданию, супруги ушли в мир иной в один день — 8 июля 1228 года (по старому стилю — 25 июня).
Легенда о Петре и ФевронииСведения о святых дошли до нас благодаря древнерусскому литературному памятнику — «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке. В произведении рассказывается о муромском князе Петре, который страдал от тяжёлой болезни. Во сне благоверному приснилось, что исцелить его сможет дочь древолазца крестьянка Феврония из рязанского села Ласково. Пётр отправил к ней гонцов, лекарка согласилась вылечить правителя, но выдвинула условие: если он исцелится, то должен жениться. Князь согласился, и Феврония исцелила мужчину от проказы. Однако исцелённый и не думал жениться — брак с простолюдинкой казался ему неравным. Вернувшись в Муром, Пётр вскоре снова покрылся язвами. Болезнь вернулась с удвоенной силой. Когда князь снова пришёл к наследнице бортника, она вновь поставила то же условие, и на этот раз ему пришлось сдержать слово. Бояре, возмущённые женитьбой правителя на простой крестьянке, потребовали развода.
Выбор перед Петром стоял жёсткий: остаться князем или сохранить семью. Правитель выбрал жену — и вместе с ней покинул город. В предании говорится, что после отъезда князя в Муроме началась смута. Тогда бояре передумали и вернули князя, отменив ультиматум. Пётр вместе с супругой вернулся к власти — их мудрое правление снискало любовь и уважение муромцев. В старости супруги приняли монашество — Пётр стал Давидом, а Феврония — Ефросинией. После их кончины тела были захоронены отдельно, но дважды останки чудесным образом оказывались в одной гробнице. Только после второго «воссоединения» люди исполнили волю святых и погребли их вместе.
Как всё начиналосьВ 1547 году Русская православная церковь канонизировала Петра и Февронию Муромских. Примерно в это же время писатель Ермолай-Еразм собрал народные сказания о супругах и создал повесть, описывающую их житие. В начале 2000-х годов в Муроме возникла идея популяризировать день памяти Петра и Февронии, чтобы создать русскую альтернативу западному Дню всех влюблённых — 14 февраля. В 2006 году местные активисты собрали более 20 тысяч подписей за учреждение нового праздника.
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Инициатива получила поддержку, и в 2008 году появился Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья — позже его переименовали в День семьи, любви и верности. В 2012 году у стен Свято-Троицкого монастыря был установлен памятник Петру и Февронии Муромским. Сегодня основные торжества в честь Дня семьи, любви и верности проходят именно в Муроме. Для жителей и гостей города организуют концерты, фестивали, ярмарки и другие мероприятия.
Так, в 2025 году в рамках праздника состоялся массовый забег по набережной Оки с маршрутом по историческим местам, прошли творческие мастер-классы, выставка ретро-автомобилей и был устроен праздничный салют. Главный символ Дня семьи, любви и верности — ромашки. Их традиционно дарят любимым девушкам. Эти цветы также украшают «февроньки» — аналог валентинок: маленькие открытки с изображением ромашек и тёплыми признаниями в любви. Поскольку Пётр и Феврония Муромские почитаются как покровители супружества, 8 июля, в день их памяти, многие пары выбирают эту дату для регистрации брака и свадебных торжеств.