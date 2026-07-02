Сбежала из полиции и разрушила восьмилетний брак: где сейчас звезда «Мылодрамы» Маруся Климова и кого ей удалось на себе женить
Маруся Климова окончила юридический институт МВД с красным дипломом, но предпочла строгим погонам мир кинематографа. Путь звезды к вершинам славы был тернистым и полным неожиданностей. Начинала актриса с моделлинга, затем последовали первые кинопробы и небольшие эпизоды. Упорным трудом она шаг за шагом прокладывала себе дорогу, заслужив зрительскую любовь и профессиональное признание. А вот с личной жизнью оказалось сложнее — пережив разочарование в близком человеке, артистка ушла от него, чтобы обрести счастье. Что заставило молодую женщину разорвать отношения и как сложилась её жизнь после этого, читайте в материале «Радио 1».
Девочка, грезившая о съёмкахВ июле 1989 года в Хабаровске, в интеллигентной семье врачей Андрея и Ларисы Климовых, появилась на свет девочка. Мало кто мог предположить, что через годы её имя будут читать миллионы зрителей в титрах популярных картин. Родители, посвятившие свою жизнь медицине, были уверены: дочь непременно продолжит семейную династию.
Однако у самой Маши были совершенно другие планы на будущее. Наследница росла невероятно одарённой и разносторонней, обладала прекрасным слухом и легко брала ноты. Но музыка оказалась далеко не единственным талантом Маруси: она обожала танцевать, обладала природной гибкостью и удивительной пластикой.
Спустя время школьница увлеклась художественной гимнастикой и к 16 годам получила звание мастера спорта. Несмотря на это, истинной страстью Маруси Климовой была сцена. Скрывая актёрские амбиции от прагматичных родителей-врачей, девушка не стала идти на конфликт с ними и после школы по настоянию родственников поступила в юридический институт МВД.
Вместо служебного удостоверения — софитыУчёба в ведомственном вузе кардинально преобразила жизнь студентки. Суровый устав требовал железной дисциплины, а изучение сухих юридических норм полностью подавляло творческое начало. Мария нередко ловила себя на ощущении, что существует в чужом мире, где её истинной личности просто нет места.
Тем не менее она добросовестно завершила обучение, получила диплом с отличием и даже вышла на службу, руководствуясь чувством долга. Проработав в органах всего год, девушка осознала, что продолжать в том же духе больше не в силах. Преодолев внутренние терзания и проигнорировав мольбы матери не рушить своё благополучное будущее, она написала рапорт об увольнении. После этого экс-оперуполномоченная решилась на переезд в Москву. Первое время Климовой приходилось перебиваться случайными заработками и довольствоваться самым скромным бытом. Внешние данные, спортивная осанка и врождённая уверенность в себе открыли Марии дорогу в модельный бизнес. На протяжении двух лет она принимала участие в фотосъёмках для каталогов и участвовала в рекламных кампаниях.
Эта работа, хоть и требовала немалой выдержки, обеспечила Климовой финансовую независимость и веру в собственные силы. Однако душа гимнастки по-прежнему желала подлинного творчества. Шанс, который приблизил её к цели, возник неожиданно. В 2010 году Мария устроилась ассистентом по подбору актёров в одну из столичных кинокомпаний. В обязанности сотрудницы входил поиск подходящих типажей, организация кастингов и контроль графика съёмок.
Именно эта работа позволила Климовой заглянуть за кулисы кинопроизводства и окончательно утвердиться в мысли, что это то, о чём она мечтала. Ежедневно наблюдая за тем, как артисты проживают свои роли и создают неповторимые образы, администратор влюбилась в профессию ещё сильнее. Спустя несколько лет Маруся приняла решение получить профессиональное образование и подала документы в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Несмотря на колоссальный конкурс, абитуриентка успешно прошла отбор. Учебный процесс оказался невероятно интенсивным и изматывающим: занятия, репетиции и работа над голосом и пластикой занимали все время с раннего утра до глубокой ночи. Мария трудилась на пределе возможностей, прекрасно понимая, что только железное упорство поможет закрепиться в профессии. Впоследствии звезда не раз признавалась, что именно суровые годы учёбы в «Щуке» по-настоящему закалили её характер. Начав с эпизодических ролей в 2013 году, Климова постепенно набиралась опыта и к 2019 году стала одной из самых востребованных актрис российского кино, сыграв главные роли в «Маменькином сынке» и «Мылодраме». Несмотря на впечатляющую фильмографию из почти 70 картин и работу телеведущей, к 30 годам актриса столкнулась с чувством одиночества и последствиями длительного романа, который повлиял на личную жизнь артистки.
«Я чувствовала себя за каменной стеной, но ушла»: исповедь Марии КлимовойВ самом начале профессионального пути судьба свела Марию с Алексеем Карауловым — известным телеведущим и журналистом. Мужчина был старше, обладал жизненным опытом и внутренней уверенностью, которые так импонировали молодой актрисе. В обществе сценариста она ощущала редкое для себя чувство спокойствия и защищённости.
Алексей обладал удивительным даром — умел по-настоящему слушать и замечать нюансы, которые другие просто игнорировали. Для девушки, которая только начала осваиваться в огромном и непростом мегаполисе, такое внимание стало настоящей отдушиной. Их роман развивался стремительно. Молодых людей объединяла не только взаимная симпатия, но и искреннее стремление понять друг друга. Мария открыто признавалась, что рядом с ним чувствовала себя как за каменной стеной.
Возлюбленный неизменно поддерживал все её творческие начинания, делился мудрыми советами и учил не бояться чужой критики, а также не прогибаться под чужие ожидания. Актриса отмечала, что именно в период этих отношений она обрела твёрдую уверенность в себе, перестала терзаться сомнениями по поводу выбранного пути.
В это же время в их союзе назревал серьёзный кризис. Суть проблемы заключалась в фундаментальном различии их жизненных целей: Мария всем сердцем стремилась к созданию крепкой семьи и рождению детей, тогда как Алексей, будучи старше своей избранницы на шесть лет, категорически не желал брать на себя подобную ответственность. Найти компромисс в этом вопросе влюблённым так и не удалось. Девушка долгое время тешила себя надеждой, что со временем Караулов пересмотрит свои убеждения. Искренне верила в его признания в любви, но не видела реальных поступков, подтверждающих эти слова. Такое неопределённое, «подвешенное» положение постепенно стало для Климовой поистине невыносимым. Сам процесс расставания дался актрисе невероятно тяжело. Мария была сильно привязана к Алексею, избранник буквально стал частью ее души, и накатившее чувство тотального одиночества и тоски было просто мучительным. Тем не менее в глубине души она чётко осознавала: сохранение этого союза равносильно предательству собственных принципов, своего истинного «я» и заветной мечты о материнстве. Артистка приняла волевое решение уйти, чтобы в будущем обрести подлинное женское счастье.
«Слушай, нам придётся расстаться»: проверка на прочностьМаруся познакомилась с будущим мужем Виталием случайно на премьере в кинотеатре «Октябрь», где актриса давала интервью на красной дорожке, после чего мужчина нашёл её в соцсетях и начал настойчиво ухаживать. Его галантность, грамотное письмо от руки, которое юрист написал в день рождения Климовой, упорство в организации их встреч и подготовленный сюрприз покорили сердце актрисы. Первое свидание молодых людей началось с полёта на самолёте, который навсегда стал символом их отношений. Их роман развивался неспешно. Актриса сознательно не торопила события, прекрасно понимая, что настоящие чувства должны окрепнуть.
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Влюблённые проводили вместе много времени: путешествовали, гуляли по столичным улицам, учились слышать и чувствовать друг друга. Климова, получившая горький урок от прошлых отношений, категорически не желала снова оказываться в амплуа «гражданской жены». Однажды она прямо заявила избраннику: «Слушай, я чего-то не понимаю, наверное, нам придётся расстаться». Это был не шантаж, а своеобразная проверка серьёзных намерений партнёра. И Виталий с честью выдержал это испытание.
Предложение руки и сердца правозащитник сделал не на романтичном берегу океана, а прямо на домашней кухне. Позже супруг в шутку признавался, что Мария не оставила ему шансов на красивый жест, применив «метод ультиматумов и угроз». Виталий Сорокин позже признавался, что это просто была её принципиальная позиция.
«Это не ультиматум, это она ставила меня перед фактом, что она больше не согласна на позицию «просто девушка». Или мы строим семью, или…» — поделился правозащитник «СтарХиту».
Кто помогает Марусе Климовой растить сынаС появлением Виталия у актрисы произошли значительные перемены. Карьера по-прежнему имела важное значение в жизни звезды, однако теперь Климова научилась чётко разграничивать профессиональные обязанности и личное пространство. По её собственному признанию, она осознала простую истину: все достижения перед камерой теряют смысл, если дома нет человека, с которым ощущаешь тепло и душевный комфорт. В апреле 2025 года в жизни артистки произошло долгожданное событие — любимица публики стала мамой. Маруся честно признавалась, что первые месяцы материнства дались ей непросто. Она рассказывала о бессонных ночах и о том, как привычный мир буквально перевернулся с ног на голову. Впрочем, по словам звезды «Мылодрамы», одна лишь улыбка ребёнка с лихвой окупает все трудности и лишения.
Совмещать заботы о новорождённом с плотным рабочим графиком оказалось крайне сложной задачей, но обстоятельства складывались так, что уже через четыре недели после родов молодой маме пришлось вернуться на съёмочную площадку. Муж активно помогает в воспитании ребёнка, полностью беря на себя все заботы во время съёмок супруги. Маруся считает их настоящей командой, а секретом своего крепкого брака называет умение открыто общаться, взаимное уважение и совместное ведение быта.
«Главное — поддерживать друг друга и обязательно проводить время вместе», — призналась она в интервью Lady Mail.