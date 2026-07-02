Сбежала из полиции и разрушила восьмилетний брак: где сейчас звезда «Мылодрамы» Маруся Климова и кого ей удалось на себе женить

02 июля 2026, 17:42

Маруся Климова (Фото: Инстаграм* @maria.klimova_off)

Маруся Климова окончила юридический институт МВД с красным дипломом, но предпочла строгим погонам мир кинематографа. Путь звезды к вершинам славы был тернистым и полным неожиданностей. Начинала актриса с моделлинга, затем последовали первые кинопробы и небольшие эпизоды. Упорным трудом она шаг за шагом прокладывала себе дорогу, заслужив зрительскую любовь и профессиональное признание. А вот с личной жизнью оказалось сложнее — пережив разочарование в близком человеке, артистка ушла от него, чтобы обрести счастье. Что заставило молодую женщину разорвать отношения и как сложилась её жизнь после этого, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Девочка, грезившая о съёмках Вместо служебного удостоверения — софиты «Я чувствовала себя за каменной стеной, но ушла»: исповедь Марии Климовой «Слушай, нам придётся расстаться»: проверка на прочность Кто помогает Марусе Климовой растить сына

Девочка, грезившая о съёмках

Вместо служебного удостоверения — софиты



Маруся Климова (Фото: Инстаграм* @maria.klimova_off)



Маруся Климова (Фото: Инстаграм* @maria.klimova_off)

«Я чувствовала себя за каменной стеной, но ушла»: исповедь Марии Климовой



Маруся Климова (Фото: Инстаграм* @maria.klimova_off)

«Слушай, нам придётся расстаться»: проверка на прочность

Видел могилы и просил о смерти: Натали раскрыла жуткую правду об уходе мужа. О чем молчала певица и в каком аду ей пришлось жить

«Это не ультиматум, это она ставила меня перед фактом, что она больше не согласна на позицию «просто девушка». Или мы строим семью, или…» — поделился правозащитник «СтарХиту».

Кто помогает Марусе Климовой растить сына



Маруся Климова (Фото: Инстаграм* @maria.klimova_off)

«Главное — поддерживать друг друга и обязательно проводить время вместе», — призналась она в интервью Lady Mail.