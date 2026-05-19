19 мая 2026, 11:22

Согласно народному календарю, 20 мая отмечается Купальница. Такое название праздник получил в честь древнего обычая купать лошадей и обливаться водой, которая в этот день обретает особую силу. Православная церковь в это время вспоминает чудесное явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически нельзя было доверять купание младенца никому, даже близким родственникам. Заниматься этим омовением имела право только мать, и делать это следовало в полном одиночестве. Верили, что если чужой глаз увидит ребенка или чужие руки прикоснутся к нему в воде, дитя могут сглазить, и оно будет долго и тяжело болеть;

Запрещалось умываться или набирать воду для обрядов на рассвете. Наши предки ждали, пока солнце поднимется выше и прогреет речную или колодезную воду. Вода, взятая до того, как ее коснутся солнечные лучи, считалась «мертвой» — она не несла целебной силы и, напротив, могла ослабить здоровье;

Строжайше возбранялось гадать в этот день, особенно на игральных картах. Попытка заглянуть в будущее на Купальницу способна разрушить настоящее. Такие предсказания сулили гадающему не истину, а череду горестей, разочарований и фатальных ошибок, которые изменят судьбу к худшему;

Нельзя было ссориться, браниться, сквернословить и даже просто предаваться унынию. Считалось, что конфликт, возникший в этот день, не утихнет быстро, а обернется затяжной враждой вплоть до полного разрыва отношений. Грусть и негативные мысли притягивали нечистую силу, которая могла поселиться в доме;

Под запрет попадали все острые предметы: иглы, ножницы, ножи. Женщинам не рекомендовалось заниматься рукоделием. Верили, что сделанная в этот день вещь не прослужит долго, быстро порвется или выцветет. А если уколоться или порезаться, рана будет заживать мучительно долго. Особенно дурной приметой считалось оставлять нож воткнутым в хлеб — это, по поверьям, навлекало на семью голод и нужду;

Нельзя было лениться, бездельничать или спать до обеда. День требовал движения и труда. Если просидеть дома сложа руки или работать спустя рукава, то, по приметам, удача отвернется от человека, и весь год ему будет сопутствовать невезение;

Запрещалось начинать новые важные дела или отправляться в дальнюю дорогу. Предки верили, что любые начинания 20 мая будут сталкиваться с невидимыми препятствиями, а задуманное не сбудется. Путников, вышедших в путь на Купальницу, могла подстерегать опасность — существовало поверье, что есть риск даже не вернуться домой.

Приметы