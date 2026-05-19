Купальница 20 мая: как сохранить здоровье, очистить дом от нечести и привлечь удачу, народные приметы и заперты
Согласно народному календарю, 20 мая отмечается Купальница. Такое название праздник получил в честь древнего обычая купать лошадей и обливаться водой, которая в этот день обретает особую силу. Православная церковь в это время вспоминает чудесное явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день удивительным образом сплетает в себе языческое почитание стихий и строгое христианское чудо. Наши предки-славяне верили, что 20 мая солнце отдает воде свою силу. Она в реках и озерах к этому времени прогревалась после долгой зимы, и крестьяне спешили к водоемам «смыть» с себя хвори и болезни, отсюда и имя — Купальница.
Однако история этого дня не ограничивается языческими обрядами. В 351 году в Иерусалиме произошло событие, потрясшее древний мир. Император Констанций, сын Константина Великого, склонился к опасной ереси арианства. В утверждение истинного Православия Господь явил великое знамение.
В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая (по старому стилю), в третьем часу утра над священной землей разлился небывалый свет. Жители Иерусалима с ужасом и радостью увидели на небе изображение Креста Господня. Он простирался от Голгофы до горы Елеонской, сияя ярче солнца и переливаясь цветами радуги.
Свидетель этого чуда, святитель Кирилл Иерусалимский (тогда только вступивший на патриарший престол), немедленно составил послание императору. Он призывал еретика-правителя вернуться к истинной вере. Это небесное знамение обратило в христианство множество язычников и иудеев.
20 мая верующие молятся об укреплении веры, защите от искушений и о даровании душевных сил. Крест воспринимается не только как орудие страданий Христа, но и как знак победы и духовного укрепления.
Традиции дняНа Купальницу люди вставали с рассветом, чтобы собрать росу. Ею умывались сами, окропляли детей и домашний скот — верили, что это защитит от болезней и сглаза. Хозяйки относили росную воду в хлев, сбрызгивали ею стены и животных: считалось, что так коровы будут давать больше молока, а овцы — лучшую шерсть.
К полудню люди спешили к водоемам окунуться в воду. Это должно было укрепить здоровье и защитить от болезней. Если такой возможности не было, воду набирали в ведра, выставляли на солнце, а после обеда окатывали ею себя и детей.
Особое внимание уделяли лошадям: их также вели к реке или озеру, купали в проточной воде, расчёсывали гривы и украшали лентами. Лошадь почиталась как кормилица семьи, и забота о ней в этот день обещала удачу и достаток.
В деревнях устраивали «обмывание» орудий труда: косы, серпы и топоры окунали в воду или обрызгивали росой. Так их «заряжали» на хорошую работу в поле. Женщины стирали в речной воде льняные полотна: по поверью, ткань становилась мягче и прочнее.
Вечером молодёжь собиралась у водоёмов, пела песни и водила хороводы. Девушки плели венки из первых цветов и пускали их по воде. Если венок плыл ровно — к счастливому замужеству, если крутился на месте — сватов ждали нескоро.
За столом в этот день подавали простые блюда: овсяный кисель, свежий хлеб и творог. Считалось, что совместная трапеза укрепляет родственные связи и приносит в дом благополучие.
Народные запретыНа Купальницу предки строго соблюдали ряд запретов, ведь считалось, что в этот день вода и небо особенно близки, а значит, любой неверный шаг может обернуться бедой на весь год.
- Категорически нельзя было доверять купание младенца никому, даже близким родственникам. Заниматься этим омовением имела право только мать, и делать это следовало в полном одиночестве. Верили, что если чужой глаз увидит ребенка или чужие руки прикоснутся к нему в воде, дитя могут сглазить, и оно будет долго и тяжело болеть;
- Запрещалось умываться или набирать воду для обрядов на рассвете. Наши предки ждали, пока солнце поднимется выше и прогреет речную или колодезную воду. Вода, взятая до того, как ее коснутся солнечные лучи, считалась «мертвой» — она не несла целебной силы и, напротив, могла ослабить здоровье;
- Строжайше возбранялось гадать в этот день, особенно на игральных картах. Попытка заглянуть в будущее на Купальницу способна разрушить настоящее. Такие предсказания сулили гадающему не истину, а череду горестей, разочарований и фатальных ошибок, которые изменят судьбу к худшему;
- Нельзя было ссориться, браниться, сквернословить и даже просто предаваться унынию. Считалось, что конфликт, возникший в этот день, не утихнет быстро, а обернется затяжной враждой вплоть до полного разрыва отношений. Грусть и негативные мысли притягивали нечистую силу, которая могла поселиться в доме;
- Под запрет попадали все острые предметы: иглы, ножницы, ножи. Женщинам не рекомендовалось заниматься рукоделием. Верили, что сделанная в этот день вещь не прослужит долго, быстро порвется или выцветет. А если уколоться или порезаться, рана будет заживать мучительно долго. Особенно дурной приметой считалось оставлять нож воткнутым в хлеб — это, по поверьям, навлекало на семью голод и нужду;
- Нельзя было лениться, бездельничать или спать до обеда. День требовал движения и труда. Если просидеть дома сложа руки или работать спустя рукава, то, по приметам, удача отвернется от человека, и весь год ему будет сопутствовать невезение;
- Запрещалось начинать новые важные дела или отправляться в дальнюю дорогу. Предки верили, что любые начинания 20 мая будут сталкиваться с невидимыми препятствиями, а задуманное не сбудется. Путников, вышедших в путь на Купальницу, могла подстерегать опасность — существовало поверье, что есть риск даже не вернуться домой.
Приметы
- Если 20 мая дождь — сентябрь будет теплым;
- Луна красного цвета — к сильному ветру и дождям;
- Активно летают пчелы с самого утра — скоро грянет гроза;
- Ласточки летают высоко — погода будет стоять солнечная и ясная;
- Ясное небо на рассвете — к солнечной погоде до конца мая.