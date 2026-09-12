Куприянов день 13 сентября: почему нельзя пересаживать растения, принимать подарки и отправляться в дальнюю дорогу, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 сентября отмечается Куприянов день, или «Журавлиное вече». Такое название появилось потому, что к этому времени журавли собирались в стаи перед отлетом в теплые края. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо прихода христианства на Руси 13 сентября приходилось на время, когда природа уже готовилась к осени. Дни становились короче, утренники — прохладнее, а леса и поля приобретали золотые тона. Славяне верили, что в этот период открывается тонкая грань между мирами. Люди наблюдали за поведением птиц, особенно за журавлями, считая их проводниками душ. Их улет символизировал конец цикла, завершение сельскохозяйственного года.
Православная церковь в этот день вспоминает священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Он жил в III веке в Северной Африке, был знатным язычником, блестящим оратором и учителем красноречия. В 46 лет он принял христианство, раздал всё имущество нищим и был избран епископом Карфагена. Во время гонений при императоре Валериане он укреплял паству, отстаивал единство Церкви, а в 258 году был казнен за веру. Киприан оставил богатое богословское наследие — его трактат «О единстве Церкви» до сих пор изучают в духовных школах.
Православная традиция почитает его как покровителя мудрости, учёных, писателей и тех, кто ищет истину. Молятся ему о просвещении, о даре слова, о защите от обмана и лукавства.
Традиции дняГлавным делом Куприянова дня был сбор клюквы. Эту ягоду называли «журавлиной» или «журавлинкой» — не только потому, что она поспевала к журавлиному отлету, но и потому, что журавли, по поверьям, любили лакомиться ею на болотах. До 13 сентября на болота за клюквой не ходили. Говорили: «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она и не отгонит тьму в зыбучую топь». Тот, кто осмелился нарушить запрет, рисковал навлечь на себя серьёзные неприятности: девушку могло постигнуть бесплодие, парня — помрачение разума, а взрослых нечистая сила могла утащить в трясину.
Первым за клюквой отправляли человека, родившегося в этот день. Считалось, что именинник знает дорогу к «журавлиннику» — месту, где родится самая крупная и спелая ягода. Женщины и дети шли на болота с оберегами, а иногда брали с собой вещи больного человека, чтобы бросить их в трясину и «отправить» болезнь прочь.
Из клюквы готовили варенье, кисели, морсы и пироги. Выпечкой угощали не только домашних, но и странников, нищих, путников — такое доброе дело, по поверьям, возвращалось сторицей. Сушеные ягоды зашивали в маленькие синие мешочки и носили при себе как оберег на удачу.
Крестьяне в этот день завершали уборку корнеплодов: копали картофель, морковь, свёклу, убирали лук и тыкву. Мужчины работали в поле, женщины хлопотали по дому и пекли пироги с клюквой.
Самый поэтичный обряд дня — проводы журавлей. Молодежь и дети бежали за околицу, в поле, вслед журавлиному клину и кричали: «Колесом дорога!». В этом древнем обычае слышится и грусть расставания с летом, и надежда на возвращение птиц, а с ними — тепла и урожая.
Народные запретыВ Куприянов день существовало немало запретов, и предки строго их соблюдали.
- Не отправлялись в дальнюю дорогу. Считалось, что путь будет тяжелым и полным неприятностей;
- Не играли свадьбы и не устраивали помолвки — совместная жизнь молодых, по поверьям, могла обернуться несчастьем;
- Не занимали и не давали в долг деньги — это грозило финансовыми трудностями до конца года;
- С осторожностью принимали подарки, особенно от незнакомцев. Люди верили, что вместе с вещью можно принять чужую беду или порчу;
- Не пересаживали растения — они плохо приживутся;
- Не занимались рукоделием, особенно не завязывали узлы — это могло «завязать» удачу и привлечь проблемы;
- Не собирали рябину, чтобы не тревожить птиц, которые кормятся ею перед отлетом;
- Ссориться и конфликтовать тоже запрещалось. Считалось, что возникшая в этот день вражда затянется надолго.
Приметы
- Если журавли летят низко — зима будет теплой, если высоко — холодной и суровой;
- Одуванчик цветет в Куприянов день — к теплой и долгой осени;
- Багрово-красная заря с легкими облаками — к сильному ветру в ближайшие дни;
- Если в этот день идёт дождь — осень будет дождливой, а весна — сырой;
- Листья с деревьев опадают медленно — зима будет поздней.