12 сентября 2026, 10:13

Фото: iStock/ Dmytro Ostashuk

Согласно народному календарю, 13 сентября отмечается Куприянов день, или «Журавлиное вече». Такое название появилось потому, что к этому времени журавли собирались в стаи перед отлетом в теплые края. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ Almacron

Народные запреты

Фото: iStock/ Aynur_sib

Не отправлялись в дальнюю дорогу. Считалось, что путь будет тяжелым и полным неприятностей;

Считалось, что путь будет тяжелым и полным неприятностей; Не играли свадьбы и не устраивали помолвки — совместная жизнь молодых, по поверьям, могла обернуться несчастьем;

— совместная жизнь молодых, по поверьям, могла обернуться несчастьем; Не занимали и не давали в долг деньги — это грозило финансовыми трудностями до конца года;

— это грозило финансовыми трудностями до конца года; С осторожностью принимали подарки, особенно от незнакомцев. Люди верили, что вместе с вещью можно принять чужую беду или порчу;

Люди верили, что вместе с вещью можно принять чужую беду или порчу; Не пересаживали растения — они плохо приживутся;

— они плохо приживутся; Не занимались рукоделием, особенно не завязывали узлы — это могло «завязать» удачу и привлечь проблемы;

— это могло «завязать» удачу и привлечь проблемы; Не собирали рябину , чтобы не тревожить птиц, которые кормятся ею перед отлетом;

, чтобы не тревожить птиц, которые кормятся ею перед отлетом; Ссориться и конфликтовать тоже запрещалось. Считалось, что возникшая в этот день вражда затянется надолго.

Приметы