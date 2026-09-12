Адвокат рассказал о судьбе тела погибшей на Тянь-Шане альпинистки Наговицыной

12 сентября 2026, 06:54

Юрист Корытин: Спасатели в Киргизии не обязаны бесплатно эвакуировать тело Наговицыной

Фото: iStock/Roman Blokhin

Спасатели в Киргизии не обязаны за свой счёт эвакуировать останки российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая трагически погибла прошлым летом на пике Победы. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Александр Корытин.