Адвокат рассказал о судьбе тела погибшей на Тянь-Шане альпинистки Наговицыной
Спасатели в Киргизии не обязаны за свой счёт эвакуировать останки российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая трагически погибла прошлым летом на пике Победы. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Александр Корытин.
По его словам, в этой ситуации речь идёт не о гражданке Киргизии, поэтому рассчитывать на государственные гарантии не приходится. Юрист подчеркнул, что требовать от спасателей бесплатной эвакуации тела по просьбе родственников нельзя.
Напомним, что Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — высочайшей вершины Тянь-Шаня, которая считается одной из самых опасных гор мира. За её покорение можно получить престижный значок «Снежный барс».
Инцидент случился на высоте около 7,2 тысячи метров. Другие альпинисты неоднократно пытались помочь Наговицыной, однако из-за этого появилась новая жертва.
Женщина несколько дней оставалась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и ограниченным запасом еды и воды. К ней дважды направляли вертолёты Ми-8 и Ми-17В, но непогода — сильные снегопады и риск схода лавин — сделала спасательные операции невозможными. О деталях восхождения россиянки и о том, как она боролась за свою жизнь, читайте в материале «Радио 1».
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