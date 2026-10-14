14 октября 2026, 09:45

Фото: Istock/ Ganna STRYZHEKIN

Согласно народному календарю, 15 октября отмечается «Куприянов день», «Куприян и Устинья» или «День очищения от наваждений». Такое название появилось потому, что после Покрова, по поверьям, нечистая сила вновь поднимала голову, и люди искали защиты. Православная церковь в это время чтит память мучеников — Киприана, Иустины и Феоктиста, которые пострадали за веру в начале IV века во время гонений на христиан. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Andrey Tishin

Традиции дня

Фото: Istock/ Andrey Tishin

Народные запреты

Категорически нельзя было ссориться и сквернословить — брань открывала дверь нечистой силе, могла накликать беду на всю семью;

— брань открывала дверь нечистой силе, могла накликать беду на всю семью; Нельзя было пить алкоголь: в народе говорили, что «кто напьётся, от чёрта не убережётся» — опьянение делало человека лёгкой добычей для злых духов;

в народе говорили, что «кто напьётся, от чёрта не убережётся» — опьянение делало человека лёгкой добычей для злых духов; Не надевали яркую, нарядную одежду — броский наряд привлекал внимание тёмных сил и делал человека мишенью для сглаза;

— броский наряд привлекал внимание тёмных сил и делал человека мишенью для сглаза; Не начинали новых дел и не отправлялись в дальнюю дорогу: считалось, что начинания не дадут результата, а путь будет полон опасностей;

считалось, что начинания не дадут результата, а путь будет полон опасностей; Не оставляли открытыми двери и окна, особенно после заката. Открытые проёмы впускали в дом бедность и несчастья;

Открытые проёмы впускали в дом бедность и несчастья; Женщинам не рекомендовалось стричь волосы и ногти: вместе с ними, по поверьям, можно было «отрезать» удачу и защиту.

Приметы

Фото: Istock/ VGI