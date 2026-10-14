Куприянов день 15 октября: почему предки боялись выходить из дома, как защищали дом от нечистой силы и привлекали удачу, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 октября отмечается «Куприянов день», «Куприян и Устинья» или «День очищения от наваждений». Такое название появилось потому, что после Покрова, по поверьям, нечистая сила вновь поднимала голову, и люди искали защиты. Православная церковь в это время чтит память мучеников — Киприана, Иустины и Феоктиста, которые пострадали за веру в начале IV века во время гонений на христиан. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ середине октября, когда природа готовится к зимнему отдыху, славяне отмечали Куприянов день. Этот праздник, возникший ещё до принятия христианства, объединял древние языческие традиции и элементы православной культуры. В этот период крестьяне завершали полевые работы и «закрывали» землю, прекращая её обработку до весны. Обряды, проводимые в это время, были направлены на защиту жилища и скота от холода и злых духов, которые, по народным поверьям, особенно тревожили людей в переходные сезоны года.
С приходом христианства на эти дни наложился культ святых, чья история сама по себе стала для народа примером защиты и стойкости. Киприан родился в Антиохии в III веке и с семи лет был отдан язычниками на служение идолам. Он обучался чародейству на горе Олимп, в Аргосе, Мемфисе и Вавилоне. К тридцати годам он стал могущественным волхвом, которому, по преданию, служил сам князь тьмы. Киприан мог насылать мор, управлять стихиями и вызывать мертвецов. В том же городе жила юная христианка Иустина, посвятившая себя Христу. Один знатный юноша по имени Аглаид, пленённый её красотой, обратился к Киприану за помощью. Волхв трижды насылал на девушку бесов, но Иустина побеждала их молитвой и крестным знамением.
Потерпев поражение, Киприан прозрел. Он сказал сатане: «Если ты боишься даже тени Креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать, когда сам Христос придёт на тебя?» Диавол набросился на отступника, но Киприан оградил себя крестным знамением и пришёл к епископу Анфиму с покаянием. Все свои колдовские книги он отдал на сожжение. Через год Киприан был рукоположен в епископа, а Иустина стала игуменией монастыря. Во время гонений при императоре Диоклетиане в 304 году их схватили в Никомидии. После лютых мучений — строгания тела, битья по устам, кипящего котла, который не причинил им вреда, — Киприана и Иустину усекли мечом. Воин Феоктист, видя их невинные страдания, объявил себя христианином и был казнён вместе с ними.
В народном сознании Киприан и Иустина (на русский лад — Куприян и Устинья) стали защитниками от злых чар, колдовства и наваждений. Именины 15 октября отмечают Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Фёдор и те, кто носит имена в честь святых этого дня.
Традиции дняКуприянов день на Руси проводили в тишине и заботах. Главным делом считалась молитва. Крестьяне верили: если не попросить святых о защите, нечисть может навредить — наслать порчу, болезни или «трясовицу». Мужчины обращались к Куприяну, женщины — к Устинье. В этот день старались лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением сумерек. Внезапный ветер или незнакомец на пути считались происками тёмных сил.
Вечером девушки собирались на посиделки — но не для веселья, а для рукоделия. Пряли лён, вышивали, вязали, готовили приданое. Считалось, что работа с нитями создаёт особую защитную энергию, а грустные песни-«плачи» помогали снять тоску и отогнать дурные мысли. Парни в посиделках не участвовали — они помогали родителям по хозяйству: ремонтировали постройки, заготавливали дрова.
Хозяйки приводили в порядок дом и двор. Считалось, что чистота в этот день — не просто бытовая необходимость, а оберег от проникновения зла. Двери и окна плотно закрывали с заходом солнца.
Ещё одна традиция — говорить близким добрые, ласковые слова, особенно утром. Дурное слово, сказанное на Куприяна, могло «застрять» в судьбе надолго. Грибники отправлялись в лес: грибы, собранные 15 октября, считались особенно чистыми и хорошо подходили для заготовок.
Садоводы и огородники приступали к подзимним посадкам. Сажали чеснок, лук, свёклу, щавель. Деревья, посаженные в этот день, обещали быть крепкими и здоровыми.
Народные запретыКуприянов день считался опасным, и запретов было много.
- Категорически нельзя было ссориться и сквернословить — брань открывала дверь нечистой силе, могла накликать беду на всю семью;
- Нельзя было пить алкоголь: в народе говорили, что «кто напьётся, от чёрта не убережётся» — опьянение делало человека лёгкой добычей для злых духов;
- Не надевали яркую, нарядную одежду — броский наряд привлекал внимание тёмных сил и делал человека мишенью для сглаза;
- Не начинали новых дел и не отправлялись в дальнюю дорогу: считалось, что начинания не дадут результата, а путь будет полон опасностей;
- Не оставляли открытыми двери и окна, особенно после заката. Открытые проёмы впускали в дом бедность и несчастья;
- Женщинам не рекомендовалось стричь волосы и ногти: вместе с ними, по поверьям, можно было «отрезать» удачу и защиту.
Приметы
- Если 15 октября холодный день и дует северный ветер — зима будет ранней и суровой;
- Тёплая погода в Куприянов день — осень затянется, зима придёт поздно;
- Утренний иней на траве — к трём солнечным дням без осадков;
- Ливень 15 октября — зима будет холодной и снежной;
- Много рябины на кустах — к суровым морозам, а если ягоды быстро осыпаются — зима будет мягкой;
- Если вечером небо чистое и звёзды яркие — ближайшие дни будут морозными и без осадков.