Кузьма Огородник 1 мая: почему нельзя выбрасывать еду, бездельничать и доверять огород мужским рукам, народные приметы
В народном календаре 1 мая известно как Кузьма Огородник, или Кукушкин день. Название «Кузьма» восходит к имени святителя Космы Халкидонского, а «Кукушкин» — к природному ориентиру: с этого времени в лесах раздаётся кукование, что служило крестьянам сигналом к началу полевых работ. Народная мудрость гласила: «Пришёл Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день являет собой удивительный сплав древности и христианства. Задолго до Крещения Руси в ночь на 1 мая наши предки встречали Живин день. Язычники славили богиню Живу — саму жизнь, весну и цветущую силу природы. В эту ночь жгли костры, прыгали через огонь, очищаясь от зимнего оцепенения, и просили у природы плодородия.
После принятия христианства этот день не ушел в прошлое, а обрел нового небесного покровителя — святителя Косму, епископа Халкидонского. Жил он в IX веке в Константинополе. Время было суровое: иконоборцы уничтожали святыни. Святитель Косма, несмотря на угрозы и гонения императора Льва Армянина, отказался убирать иконы из храмов и отдавать святыни на поругание. За твердость веры его сослали в заточение, где он и отошел ко Господу.
Мощи святого прославились чудесами, а сам он стал на Руси заступником земледельцев и плотников. Ему молятся о достатке в доме, помощи в сельскохозяйственных трудах и укреплении здоровья.
Традиции дня1 мая на Руси был женским днем. Считалось, что все, посаженное мужчиной, даст «пустоцвет», поэтому огород доверяли прекрасной половине. Утром хозяйки шли к тайным родникам — «обетным студенцам». Бросали на дно медную монету (откуп земле) и мочили семена моркови, свеклы и репы. Верили: эта живая вода разбудит в зерне силу. Делали это тайком, чтобы не сглазить будущий урожай.
Полевые работы начинали с особого ритуала. Самый старший мужчина в семье делал первую борозду и бросал в неё несколько зёрен «на удачу». Затем к посеву приступали все члены семьи. Считалось, что посевы, посаженные в этот день, будут особенно крепкими и дадут богатый урожай.
Особое значение придавалось первому майскому дождю.Люди старались попасть под него, веря, что это принесёт здоровье и красоту. Слушали кукование кукушки — по числу «кукуканий» гадали о сроке жизни. Молодёжь обращала внимание на сны в ночь с 30 апреля на 1 мая: считалось, что они могут быть вещими.
В хозяйствах наводили порядок, следили за чистотой одежды и жилища. Усердный труд в этот день сулил достаток, а забота о земле — богатый урожай.
Народные запретыПредки верили: 1 мая грань между мирами истончается, поэтому нельзя рисковать.
- Категорически не рекомендовалось бездельничать. Лень в этот день считалась тяжким грехом, ведущим к бедности;
- Не следовало ссориться и повышать голос. Это могло вызвать проблемы со здоровьем и финансовые потери;
- Нельзя было надевать старую, грязную одежду. Это символизировало грядущие неудачи;
- Запрещалось начинать новые дела без молитвы. Без благословения они могли оказаться неудачными;
- Не разрешалось выбрасывать остатки еды. Наши предки верили, что это оскорбляет землю и лишает её плодородия.
Приметы
- Если 1 мая тепло, то в конце мая резко похолодает: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять»;
- Холодный день и дожди сулят плодородный год и хороший урожай хлеба;
- Кукушка кукует громко и часто — тепло пришло надолго;
- Зацвела фиалка или ива — пора сажать редис и лук;
- Черемуха распустилась — жди похолодания.