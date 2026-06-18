Ларионов день 19 июня: почему нельзя работать вместе с мужем, отправляться в дальнюю дорогу и нюхать цветы, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 июня отмечается Ларионов день, или Ларион Пропольник. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали активную прополку огородов и полей, стремясь избавить землю от сорной травы до наступления летней жары. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Далматского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник Ларион Пропольник — яркий пример того, как христианские святые на Руси обретали «профессии», созвучные нуждам простого земледельца. Языческие представления о необходимости особого дня для очищения земли органично слились с почитанием православного подвижника.
Преподобный Иларион, которого называют Новым в отличие от жившего в IV веке Илариона Великого, родился в 775 году в благочестивой семье Петра и Феодосии. С юных лет он был обучен Священному Писанию, а в двадцать лет оставил родительский дом и принял монашеский постриг. Он подвизался в Далматской обители близ Константинополя, был учеником преподобного Григория Декаполита и более десяти лет трудился в монастырском саду, что позднее символически отразилось в народном названии дня.
Главный подвиг святого — мужественная защита иконопочитания в годы иконоборческой ереси. При императоре Льве Армянине (813–820) Иларион дерзновенно обличил еретика-царя, за что претерпел жестокие истязания, голод и заключение. Не сломился он и перед лжепатриархом Феодотом, который морил его голодом и жаждой в темнице. После смерти Льва Армянина в 820 году новый император Михаил II Косноязычный освободил Илариона, а при императоре Феофиле (829–842) святого вновь схватили, нанесли 170 ударов и сослали на остров Афусия. Только после смерти гонителя и восстановления иконопочитания при императрице Феодоре преподобный вернулся в свою обитель, где мирно скончался в 845 году.
Сегодня Преподобному Илариону Новому молятся о даровании духовной стойкости, о помощи в земледельческих трудах и о защите от нечистых сил — известно, что святой при жизни получил от Господа власть изгонять бесов.
Традиции дня19 июня крестьяне с раннего утра выходили в поля и огороды. Главной задачей дня была прополка: считалось, что если вовремя очистить землю от сорняков, то урожай будет богатым. Особое внимание уделяли пшенице и льну.
Перед работой хозяева обходили свои угодья с иконой святого Илариона, молились о защите посевов от вредителей и непогоды. Затем приступали к прополке, причём начинали всегда с восточной стороны. По поверьям, это задавало правильный лад всему делу.
Во время работы женщины пели особые полевые песни и верили, что мелодичные напевы помогают растениям расти быстрее. Дети помогали взрослым: собирали сорняки в кучи, которые потом сжигали за пределами поля. Пепел от сожжённых сорняков разбрасывали по краям участка — так «замыкали» защиту от новой сорной травы.
После прополки устраивали небольшой праздничный обед прямо в поле. Брали с собой хлеб, яйца, молоко — простые, но сытные продукты. Перед едой благодарили землю за дары и просили о щедром урожае.
Народные запретыМудрость предков предостерегала от определенных поступков в этот важный день:
- Не стоит полоть грядки вместе с супругом. Считалось, что совместная работа мужа и жены на грядках приводит к семейным ссорам;
- Не отправляйся в дальнюю дорогу. Любая поездка 19 июня могла закончиться неприятностями;
- Не совершай крупных покупок и сделок. День считался неблагоприятным для торговли и финансовых операций;
- Не шуми и не жалуйся. Громкие крики и жалобы приносят в дом лишние хлопоты и беды;
- Незамужним девушкам не стоило нюхать цветы. По поверью, можно «отдать земле свою красоту» и нажить проблемы с кожей.
Приметы
- Если 19 июня утром сильная роса — лето будет тёплым и урожайным;
- Туман на Лариона — к обилию грибов осенью;
- Если ветер дует с юга — жди дождливого июля;
- Ясный, солнечный день — к богатому урожаю зерновых;
- Много комаров 19 июня — к тёплой, но дождливой второй половине лета;
- Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде на месяц вперёд.