18 июня 2026, 11:05

Фото: iStock/ patpitchaya

Согласно народному календарю, 19 июня отмечается Ларионов день, или Ларион Пропольник. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали активную прополку огородов и полей, стремясь избавить землю от сорной травы до наступления летней жары. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Далматского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ nantonov

Традиции дня

Фото: iStock/ Volha Zhukava

Народные запреты

Не стоит полоть грядки вместе с супругом. Считалось, что совместная работа мужа и жены на грядках приводит к семейным ссорам;

Считалось, что совместная работа мужа и жены на грядках приводит к семейным ссорам; Не отправляйся в дальнюю дорогу. Любая поездка 19 июня могла закончиться неприятностями;

Любая поездка 19 июня могла закончиться неприятностями; Не совершай крупных покупок и сделок. День считался неблагоприятным для торговли и финансовых операций;

День считался неблагоприятным для торговли и финансовых операций; Не шуми и не жалуйся. Громкие крики и жалобы приносят в дом лишние хлопоты и беды;

Громкие крики и жалобы приносят в дом лишние хлопоты и беды; Незамужним девушкам не стоило нюхать цветы. По поверью, можно «отдать земле свою красоту» и нажить проблемы с кожей.

Приметы

Фото: iStock/ VisitorImages