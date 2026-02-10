10 февраля 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 11 февраля отмечается Лаврентьев день, который также называют «Морозобитная былинка». Такое название отражает переменчивую погоду февраля. Этот день мог «приласкать» оттепелью или «побить» морозом. Православная церковь в это время чтит память святителя Лаврентия, затворника Печерского и епископа Туровского, известного своим даром целительства. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды Лаврентьева дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции и обряды Лаврентьева дня

Народные запреты

Стирать и развешивать на улице постиранное белье — в него могла вселиться нечисть и пробраться в дом;

Оставлять грязную посуду на столе на ночь и допускать пыли на зеркалах. Это сулило бедность и голод;

Пересчитывать деньги после обеда, давать или брать в долг. Любые манипуляции с финансами 11 февраля вели к разорению;

Женщинам запрещалось ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь сглаз и внимание злых сил. Также в этот день старались не снимать нательный крестик;

, чтобы не привлечь сглаз и внимание злых сил. Также в этот день старались не снимать нательный крестик; Подметать пол по направлению к двери. Такая уборка могла накликать беду и смерть в доме.

Приметы