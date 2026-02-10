Лаврентьев день 11 февраля: как очистить дом от нечисти, уберечь семью от ссор и сохранить финансовое благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 февраля отмечается Лаврентьев день, который также называют «Морозобитная былинка». Такое название отражает переменчивую погоду февраля. Этот день мог «приласкать» оттепелью или «побить» морозом. Православная церковь в это время чтит память святителя Лаврентия, затворника Печерского и епископа Туровского, известного своим даром целительства. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДанные о дате и месте рождения святого не дошли до наших дней. Предания говорят, что происходил Лаврентий из знатного, боярского или княжеского, рода. Стремясь к уединенной молитве и затворничеству, первоначально он подвизался в Киево-Печерской лавре. Однако, следуя совету старцев, опасавшихся тягот уединенной борьбы с бесами, он перешел в Димитриевский монастырь. Там он получил от Бога дар исцелять болезни и изгонять нечистых духов.
Одно из самых известных чудес, описанных в Патерике, связано с исцелением бесноватого человека. Святой Лаврентий, желая прославить свою духовную родину, велел отвести одержимого в Печерский монастырь. По пути бес выкрикнул, что боится тридцати монахов этой обители, способных изгнать его одним словом. У врат монастыря человек был чудесно исцелен.
В 1184 году Лаврентий стал преемником святителя Кирилла на Туровской кафедре (на территории современной Беларуси). После кончины его нетленные мощи были перенесены в Киево-Печерскую лавру, где и почивают в Ближних (Антониевых) пещерах. К святителю Лаврентию особенно часто обращаются с молитвой об исцелении глазных болезней и избавлении от бесовских наваждений.
Традиции и обряды Лаврентьева дняЛаврентьев день на Руси считался временем особой активности нечистой силы и ведьм, которые, по поверьям, выходили портить поля и наводить порчу на людей. Поэтому большинство традиций этого дня носили защитный, обережный характер, а сам праздник часто называли «женским», так как именно на хозяйках лежала задача уберечь дом от зла.
Главным оберегом считался чертополох. Его ветки втыкали по углам поля, раскладывали по дому, у изголовья кроватей и даже подметали им полы, чтобы нечистая сила не могла проникнуть в жилище. У входа также вешали пучки зверобоя. Особо остерегались «заломов» — скрученных пучков сухой травы, которые, как верили, оставляли ведьмы. Трогать такой залом считалось крайне опасным и могло навлечь неизлечимые болезни.
Утро у наших предков начиналось с совместного посещения церкви. Затем всей семьей садились за стол. Обязательным блюдом была каша, съесть которую нужно было каждому домочадцу для защиты от бед. Женщины пекли пироги с капустой, часть которых раздавали нуждающимся, а крошки отдавали птицам. Если в доме была рыба, приготовленное из нее блюдо сулило мир и согласие в семье на весь год.
Молодые девушки в этот день ходили к родникам или колодцам, чтобы умыться ключевой водой. Считалось, что это сохранит их красоту и здоровье до следующего Лаврентьева дня. В этот день также было принято молиться святому Лаврентию об исцелении от болезней глаз и улучшении зрения.
Если в семье был разлад, Лаврентьев день был лучшим временем для примирения.
Народные запретыЛаврентьев день был окружен множеством строгих запретов, отражающих веру предков в активность злых сил и судьбоносный характер этого дня. Чтобы избежать бед, сглаза и порчи, не следовало:
- Стирать и развешивать на улице постиранное белье — в него могла вселиться нечисть и пробраться в дом;
- Оставлять грязную посуду на столе на ночь и допускать пыли на зеркалах. Это сулило бедность и голод;
- Пересчитывать деньги после обеда, давать или брать в долг. Любые манипуляции с финансами 11 февраля вели к разорению;
- Женщинам запрещалось ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь сглаз и внимание злых сил. Также в этот день старались не снимать нательный крестик;
- Подметать пол по направлению к двери. Такая уборка могла накликать беду и смерть в доме.
Приметы
- Если на небе была молодая луна (растущий месяц), то погода, стоящая 11 февраля, продержится всю первую половину марта. Если день приходился на новолуние, то аналогичная погода ожидалась во второй половине марта;
- Красная луна предвещала сильный ветер;
- Если дым поднимался столбом или шел «коромыслом», это сулило скорое потепление;
- Дрова в печи плохо разгораются и сильно дымят — верный признак близкой оттепели;
- Холодный и морозный Лаврентьев день предсказывал жаркий август;
- Если же шумел лес — ждали оттепели, а сильный ветер сулил дождливое и ненастное лето.