04 июня 2025, 09:47

Фото: iStock/piyaset

5 июня в народном календаре отмечается Леонтьев день, также известный как Левон Огуречник. Приметы и поверья, связанные с этим торжеством, играли важную роль в жизни наших предков. Подробнее о традициях и запретах дня расскажет «Радио 1».





Содержание Леонтьев день: история праздника Что нельзя делать 5 июня Приметы погоды

Леонтьев день: история праздника

Что нельзя делать 5 июня

Фото: iStock/Patrick Daxenbichler



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Приметы погоды