Левон Огуречник 5 июня: что нельзя делать с деньгами и как сохранить брак, народные приметы
5 июня в народном календаре отмечается Леонтьев день, также известный как Левон Огуречник. Приметы и поверья, связанные с этим торжеством, играли важную роль в жизни наших предков. Подробнее о традициях и запретах дня расскажет «Радио 1».
Леонтьев день: история праздникаНа Руси этот день считался последним сроком для посева огурцов в открытый грунт. Крестьяне верили, что после 5 июня сажать огурцы уже бесполезно — урожая не будет. Чтобы избежать сглаза, посадку скрывали даже от близких и произносили заговор на успешный рост. Девушки в этот день выставляли за ворота блюдо с солеными огурцами и наблюдали, кто из парней первым отведает огурец. По приметам, этот смельчак станет женихом.
Что нельзя делать 5 июняНа Левона Огуречника строго запрещалось наблюдать за чужой работой. Считалось, что такой надзор может привлечь беды в жизнь наблюдателя, а дела, происходящие под его присмотром, обречены на неудачу. Нарушение этого запрета грозило стать жертвой мошенников и потерять значительные суммы денег. В этот день не рекомендуется переезжать на новое место жительства, менять работу или обстановку в доме, чтобы не развестись с любимым Нарушение этих предостережений может привести к утрате удачи в финансовых делах и вызвать серьезные неприятности, которые будут преследовать вас повсюду.
Также не следует заниматься ремонтом, поскольку есть риск сделать все неправильно. Это касается не только крупных работ, но и подшивания или подклеивания одежды и обуви. Кроме того, существует высокая вероятность травм при выполнении таких задач. Пересчитывать деньги или давать их в долг в этот день также не рекомендуется — это может привести к финансовым трудностям и потере удачи и здоровья.
Выбрасывать осколки зеркал в этот день запрещается. Их нужно правильно утилизировать: разбитое зеркало следует собрать веником в черную ткань и вынести далеко от дома, не произнося ни слова. Ткань с осколками лучше закопать под сухим деревом.
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Приметы погоды
- Крестьяне также предсказывали погоду на осень и зиму по погоде 5 июня: дождь в этот день обещал дождливую осень, а засуха — жаркую. Если боярышник зацвел пышно до 5 июня, зима будет суровой и морозной. Ясный и жаркий день предвещал много метелей зимой.
- Если до восхода солнца по земле расползся густой туман, это служило знаком скорого ухудшения погоды. Духота при восходе солнца также предвещала ненастье. Если трава утром пахнет сильнее обычного или листья клевера опустились, образуя зонтик, стоит ожидать дождя.
- Если радуга наблюдается с северной стороны, стоит ожидать дождя, а если с южной — лето будет жарким.
- Роса, быстро исчезающая после дождя, предвещает улучшение погоды.
- Тусклый Млечный Путь сигнализирует о сырой погоде.
- Изобилие комаров и мух предсказывает теплое и сухое лето, в то время как большое количество оводов обещает богатый урожай огурцов.
- Если жуки активно летают и жужжат, день будет солнечным и теплым.
- Когда вокруг муравейника много активных муравьев, это означает, что день будет хорошим. Если мошкара кружится столбами, можно ожидать приятной погоды.
- Если пчелы роем начинают летать вокруг рябины, на следующий день погода будет ясной