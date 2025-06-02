Олёнин день 3 июня: почему не стоит проводить уборку в доме и заплетать волосы в косы, народные приметы
В народном календаре 3 июня — Олёнин день, также известный как Алёна — длинные льны и Константин-овсяник. Праздник получил такое название из-за того, что в русском аграрном календаре он служил вехой для определения времени начала посева льна и овса. В этот день православные христиане чтят память равноапостольного царя Константина и его святой матери Елены. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Равноапостольный царь Константин (306–337) получил от Церкви почётное звание за свою деятельность в распространении христианства. Он был сыном цезаря Констанция Хлора и воспитывался в уважении к христианской вере благодаря своей матери, святой царице Елене. Константин предоставил свободу вероисповедания христианам в своих землях и в 313 году издал Миланский эдикт, провозгласивший веротерпимость. После того как Константин стал единственным правителем всей Римской империи в 323 году, действие эдикта распространилось на Восточные земли.
Константин перенёс столицу империи из Рима в город Византий, переименованный в Константинополь, и активно поддерживал Церковь, строил храмы и заботился о духовенстве. Святая царица Елена, отправившись в Иерусалим, обрела Животворящий Крест в 326 году вместе с Иерусалимским патриархом Макарием. Она также совершила множество добрых дел в Палестине, освобождая святые места от следов язычества и строя христианские храмы. В 325 году Константин созвал Первый Вселенский Собор в Никее, где была осуждена ересь Ария и принят Никео-Цареградский Символ веры. Константин до конца своей жизни оставался верным христианином и принял крещение перед смертью в 337 году.
Святая Елена и царь Константин сыграли значительную роль в распространении и укреплении христианства в Римской империи. Их жизнь и деятельность оказали огромное влияние на распространение и утверждение христианства как мировой религии.
Приметы дня
- Если в Алёнин день ненастье, то и осень будет ненастная.
- Появились мухоморы – жди белых грибов.
- Над лесом стоит парной туман – грибы начнут активно расти.
- Если ночью на небе мало звёзд, то днём начнётся дождь.
Москвичам пообещали повышение температуры на предстоящей неделе
Традиции 3 июня
В день, посвящённый памяти святых равноапостольных Константина и Елены, принято посещать храмы и возносить молитвы этим святым. Верующие обращаются к ним с просьбами о семейном и материальном благополучии, об исцелении от болезней, о мире и взаимопонимании в семье и о помощи в торговле.
В этот день, согласно обычаям, нужно начать сеять лён. По традиции культуру должен был сеять самый высокий человек в деревне, чтобы растения выросли длинными. Это был один из способов, с помощью которого люди пытались повлиять на будущий урожай.
В Олёнин день также существовал обычай употреблять продукты белого цвета — например, творог, молоко, сметану. Кроме того, люди носили светлую одежду. Считалось, что такие действия помогут провести год без конфликтов в доме. Белый цвет во многих культурах ассоциируется с чистотой и гармонией.
Что нельзя делать в этот день
- Женщинам не советовали заплетать косы, чтобы волосы были более густыми.
- Не стоит проводить генеральную уборку в доме, даже просто подметать полы, иначе можно лишиться благополучия и привлечь болезни.
- Находясь на улице, необходимо быть особенно внимательным. Не стоит поднимать найденные украшения или монеты, так как, согласно народным приметам, это может привести к большим бедам.
- Также не рекомендуется давать или брать в долг деньги, поскольку это может привести к финансовым трудностям.