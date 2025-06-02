02 июня 2025, 17:18

Фото: iStock/ Igor Klyakhin

В народном календаре 3 июня — Олёнин день, также известный как Алёна — длинные льны и Константин-овсяник. Праздник получил такое название из-за того, что в русском аграрном календаре он служил вехой для определения времени начала посева льна и овса. В этот день православные христиане чтят память равноапостольного царя Константина и его святой матери Елены. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Приметы дня Традиции 3 июня Что нельзя делать в этот день



История праздника

Фото: iStock/ sedmak



Приметы дня

Фото: iStock/ Lenorlux



Если в Алёнин день ненастье, то и осень будет ненастная.

Появились мухоморы – жди белых грибов.

Над лесом стоит парной туман – грибы начнут активно расти.

Если ночью на небе мало звёзд, то днём начнётся дождь.

Москвичам пообещали повышение температуры на предстоящей неделе

Традиции 3 июня

Фото: iStock/ Lenorlux





Что нельзя делать в этот день

Фото: iStock/ Lenorlux

