День Пахома Тёплого 28 мая: Зачем избавляться от хлама и укреплять дружеские связи, народные приметы

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В народном календаре 28 мая — день Пахома Тёплого. Такое название появилось потому, что к этой дате обычно устанавливается по-настоящему тёплая погода. Православные христиане чтят в праздник память преподобного Пахомия Великого. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Преподобный Пахомий родился в семье язычников, но получил хорошее образование. В 312 году был взят в войско императора Максимиана. Во время военных походов познакомился с христианами и под их влиянием принял решение креститься после возвращения с войны.
Он ушёл в пустыню и спасался под руководством подвижника по имени Полемон. Через 15 лет сокровенных духовных подвигов Пахомий основал монастырь на одном из островов реки Нил (Тавенне). Вскоре количество желающих присоединиться к монастырю увеличилось, и преподобный был вынужден основать ещё несколько обителей на берегах Нила. Также он устроил первый женский монастырь, где его сестра стала первой настоятельницей.
Пахомий ввёл устав, обязательный для всех монахов. В основу этого устава легли целомудрие, смирение, отречение от всего земного и беспрекословное подчинение настоятелю. Установления, записанные правила и общежительный дух, оставленные Пахомием, были унаследованы Церковью как совершенный путь подражания апостольской общине и как лестница, ведущая в Царство Небесное.
При преподобном Пахомии число монахов увеличилось до семи тысяч, а спустя столетие после его кончины — до пятидесяти тысяч человек. Преподобный Пахомий ушёл из жизни в 348 году, в возрасте 57 лет.
Приметы дня
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- Много паутины в воздухе — лето будет знойным.
- Мотыльки летают низко — к доброму урожаю ярицы.
- Если день Пахома выдался теплым — лето будет жарким.
- Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу.
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Традиции 28 мая
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Православные христиане в день Пахомия возносят молитвы святому. Они обращаются к нему, чтобы укрепить веру. Святой благоволит раскаявшимся грешникам, которые стали придерживаться Божиих законов, и помогает инокам преодолеть трудности. Также к нему обращаются за защитой от наветов и несправедливости, а также просят об исцелении души и тела.
В день Пахома также принято проводить уборку в доме. Это включает в себя вынос мусора, мытьё посуды и смену постельного белья. Считается, что уборка в этот день приносит в дом порядок и чистоту, а также благополучие.
Женщинам в день Пахома рекомендуется заняться рукоделием, особенно вышивкой. Считается, что узоры, созданные в этот день, принесут защиту и достаток. Это может быть не только вышивка, но и другие виды рукоделия, которые приносят радость и умиротворение.
В день Пахома принято ходить в гости, укреплять родственные и дружеские связи. Считается, что добрые отношения в этот день обещают спокойное и благополучное лето. Это время для общения, встреч и приятных моментов в компании близких людей.
Что нельзя делать в этот день
Считается, что беспорядок в доме может привести к неурядицам в семье, проблемам со здоровьем и финансовым трудностям. Чтобы избежать этих неприятностей, важно поддерживать порядок и чистоту в доме.
Также не рекомендуется хранить мусор и хлам в доме. Согласно поверью, такие вещи могут «утянуть» удачу и семейный достаток. Это означает, что в жизни семьи могут начаться финансовые трудности и другие неприятности.
Ещё один запрет касается использования чужого полотенца. Вытираться чужим полотенцем в Пахомов день не рекомендуется, потому что, согласно поверью, придётся отвечать за ошибки других и разбираться с чужими проблемами.
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