Василисков день 4 июня: как отпугнуть нечистую силу и не потерять деньги, народные приметы

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В народном календаре 3 июня — Василисков день, также известный как Соловьиный или Васильков день. Праздник получил такое название из-за того, что к четвертому дню лета поля обычно покрывались синими васильками, а в рощах во всю силу начинали петь соловьи. В этот день православные христиане чтят память мученика Василиска Команского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника


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Святой Василиск жил в конце III века в селе Хумиалон, недалеко от Амасьи (современная Турция). Он родился в благочестивой христианской семье, а его дядя, Феодор Тирон, принял мученическую смерть за Христа. Вместе с братьями Клеоником и Евтропием Василиск служил в римской армии, где проповедовал христианство среди язычников. За это они претерпели множество страданий и были заключены в тюрьму.

После казни братьев Василиска перевели в команскую тюрьму. Он постоянно молился, прося Господа о силе и готовности принять мученический венец. Однажды ему явился Бог, обещая быть с ним до конца, и повелел вернуться домой попрощаться с матерью.

Василиск уговорил стражников отпустить его на четыре дня, чтобы увидеть родных. Вернувшись, он рассказал о своей судьбе и получил материнское благословение. Однако, когда он возвращался в тюрьму, новый правитель Агриппа, узнав о его побеге, послал за ним воинов. Василиска поймали и жестоко наказали: его заковали в цепи и надели тяжелые сапоги с гвоздями.

На пути к Команам стражники решили отдохнуть, а Василиска привязали к дереву. В это время произошло чудо: сапоги упали с ног мученика, дерево зазеленело, а из земли забил источник. Множество людей уверовали во Христа, увидев эти знамения.

Когда Василиска привели к Агриппе, правитель потребовал от него жертвоприношения языческим богам. Василиск отказался и начал молиться Богу, прося уничтожить идолов. Во время его молитвы земля затряслась, и каменные статуи рухнули. Напуганный Агриппа приказал вывести святого из храма, но Василиск продолжал прославлять Бога. В ответ на его слова небеса разверзлись, и огненный дождь сжег языческий храм.

Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли на вспаханном поле. Через некоторое время на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи. Так святой Василиск стал символом стойкости веры и силы Божьей, вдохновив многих на принятие христианства.

Приметы дня


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  • Часто встречались пауки и оводы — ждали богатый урожай огурцов.
  • Густой туман утром на Василиска — к обильному урожаю грибов.
  • Обильные росы — к богатому урожаю.
  • Если ночь на Василиска темная, уродятся в изобилии плоды и дикие ягоды.

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Традиции Василискова дня


Фото: iStock/ Adam Höglund
Одной из самых ярких традиций являлось украшение молодой березы лентами. Девушки собирались вместе, чтобы срывать с дерева веточки и плести из них венки. Эти венки затем бросали в воду, и по их поведению предсказывали будущее: если венок утонет, это предвещает несчастье, а если будет плавать — радостные события.

Утро Василискова дня у наших предков начиналось с ритуала сбора васильков. Женщины отправлялись в поля, чтобы собрать эти красивые цветы и заварить из них чай. Отвар из цветков имел особое значение: его использовали, чтобы успокоить людей, склонных к грубости и конфликтам, в надежде на то, что это поможет им стать более сдержанными. Кроме того, собирая и суша васильки, люди верили в их защитные свойства. Сухие цветы хранили в доме как оберег от бед.

Другим важным аспектом праздника являлась забота о доме. В этот день было принято мыть окна и чистить зеркала, чтобы привлечь в дом свет, а в жизнь ясность. Это символическое действие не только очищает пространство, но и создает атмосферу уюта и гармонии.

Что нельзя делать в этот день


  • Девушкам не стоит плакать в Василисков день, иначе можно провести весь год в слезах.
  • Работать в поле и сеять рожь — иначе в поле прорастёт только бурьян и васильки.
  • В Василисков день категорически запрещено свистеть, чтобы не привлечь нечистую силу и не потерять деньги.
  • Обрезание волос или ногтей 4 июня может сократить жизнь и здоровье человека.

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Елена Генералова

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