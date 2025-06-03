Василисков день 4 июня: как отпугнуть нечистую силу и не потерять деньги, народные приметы
В народном календаре 3 июня — Василисков день, также известный как Соловьиный или Васильков день. Праздник получил такое название из-за того, что к четвертому дню лета поля обычно покрывались синими васильками, а в рощах во всю силу начинали петь соловьи. В этот день православные христиане чтят память мученика Василиска Команского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой Василиск жил в конце III века в селе Хумиалон, недалеко от Амасьи (современная Турция). Он родился в благочестивой христианской семье, а его дядя, Феодор Тирон, принял мученическую смерть за Христа. Вместе с братьями Клеоником и Евтропием Василиск служил в римской армии, где проповедовал христианство среди язычников. За это они претерпели множество страданий и были заключены в тюрьму.
После казни братьев Василиска перевели в команскую тюрьму. Он постоянно молился, прося Господа о силе и готовности принять мученический венец. Однажды ему явился Бог, обещая быть с ним до конца, и повелел вернуться домой попрощаться с матерью.
Василиск уговорил стражников отпустить его на четыре дня, чтобы увидеть родных. Вернувшись, он рассказал о своей судьбе и получил материнское благословение. Однако, когда он возвращался в тюрьму, новый правитель Агриппа, узнав о его побеге, послал за ним воинов. Василиска поймали и жестоко наказали: его заковали в цепи и надели тяжелые сапоги с гвоздями.
На пути к Команам стражники решили отдохнуть, а Василиска привязали к дереву. В это время произошло чудо: сапоги упали с ног мученика, дерево зазеленело, а из земли забил источник. Множество людей уверовали во Христа, увидев эти знамения.
Когда Василиска привели к Агриппе, правитель потребовал от него жертвоприношения языческим богам. Василиск отказался и начал молиться Богу, прося уничтожить идолов. Во время его молитвы земля затряслась, и каменные статуи рухнули. Напуганный Агриппа приказал вывести святого из храма, но Василиск продолжал прославлять Бога. В ответ на его слова небеса разверзлись, и огненный дождь сжег языческий храм.
Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли на вспаханном поле. Через некоторое время на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи. Так святой Василиск стал символом стойкости веры и силы Божьей, вдохновив многих на принятие христианства.
Приметы дня
- Часто встречались пауки и оводы — ждали богатый урожай огурцов.
- Густой туман утром на Василиска — к обильному урожаю грибов.
- Обильные росы — к богатому урожаю.
- Если ночь на Василиска темная, уродятся в изобилии плоды и дикие ягоды.
Герпетолог Черлин рассказал, что делать при появлении змеи на дачном участке
Традиции Василискова дня
Одной из самых ярких традиций являлось украшение молодой березы лентами. Девушки собирались вместе, чтобы срывать с дерева веточки и плести из них венки. Эти венки затем бросали в воду, и по их поведению предсказывали будущее: если венок утонет, это предвещает несчастье, а если будет плавать — радостные события.
Утро Василискова дня у наших предков начиналось с ритуала сбора васильков. Женщины отправлялись в поля, чтобы собрать эти красивые цветы и заварить из них чай. Отвар из цветков имел особое значение: его использовали, чтобы успокоить людей, склонных к грубости и конфликтам, в надежде на то, что это поможет им стать более сдержанными. Кроме того, собирая и суша васильки, люди верили в их защитные свойства. Сухие цветы хранили в доме как оберег от бед.
Другим важным аспектом праздника являлась забота о доме. В этот день было принято мыть окна и чистить зеркала, чтобы привлечь в дом свет, а в жизнь ясность. Это символическое действие не только очищает пространство, но и создает атмосферу уюта и гармонии.
Что нельзя делать в этот день
- Девушкам не стоит плакать в Василисков день, иначе можно провести весь год в слезах.
- Работать в поле и сеять рожь — иначе в поле прорастёт только бурьян и васильки.
- В Василисков день категорически запрещено свистеть, чтобы не привлечь нечистую силу и не потерять деньги.
- Обрезание волос или ногтей 4 июня может сократить жизнь и здоровье человека.