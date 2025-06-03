03 июня 2025, 16:54

Фото: iStock/ gkordus

В народном календаре 3 июня — Василисков день, также известный как Соловьиный или Васильков день. Праздник получил такое название из-за того, что к четвертому дню лета поля обычно покрывались синими васильками, а в рощах во всю силу начинали петь соловьи. В этот день православные христиане чтят память мученика Василиска Команского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Приметы дня Традиции Василискова дня Что нельзя делать в этот день



История праздника

Фото: iStock/ Runoman



Приметы дня

Фото: iStock/ AlexKazachok2



Часто встречались пауки и оводы — ждали богатый урожай огурцов.

Густой туман утром на Василиска — к обильному урожаю грибов.

Обильные росы — к богатому урожаю.

Если ночь на Василиска темная, уродятся в изобилии плоды и дикие ягоды.

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Традиции Василискова дня

Фото: iStock/ Adam Höglund



Что нельзя делать в этот день