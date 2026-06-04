04 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/ Thankful Photography

Согласно народному календарю, 5 июня отмечают день Левона Огуречника. Название праздника связано с обычаем завершать посадку огурцов. Считалось, что если успеть высадить их до Левонова праздника, урожай будет обильным. Православная церковь отмечает в этут дату обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, чудотворца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ Natallia Leanovich

Народные запреты

Купаться и стирать. Крестьяне обходили реки и озера стороной. 5 июня — разгар русальей недели. «Всякая водяная нечисть выходит на берег играть», — говорили старики. Русалки могли утянуть купальщика на дно;

Крестьяне обходили реки и озера стороной. 5 июня — разгар русальей недели. «Всякая водяная нечисть выходит на берег играть», — говорили старики. Русалки могли утянуть купальщика на дно; Смотреть на чужую работу. Это одно из самых важных табу. Если подсматривать, как сосед пашет или сеет, можно «перехватить» его неудачи или, того хуже, забрать на себя болезни всей его семьи;

Это одно из самых важных табу. Если подсматривать, как сосед пашет или сеет, можно «перехватить» его неудачи или, того хуже, забрать на себя болезни всей его семьи; Браться за ремонт и стройку. Запрещалось даже заколачивать гвозди. Считалось, что любая починка в этот день пойдет насмарку, а инструмент может травмировать хозяина;

Фото: iStock/ Aleksandr Bushkov

Мыть голову и стричь ногти. Вместе с грязными водами можно выплеснуть жизненную силу. Кроме того, отрезанные ногти могли подобрать недоброжелатели для порчи;

Вместе с грязными водами можно выплеснуть жизненную силу. Кроме того, отрезанные ногти могли подобрать недоброжелатели для порчи; Ссориться и чертыхаться. Это день чистоты духа. Громкий скандал в семье мог спугнуть удачу, а крепкое словцо — привлечь беса, который будет пакостить в делах;

Это день чистоты духа. Громкий скандал в семье мог спугнуть удачу, а крепкое словцо — привлечь беса, который будет пакостить в делах; Оставлять дом неубранным. Грязная посуда и крошки на столе сулили финансовые потери и ссоры в семье;

Грязная посуда и крошки на столе сулили финансовые потери и ссоры в семье; Отказывать в милостыне. Если 5 июня кто-то просит хлеба или мелочи, отказать нельзя — иначе сам будешь ходить с протянутой рукой целый год.

Приметы