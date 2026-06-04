Левон Огуречник 5 июня: почему нельзя смотреть на чужую работу, мыть голову и оставлять дом неубранным, народные приметы
Согласно народному календарю, 5 июня отмечают день Левона Огуречника. Название праздника связано с обычаем завершать посадку огурцов. Считалось, что если успеть высадить их до Левонова праздника, урожай будет обильным. Православная церковь отмечает в этут дату обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, чудотворца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЛевон Огуречник — яркий пример смешения верований, на котором веками стояла народная Русь. Летописная земля в ту пору только принимала новые духовные ориентиры, и церковные праздники причудливо смешивались с языческими обрядами.
В центре событий 5 июня личность святителя Леонтия, одного из первых столпов православия на Северо-Востоке Руси. Согласно житию, он родился в Константинополе, но по происхождению был русским. Душой стремясь к подвигу, Леонтий принял постриг в Киево-Печерской лавре от рук преподобных Антония и Феодосия.
Именно его Господь избрал нести слово Божие в глухой Ростов (ныне Ростов Великий). Это было гиблое место: язычники встречали проповедников с ножами. Сталкиваясь с жестоким сопротивлением, он проповедовал Христа, несмотря на угрозы. После избиения язычниками Леонтий поселился у ручья Брутовщины близ Ростова, где построил храм во имя архистратига Михаила.
Разъяренные старцы-идолопоклонники пошли на него войной. Тогда святитель вышел к толпе в полном облачении, сияя светом. Не выдержав силы его духа, нападавшие отступили, а многие после этого крестились. Свою жизнь епископ завершил мученически около 1073 года — его убили по наговору волхвов.
Мощи святого обрели нетленными в 1164 году при строительстве Успенского собора в Ростове Великом. Сегодня они покоятся там же, под спудом, в приделе, названном его именем. По преданию, у гроба святителя совершались многочисленные исцеления. Люди считали святого защитником посевов и огородов, обращались к нему с просьбами о дожде. Они также молились ему, чтобы он утешил их в горестях, избавил от печалей и помог излечиться от тяжелых болезней.
Традиции дняС восходом солнца 5 июня крестьяне спешили в поля — медлить было нельзя. Закончив с посадками, люди занимались домом.
В первой половине дня крестьяне завершали посадку огурцов и верили, что это обеспечит богатый урожай. Перед работами использовали яичную скорлупу как удобрение — считалось, что она укрепляет растения. Чтобы огурчики родились хрустящими и бугристыми, их часто сеяли скрытно ото всех, а грядку старались «притоптать» — чтобы овощ лучше цеплялся за землю.
После обеда хозяйки наводили порядок в доме. По поверьям, чистота привлекала достаток. К столу женщины готовили особые блюда из свежих овощей — это символизировало благодарность земле за дары. Свежая выпечка считалась обязательным атрибутом встречи гостей. Люди говорили, что угощения из муки скрепляют родственные узы.
Вечером старшие члены семьи рассказывали младшим истории о святителе Леонтии, передавая духовные ценности. В некоторых деревнях устраивали общие трапезы, где соседи делились семенами и советами по уходу за посадками.
Народные запретыВ этот день границы между мирами истончались, а многие привычные действия могли навлечь беду. Чтобы не прогневить духов природы, строго запрещалось:
- Купаться и стирать. Крестьяне обходили реки и озера стороной. 5 июня — разгар русальей недели. «Всякая водяная нечисть выходит на берег играть», — говорили старики. Русалки могли утянуть купальщика на дно;
- Смотреть на чужую работу. Это одно из самых важных табу. Если подсматривать, как сосед пашет или сеет, можно «перехватить» его неудачи или, того хуже, забрать на себя болезни всей его семьи;
- Браться за ремонт и стройку. Запрещалось даже заколачивать гвозди. Считалось, что любая починка в этот день пойдет насмарку, а инструмент может травмировать хозяина;
- Мыть голову и стричь ногти. Вместе с грязными водами можно выплеснуть жизненную силу. Кроме того, отрезанные ногти могли подобрать недоброжелатели для порчи;
- Ссориться и чертыхаться. Это день чистоты духа. Громкий скандал в семье мог спугнуть удачу, а крепкое словцо — привлечь беса, который будет пакостить в делах;
- Оставлять дом неубранным. Грязная посуда и крошки на столе сулили финансовые потери и ссоры в семье;
- Отказывать в милостыне. Если 5 июня кто-то просит хлеба или мелочи, отказать нельзя — иначе сам будешь ходить с протянутой рукой целый год.
Приметы
- Большое количество оводов — к обильному урожаю огурцов;
- Духота на рассвете — к ненастной погоде;
- Если утром много росы — лето будет тёплым и урожайным;
- Ветер с востока — к засухе в середине лета;
- Птицы низко летают — к дождю в ближайшие часы;
- Ясное небо на закате — к устойчивой хорошей погоде на неделю вперёд.