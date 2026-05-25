Лукерья Комарница 26 мая: как уберечь семью от несчастий, вылечить зубную боль и привлечь достаток, народные приметы
Согласно народному календарю, 26 мая отмечается Лукерья Комарница, или Гречишница. Такое название праздник получил потому, что именно в эти дни на Руси просыпались первые комары, а крестьяне выходили в поле, чтобы сеять гречку‑«маёвку». Православная церковь в это время чтит память мученицы Гликерии Гераклейской и праведной девы Гликерии Новгородской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Лукерьи Комарницы — яркий пример того, как древние языческие верования переплелись с православными традициями. У славян к концу мая завершались ранние весенние работы, начиналась пора ожидания первых летних урожаев. Появление комаров служило своеобразным природным календарём: люди понимали, что холода отступили, можно приступать к новым сельскохозяйственным циклам.
С приходом христианства этот день стал ассоциироваться с памятью мученицы Гликерии. Она родилась во II веке в знатном римском семействе. Её отец Макарий был градоначальником Рима. Рано лишившись родителей, девушка приняла крещение и стала посещать храм. Когда император Антонин Пий (138–161 гг.) начал гонения на христиан, Гликерия вошла в языческое капище, начертала на челе крест и начала горячо молиться. Статуя Зевса с грохотом рухнула на пол. Разгневанные жрецы попытались побить её камнями, но ни один камень не коснулся святой.
Гликерию бросили в темницу, потом пытались сжечь в раскалённой печи, а затем велели содрать с неё кожу и бросить на острые камни. Каждый раз Ангел исцелял её раны. Темничный страж Лаодикий, увидев эти чудеса, сам уверовал в Христа и принял мученическую смерть. Наконец святую отдали на растерзание львам: первая львица легла у её ног, а вторая умертвила тело, не растерзав его. Ираклийские христиане с честью похоронили мученицу. Её мощи прославились истечением благоуханного целебного мира.
Кроме того, 26 мая церковь вспоминает праведную деву Гликерию Новгородскую (XVI век), нетленные мощи которой обрели в 1572 году у церкви Флора и Лавра. В этот день молятся о даровании сил для стойкости в испытаниях и об исцелении душевных и телесных недугов.
Традиции дня26 мая крестьяне внимательно наблюдали за природой, сверялись с многовековыми приметами. В этот день крестьяне отправлялись в поле, чтобы посеять гречку. Они надеялись на богатый урожай, но больше всего ждали цветения, ведь тогда пчёлы соберут гречишный мёд.
Хозяйки готовили особые блюда из свежих весенних трав и зелени, символизирующих обновление природы. На Лукерью женщины особенно бережно относились к посуде. Разбить тарелку или чашку — к несчастью. Осколки собирали только тряпкой и закапывали под старым деревом подальше от дома.
Женщины собирали первые лекарственные травы, веря, что в день Лукерьи они обладают особой целебной силой. В деревнях устраивали небольшие угощения для детей: давали им сладости и фрукты, чтобы лето было щедрым и урожайным.
Особое внимание уделяли домашним животным. Их кормили лучшими кормами, осматривали, при необходимости лечили. Считалось, что забота о скоте в этот день принесёт благополучие и финансовую стабильность на весь год.
Знахари в этот день проводили особый заговор от зубной боли. Находили дерево с дуплом, отламывали ближайший сучок, трижды прикладывали его к больному зубу с особыми словами, а потом оставляли сучок в дупле. По поверьям, зубная боль прекращала беспокоить человека на ближайший год.
В некоторых регионах было принято украшать дома ветками берёзы и цветами — это символизировало плодородие и процветание. А ещё 26 мая старались больше времени проводить на природе, дышать свежим воздухом, заряжаясь энергией наступающего лета.
Народные запретыВ день Лукерьи Комарницы существовало немало запретов, которые строго соблюдались:
- Категорически нельзя было ссориться и браниться — это могло навлечь беду на всю семью;
- Запрещалось оставлять дом неубранным. Беспорядок в этот день предвещал финансовые трудности;
- Не рекомендовалось начинать новые дела. Считалось, что они не принесут успеха;
- Нельзя было плакать — даже от радости. Пролитые в этот день слёзы могут изменить судьбу и притягивают долгие горести;
- Женщинам запрещалось заниматься тяжёлой работой. Наши предки верили, что это ослабит здоровье представительниц прекрасного пола и приведет к проблемам в будущем.
Приметы
- Если 26 мая появились комары — лето будет тёплым и дождливым;
- Много мошек — к хорошему урожаю грибов осенью;
- Если день солнечный и тёплый — лето будет щедрым на ягоды;
- Сильный ветер с утра — к переменчивой погоде в ближайшие недели;
- Ясное небо на рассвете — к жаркому июню.