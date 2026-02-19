19 февраля 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 20 февраля отмечается день Луки, или Могущница . Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, а в крестьянском быту этот день считался временем, когда целебные травы, особенно лапчатка (в народе — могущница), обретают особую силу . О традициях поминовения предков, луковых пирогах и строгих запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Луки Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня Луки

Народные запреты

Не отказывали в помощи. Самым тяжким грехом в этот день считались жадность и скупость. Отказать нищему в милостыне, проявить равнодушие к просьбе о помощи — значило «закрыть дверь» для своего собственного счастья. Считалось, что скупого и негостеприимного человека судьба непременно накажет безденежьем и проблемами в делах;

Не пили обычный чай. Как ни странно, под запретом было употребление обычного чая. Наши предки верили, что 20 февраля обычный чай «вымывал» из человека всю силу и здоровье. Вместо него полагалось пить только травяные отвары;

Не поднимали чужие вещи. Существовало поверье, что нельзя поднимать с земли найденные предметы, особенно нательные кресты. Считалось, что вместе с вещью можно взять на себя чужие болезни, горести и проблемы, которые человек обронил или от которых намеренно избавился;

Не веселились и не ссорились. Поскольку день считался поминальным, под запретом были шумные гулянья, праздники и тем более свадьбы. Наши предки верили, что те, кто веселится в день поминовения, обрекут себя на несчастья в будущем. Также нельзя было ссориться, сквернословить и даже думать о плохом — это могло привести к тяжелой болезни. На грубость следовало отвечать добром;

Женщины 20 февраля не использовали в одежде зеленый цвет. Считалось, что это может привести к тоске и одиночеству на весь следующий год.

