Достижения.рф

Лукин день 20 февраля: как заручиться поддержкой предков, запастись здоровьем на год и привлечь благополучие, народные приметы

Фото: iStock/ Torsten Irmer

Согласно народному календарю, 20 февраля отмечается день Луки, или Могущница . Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, а в крестьянском быту этот день считался временем, когда целебные травы, особенно лапчатка (в народе — могущница), обретают особую силу . О традициях поминовения предков, луковых пирогах и строгих запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

Преподобный Лука, которого также называют Лукой Элладским или Стириотом, жил на рубеже IX–X веков в Византии. Он родился в бедной семье земледельцев в греческом селении Кастория. С детства отрок отличался недетским благочестием: он строго постился, усердно молился, а свою одежду и еду часто раздавал нищим, за что терпел упреки от родителей. Однажды он раздал нуждающимся почти все семена, предназначенные для посева, но Господь вознаградил его за милосердие: урожай на скудно засеянном поле превзошел все ожидания.

Фото: iStock/ Andrey Nikitin
После смерти отца Лука тайно ушел в монастырь, однако по горячим молитвам его матери, которая не могла смириться с разлукой, он чудесным образом был возвращен домой. Утешив мать и получив ее благословение, он удалился на безлюдную гору Иоанница, где провел семь лет в непрестанной молитве при храме святых Космы и Дамиана. Там он принял великую схиму от странствующих старцев.

Жизнь святого была полна скитаний: из-за нашествий болгар и арабов ему приходилось покидать обжитые места, перебираясь в Коринф, а затем на пустынный остров Ампельон. Последним пристанищем преподобного стал Стирий (Сотирий) на склонах горы Геликон, где вокруг него собралась братия и был основан монастырь, впоследствии названный Осиос Лукас. Этот монастырь, знаменитый своими мозаиками, сохранился до наших дней и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мощи преподобного Луки покоятся там же, в крипте главного собора. Известно, что от них истекало целебное миро, и по молитвам к святому совершалось множество исцелений. В настоящее время Луке Элладскому молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о даровании милосердия и укреплении в вере, а также просят помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

Традиции дня Луки

Фото: iStock/ SMarina
На Руси день Луки был наполнен особыми обычаями, в которых соединились церковное почитание святого и древние представления о силе природы и связи с ушедшими предками.

Главной традицией 20 февраля считалось приготовление пирогов с луком. Хозяйки старались приготовить их как можно больше, чтобы не только досыта накормить домочадцев, но и угостить соседей и нищих. В давние времена еда раздавалась «на счастье». Считалось, что чем больше добрых дел совершишь в этот день и чем щедрее поделишься едой с ближними, тем благосклоннее будет судьба и тем больший достаток вернется в дом сторицей. Луковый пирог был не просто едой, а символом связи с миром и с умершими родственниками. Несколько пирожков специально оставляли за порогом или на подоконнике как угощение для почивших членов семьи.

Второе название праздника — Могущница. В этот день знахари и простые крестьяне доставали заготовленную лапчатку, которую в народе прозвали «могущницей» за ее крестообразные листья и огромную целебную силу. Считалось, что именно 20 февраля отвары и настои из этого растения обладают максимальной мощью и способны поднять на ноги даже самого безнадежного больного. Из корней лапчатки и других трав готовили снадобья, лечили ими суставные боли, ушибы и разные хвори, а также пили травяные чаи для поддержания здоровья.

Также день Луки был временем тихой памяти. Обязательным считалось сходить на кладбище или хотя бы сходить в церковь, чтобы поставить свечу за упокой умерших членов семьи. Существовала поговорка: «Живы родители — почитай, умерли — поминай». Крестьяне верили, что души предков незримо присутствуют рядом и наблюдают за делами потомков, поэтому поминали их только добрым словом и нередко угощали едой, для того чтобы они охраняли благополучие семьи.

Народные запреты

Фото: iStock/ Robert Wygoda
В день Луки существовал ряд строгих запретов, нарушить которые значило навлечь на себя несчастье на весь год. Многие из этих правил вполне применимы и в современном мире.

  • Не отказывали в помощи. Самым тяжким грехом в этот день считались жадность и скупость. Отказать нищему в милостыне, проявить равнодушие к просьбе о помощи — значило «закрыть дверь» для своего собственного счастья. Считалось, что скупого и негостеприимного человека судьба непременно накажет безденежьем и проблемами в делах;
  • Не пили обычный чай. Как ни странно, под запретом было употребление обычного чая. Наши предки верили, что 20 февраля обычный чай «вымывал» из человека всю силу и здоровье. Вместо него полагалось пить только травяные отвары;
  • Не поднимали чужие вещи. Существовало поверье, что нельзя поднимать с земли найденные предметы, особенно нательные кресты. Считалось, что вместе с вещью можно взять на себя чужие болезни, горести и проблемы, которые человек обронил или от которых намеренно избавился;
  • Не веселились и не ссорились. Поскольку день считался поминальным, под запретом были шумные гулянья, праздники и тем более свадьбы. Наши предки верили, что те, кто веселится в день поминовения, обрекут себя на несчастья в будущем. Также нельзя было ссориться, сквернословить и даже думать о плохом — это могло привести к тяжелой болезни. На грубость следовало отвечать добром;
  • Женщины 20 февраля не использовали в одежде зеленый цвет. Считалось, что это может привести к тоске и одиночеству на весь следующий год.

Приметы

  • Ветер в полдень 20 февраля предвещал хороший урожай яровых хлебов;
  • Если на Луку гремел зимний гром — это считалось очень плохим знаком, сулящим неурожай и плохой сенокос в предстоящее лето;
  • Красный закат солнца указывал на то, что лето будет холодным, с частыми заморозками;
  • Если в этот день снег начинал таять с северной стороны сугробов, это предвещало теплое и продолжительное лето;
  • Синие облака в небе 20 февраля предсказывали скорую оттепель.
Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0