Лукин день 20 февраля: как заручиться поддержкой предков, запастись здоровьем на год и привлечь благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 февраля отмечается день Луки, или Могущница . Такое название появилось потому, что в эту дату православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, а в крестьянском быту этот день считался временем, когда целебные травы, особенно лапчатка (в народе — могущница), обретают особую силу . О традициях поминовения предков, луковых пирогах и строгих запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Лука, которого также называют Лукой Элладским или Стириотом, жил на рубеже IX–X веков в Византии. Он родился в бедной семье земледельцев в греческом селении Кастория. С детства отрок отличался недетским благочестием: он строго постился, усердно молился, а свою одежду и еду часто раздавал нищим, за что терпел упреки от родителей. Однажды он раздал нуждающимся почти все семена, предназначенные для посева, но Господь вознаградил его за милосердие: урожай на скудно засеянном поле превзошел все ожидания.
После смерти отца Лука тайно ушел в монастырь, однако по горячим молитвам его матери, которая не могла смириться с разлукой, он чудесным образом был возвращен домой. Утешив мать и получив ее благословение, он удалился на безлюдную гору Иоанница, где провел семь лет в непрестанной молитве при храме святых Космы и Дамиана. Там он принял великую схиму от странствующих старцев.
Жизнь святого была полна скитаний: из-за нашествий болгар и арабов ему приходилось покидать обжитые места, перебираясь в Коринф, а затем на пустынный остров Ампельон. Последним пристанищем преподобного стал Стирий (Сотирий) на склонах горы Геликон, где вокруг него собралась братия и был основан монастырь, впоследствии названный Осиос Лукас. Этот монастырь, знаменитый своими мозаиками, сохранился до наших дней и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мощи преподобного Луки покоятся там же, в крипте главного собора. Известно, что от них истекало целебное миро, и по молитвам к святому совершалось множество исцелений. В настоящее время Луке Элладскому молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о даровании милосердия и укреплении в вере, а также просят помощи в трудных жизненных обстоятельствах.
Традиции дня ЛукиНа Руси день Луки был наполнен особыми обычаями, в которых соединились церковное почитание святого и древние представления о силе природы и связи с ушедшими предками.
Главной традицией 20 февраля считалось приготовление пирогов с луком. Хозяйки старались приготовить их как можно больше, чтобы не только досыта накормить домочадцев, но и угостить соседей и нищих. В давние времена еда раздавалась «на счастье». Считалось, что чем больше добрых дел совершишь в этот день и чем щедрее поделишься едой с ближними, тем благосклоннее будет судьба и тем больший достаток вернется в дом сторицей. Луковый пирог был не просто едой, а символом связи с миром и с умершими родственниками. Несколько пирожков специально оставляли за порогом или на подоконнике как угощение для почивших членов семьи.
Второе название праздника — Могущница. В этот день знахари и простые крестьяне доставали заготовленную лапчатку, которую в народе прозвали «могущницей» за ее крестообразные листья и огромную целебную силу. Считалось, что именно 20 февраля отвары и настои из этого растения обладают максимальной мощью и способны поднять на ноги даже самого безнадежного больного. Из корней лапчатки и других трав готовили снадобья, лечили ими суставные боли, ушибы и разные хвори, а также пили травяные чаи для поддержания здоровья.
Также день Луки был временем тихой памяти. Обязательным считалось сходить на кладбище или хотя бы сходить в церковь, чтобы поставить свечу за упокой умерших членов семьи. Существовала поговорка: «Живы родители — почитай, умерли — поминай». Крестьяне верили, что души предков незримо присутствуют рядом и наблюдают за делами потомков, поэтому поминали их только добрым словом и нередко угощали едой, для того чтобы они охраняли благополучие семьи.
Народные запретыВ день Луки существовал ряд строгих запретов, нарушить которые значило навлечь на себя несчастье на весь год. Многие из этих правил вполне применимы и в современном мире.
- Не отказывали в помощи. Самым тяжким грехом в этот день считались жадность и скупость. Отказать нищему в милостыне, проявить равнодушие к просьбе о помощи — значило «закрыть дверь» для своего собственного счастья. Считалось, что скупого и негостеприимного человека судьба непременно накажет безденежьем и проблемами в делах;
- Не пили обычный чай. Как ни странно, под запретом было употребление обычного чая. Наши предки верили, что 20 февраля обычный чай «вымывал» из человека всю силу и здоровье. Вместо него полагалось пить только травяные отвары;
- Не поднимали чужие вещи. Существовало поверье, что нельзя поднимать с земли найденные предметы, особенно нательные кресты. Считалось, что вместе с вещью можно взять на себя чужие болезни, горести и проблемы, которые человек обронил или от которых намеренно избавился;
- Не веселились и не ссорились. Поскольку день считался поминальным, под запретом были шумные гулянья, праздники и тем более свадьбы. Наши предки верили, что те, кто веселится в день поминовения, обрекут себя на несчастья в будущем. Также нельзя было ссориться, сквернословить и даже думать о плохом — это могло привести к тяжелой болезни. На грубость следовало отвечать добром;
- Женщины 20 февраля не использовали в одежде зеленый цвет. Считалось, что это может привести к тоске и одиночеству на весь следующий год.
Приметы
- Ветер в полдень 20 февраля предвещал хороший урожай яровых хлебов;
- Если на Луку гремел зимний гром — это считалось очень плохим знаком, сулящим неурожай и плохой сенокос в предстоящее лето;
- Красный закат солнца указывал на то, что лето будет холодным, с частыми заморозками;
- Если в этот день снег начинал таять с северной стороны сугробов, это предвещало теплое и продолжительное лето;
- Синие облака в небе 20 февраля предсказывали скорую оттепель.