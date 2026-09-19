Луков день 20 сентября: почему нельзя ходить в лес, отдавать детские вещи и говорить о болезнях, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 сентября отмечается Луков день, или Луковница. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси заканчивалась уборка лука — одного из главных овощей в рационе предков. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Луки Глубокореченского, игумена Спасовой обители. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЛуков день стал точкой пересечения двух традиций: языческой и христианской. Задолго до крещения Руси славяне в середине сентября завершали уборку лука, чеснока и корнеплодов. Лук почитали особо. Он был пищей, лекарством и оберегом от нечистой силы. Луковицы вплетали в косы и развешивали в домах, чтобы защитить семью от болезней и злых духов.
С приходом православия народный праздник сросся с днём памяти преподобного Луки Глубокореченского. Этот святой жил в X веке. Он происходил из Ликаонии, а в 975 году стал третьим игуменом Спасовой обители, называвшейся «Глубокие реки». Монастырь располагался близ Константинополя, в Кифском заливе, и славился особо строгой подвижнической жизнью братии.
Преподобный Лука прославился даром исцеления и прозорливости. По преданию, его молитвой был возвращён к жизни умирающий отрок, сын знатного человека. Скончался святой мирно в конце X века. В Луков день верующие молятся преподобному Луке об исцелении от болезней, особенно глазных, и о семейном благополучии.
Именины 20 сентября отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пётр.
Традиции дняГлавным занятием в Луков день была уборка репчатого лука с грядок. Крестьяне старались завершить сбор именно к этому сроку, чтобы лук успел вызреть и набрать силу до заморозков. Выкопанные луковицы сортировали и просушивали на воздухе, готовя их к зимнему хранению. Увядшие перья сплетали в длинные косы-вязанки и подвешивали в сухом прохладном помещении — так лук хранился всю зиму, не гнил и не прорастал.
Излишки урожая везли на ярмарку. С этого момента началась активная торговля свежим луком. До 20 сентября продавать лук строжайше запрещалось. Крестьяне верили, что преждевременная торговля испортит урожай и навлечёт на хозяйство беду.
Дома в этот день готовили праздничные блюда с луком — пекли пироги с луковой начинкой, варили похлёбки, жарили картошку с луком и грибами, делали овощные салаты. На столе обязательно должно было быть блюдо с фаршированными луковицами — это было главное угощение Лукова дня.
Существовало поверье: каждому члену семьи следовало съесть хотя бы кусочек сырого лука — чтобы здоровье было крепким на весь год.
Особый обряд связан с выбором одной луковицы из собранного урожая. Её очищали и пробовали на вкус: чем слаще оказывался овощ — тем лучше пойдут дела в семье. Если луковица горькая — жди хлопот. А много колец на срезе предвещало прибыль. Толстая же шелуха на луковицах считалась верным признаком холодной зимы.
Обязательной частью дня была уборка. Чистота в доме помогала привлечь удачу и успех в делах. Особое внимание уделяли зеркалам — рядом с одним из них на сутки раскладывали купюры. По поверьям, через месяц после такого обряда доходы семьи удваивались.
Народные запретыНародные запреты Лукова дня были строгими и касались всех сторон жизни.
- Лук с грядок до окончания уборки не запекали — считалось, что оставшийся на огороде лук высохнет или пропадёт. Луковую шелуху во время уборки старались не сжигать — верили, что иначе собранный урожай будет гнить;
- Запрещалось ходить в лес в этот день: лешие могли увести путника с тропы и не выпустить обратно;
- Разговаривать о болезнях не полагалось — по примете, слова о хвори могли пристать и навлечь недуг;
- Отдавать детские вещи кому-либо 20 сентября тоже запрещалось — ребёнок, по поверьям, после этого мог заболеть;
- Жарить семечки в Луков день не стоило — это сулило крупный семейный скандал, а есть репу и картошку — к серьёзной болезни;
- Свататься и делать предложение в этот день запрещено: брак будет несчастливым или свадьба расстроится;
- Употреблять алкоголь возбранялось — христиане в день памяти святого стремились сохранить ясность ума и духа.
Приметы
- Шишки на хвойных деревьях расположены низко — к ранним морозам;
- Утренний туман долго не рассеивается — к тёплой, сухой погоде;
- На траве много гусениц — к суровой и продолжительной зиме;
- Много ягод на рябине — к морозной зиме;
- Лист с яблонь опадает раньше времени — зима будет суровой.