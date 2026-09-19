19 сентября 2026, 11:32

Фото: Istock/ sborisov

Согласно народному календарю, 20 сентября отмечается Луков день, или Луковница. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси заканчивалась уборка лука — одного из главных овощей в рационе предков. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Луки Глубокореченского, игумена Спасовой обители. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ walencienne

Традиции дня

Фото: Istock/ Chantal2821

Народные запреты

Лук с грядок до окончания уборки не запекали — считалось, что оставшийся на огороде лук высохнет или пропадёт. Луковую шелуху во время уборки старались не сжигать — верили, что иначе собранный урожай будет гнить;

— считалось, что оставшийся на огороде лук высохнет или пропадёт. Луковую шелуху во время уборки старались не сжигать — верили, что иначе собранный урожай будет гнить; Запрещалось ходить в лес в этот день: лешие могли увести путника с тропы и не выпустить обратно;

лешие могли увести путника с тропы и не выпустить обратно; Разговаривать о болезнях не полагалось — по примете, слова о хвори могли пристать и навлечь недуг;

— по примете, слова о хвори могли пристать и навлечь недуг; Отдавать детские вещи кому-либо 20 сентября тоже запрещалось — ребёнок, по поверьям, после этого мог заболеть;

— ребёнок, по поверьям, после этого мог заболеть; Жарить семечки в Луков день не стоило — это сулило крупный семейный скандал, а есть репу и картошку — к серьёзной болезни;

— это сулило крупный семейный скандал, а есть репу и картошку — к серьёзной болезни; С вататься и делать предложение в этот день запрещено: брак будет несчастливым или свадьба расстроится;

брак будет несчастливым или свадьба расстроится; Употреблять алкоголь возбранялось — христиане в день памяти святого стремились сохранить ясность ума и духа.

Приметы

Фото: Istock/ Alexander Shapovalov