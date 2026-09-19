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Народный артист России Юрий Антонов проголосовал в Одинцовском округе

оригинал Юрий Антонов (Фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Народный артист России Юрий Антонов 18 сентября пришёл на избирательный участок в Одинцовском городском округе и принял участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.



Музыкант подчеркнул, что всегда участвует в выборах, поскольку считает это своей гражданской позицией.

«Сегодня выборы — это торжественный день. Они проходят по всей стране, и я не мог отсидеться дома. Для меня это уже естественный процесс — не только на сцене, но и на выборах. Сегодня я свой долг гражданина Российской Федерации выполнил», — прокомментировал Юрий Михайлович.
Ранее участие в выборах принял и народный артист России Игорь Угольников. Он отдал свой голос и отметил, что на избирательных участках всё меняется в сторону улучшения организации.
Ольга Щелокова

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