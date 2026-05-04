Луков день 5 мая: почему нельзя ходить в лес, давать в долг и носить черную одежду, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 5 мая отмечается Луков день, или Ведьмины хороводы. Название связано с двумя вещами: во-первых, именно в эту пору крестьяне начинали сажать лук — главного «лекаря» от всех болезней; во-вторых, верили, что на лесные поляны спускаются туманы, в которых пляшут ведьмы. Православная церковь в это время чтит память апостола и евангелиста Луки — покровителя врачей, иконописцев и всех страждущих. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЛуков день по праву считают образцом того, как органично древние верования наших предков вросли в православную почву. Ещё до крещения Руси в мае у славян проходили обряды плодородия. Люди задабривали духов земли и просили защиты для будущих всходов. В ту пору верили: природа пробуждается, а тонкая грань между миром людей и потусторонними силами почти исчезает. Отсюда и родилось поверье о «ведьминых хороводах». Считалось, что в эту ночь лесные поляны посещает нечисть, а ведьмы слетаются на шабаши.
С приходом христианства праздник связали с памятью апостола и евангелиста Луки. Лука жил в I веке, был сподвижником апостола Павла, врачом по профессии и автором одного из Евангелий, а также книги Деяний святых апостолов. По преданию, он написал первые иконы Божией Матери. Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла.
После смерти Павла Лука продолжил проповедовать в Италии, Далмации, Галлии, Македонии, Ахаии. Уже в старости апостол предпринял путешествие в Ливию и верхний Египет, а по возвращению принял мученическую смерть в Фивах, где был распят на оливковом дереве. К святому Луке обращаются с молитвами об исцелении, помощи в учёбе и творчестве, защите посевов и скота. Врачи, художники, иконописцы, учёные и проповедники считают его своим покровителем.
Традиции дняНа Руси к 5 мая вовсю готовили грядки. Этот день был наполнен обрядами на здоровье и крепость дома. Главное действо — посадка лука. Луковицы заранее прогревали на солнце, чтобы будущий урожай вышел ядрёным и стойким. Перед тем как воткнуть первую луковку в землю, крестьяне молились святому Луке и просили у него помощи в бытовых делах.
Существовал и особый обряд очищения. Тот, кто чувствовал тяжесть на душе или опасался порчи, съедал небольшую луковицу целиком. Шелуху не бросали в мусор. Её растирали в пыль и пускали по ветру. Люди верили, что вместе с луковой крупкой улетают прочь все болезни и житейские напасти.
Праздничный стол в этот день немыслим без сытной выпечки. Хозяйки пекли пироги, жарили оладьи — щедро с луком и яйцом. Такое угощение символизировало силу и достаток. Кормили всю семью, а заодно угощали странников, чтобы ни у кого в доме здоровье не знало слабости.
Не обходилось и без хитростей ради богатства. Крестьяне прятали медную или серебряную монетку между двумя луковичными половинками, заворачивали в лоскут алой ткани и закапывали прямо на грядке. Тогда, по поверью, не только лук уродится на славу, но и деньги в семье не переведутся.
Прислушивались в Луков день и к лесным голосам. Запоёт кукушка — тряси кошелёк да приговаривай заветное: «Как кукушка кукует, так деньга ко мне липнет». Особой удачей считался внезапно распустившийся в доме цветок: он сулил огромную прибыль и нежданное счастье.
Оберегали жилище тоже с помощью лука. Предки точно знали, ведьмы не переносят его жгучего духа. Чтобы нечисть не проникла через дверь или окно, над притолокой развешивали связки лука и чеснока. Острый аромат отгонял злые силы надёжнее любого покупного амулета.
Народные запретыВ Луков день предки строго соблюдали ряд запретов:
- Не стоит ходить в лес в одиночку. Лесная нечисть сегодня «царствует». Одинокий путник может заблудиться в трёх соснах или ведьмы отведут его в болото;
- Нельзя было оставлять незакрытыми двери и окна на ночь. Считалось, что через них может проникнуть злая сила;
- Чёрный цвет в Луков день ассоциировали с бедой и похоронами. Чтобы не накликать ранний траур, наши предки надевали светлые, чистые рубахи;
- Не разрешалось давать в долг деньги, хлеб или соль. По поверьям, это вело к разорению семьи;
- Женщинам не советовали ходить с распущенными волосами. В старину верили, что так можно привлечь внимание злых духов и болезни;
- Не стоило начинать новые дела — успех был маловероятен, а риск неудач высок.
Приметы
- Гроза 5 мая — к богатому урожаю овса и пшеницы;
- Кукушка кукует долго и звонко — погода простоит солнечная, и морозы больше не вернутся;
- Тёплый и ясный день — весна будет дружной, а лето плодородным;
- Много росы утром — к хорошему урожаю огурцов и зелени;
- Берёза распустила лист полностью — через пять-шесть дней можно смело сажать картофель.