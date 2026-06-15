В квартире жительницы Екатеринбурга прописали 57 человек из Ингушетии
Полиция проверяет сведения о массовой регистрации в квартире жительницы Екатеринбурга. Об этом пишет РИА Новости.
У женщины взломали аккаунт на «Госуслугах» в Ингушетии и прописали в ее жилище 57 жителей республики. После этого ей начали приходить крупные счета за коммунальные услуги. Часть зарегистрированных людей начала оформлять пособия на 85 детей.
В МВД уточнили, что заявление женщины зарегистрировал отдел полиции №9. Собственнице жилья посоветовали обратиться в отдел по вопросам миграции по месту жительства и прекратить регистрацию людей, прописанных без ее согласия.
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