Продажи черешни в России снизились на фоне роста цен
В конце мая — начале июня продажи черешни в России сократились на 8–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аналитики «Эвотора» отметили, что средняя цена выросла до 847 рублей за килограмм. Они связали рост с заморозками в период цветения и сокращением импорта. На российском рынке доля отечественной продукции этой ягоды составляет всего 10–30%. По информации «Чек Индекса», средний чек за этот период вырос на 11% и достиг 598 рублей.
Черешня полезна тем, что содержит витамины, минералы, антиоксиданты и много воды. В ней есть витамин C, который поддерживает иммунитет, калий, важный для работы сердца и нормального давления, а также клетчатка, помогающая пищеварению.
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