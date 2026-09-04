04 сентября 2026, 09:28

Фото: iStock/Sergey Kuznetsov

5 сентября в народном календаре связано сразу с церковными торжествами, памятью мученика Луппа Солунского и многочисленными приметами, часть которых касается самых обычных вещей — от уборки дома до стрижки волос. В этот день наши предки отправлялись за брусникой, следили за журавлями и первыми заморозками, а некоторые решения старались вовсе не принимать. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Что отмечают православные 5 сентября Лупп Солунский: ученик, сохранивший святыни мученика Народный праздник Луп Брусничник 5 сентября Что делали в день Лупа Брусничника Какие запреты действовали 5 сентября Журавли и иней: как по природе определяли будущую зиму

Что отмечают православные 5 сентября

Фото: iStock/Diy13

Лупп Солунский: ученик, сохранивший святыни мученика

Народный праздник Луп Брусничник 5 сентября

Фото: iStock/PinkBadger

Что делали в день Лупа Брусничника

Какие запреты действовали 5 сентября

В первую очередь не советовали одалживать деньги или вещи: считалось, что вместе с ними можно отдать собственную удачу и душевное спокойствие. Если человек хотел помочь другому, лучше было сделать это безвозмездно.

Под запретом находились стрижка волос и ногтей. По поверьям, остриженные волосы могли укоротить жизнь, а изменения во внешности — привести к бесплодию и «оборвать» нити судьбы.

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Без необходимости старались не использовать ножи, ножницы и иголки. Считалось, что это увеличивает риск травмы и может привлечь невзгоды.

Не рекомендовалось заниматься уборкой: мыть полы, подметать и пылесосить. По народным представлениям, вместе с мусором из жилища можно было «вымести» удачу и благополучие, оставив место ссорам и неурядицам.

Также 5 сентября старались не жаловаться на жизнь и судьбу. Недовольство могло, согласно поверьям, только усилить неприятности, поэтому день требовал внутреннего спокойствия и принятия.

Не советовали принимать судьбоносные решения — менять работу, переезжать или начинать новые проекты. Любые резкие перемены могли закончиться неудачей.

Еще один запрет касался сплетен и чужих секретов. Считалось, что праздник требует молчания и внутренней собранности.

Не рекомендовалось совершать крупные покупки и дарить украшения. Блеск золота в этот день, согласно народной мудрости, мог обернуться слезами и болезнями.

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Отдельно предупреждали о грязи: наступивший в нее человек рисковал навлечь на себя беду.

А за домашним скотом следовало внимательно присматривать, поскольку животные 5 сентября считались особенно уязвимыми перед болезнями.

Журавли и иней: как по природе определяли будущую зиму

Теплое утро предвещало теплый сентябрь, а теплый день с ясным небом — продолжительную золотую осень.

Большое значение придавали поведению журавлей. Если они летели на юг низко, ожидали мягкую и теплую зиму, а высокий полет птиц трактовали как предвестие суровых морозов. Если журавли двигались быстро и молча, ждали скорого ненастья. При этом существовало и другое толкование: если 5 сентября журавли потянулись на юг, зима наступит рано и будет холодной.



Фото: iStock/Piotr Krzeslak