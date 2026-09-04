Луп Брусничник 5 сентября: почему в этот день следили за поведением журавлей и не дарили украшения, народные приметы и запреты
5 сентября в народном календаре связано сразу с церковными торжествами, памятью мученика Луппа Солунского и многочисленными приметами, часть которых касается самых обычных вещей — от уборки дома до стрижки волос. В этот день наши предки отправлялись за брусникой, следили за журавлями и первыми заморозками, а некоторые решения старались вовсе не принимать. Подробности – в материале «Радио 1».
Что отмечают православные 5 сентября
В православной традиции 5 сентября приходится на отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это последний день торжества, завершающий двухнедельный цикл, посвященный воспоминанию кончины Богоматери и ее прославлению.
В храмах проходят специальные богослужения, которые сохраняют праздничный характер, но одновременно знаменуют возвращение к обычному ритму церковного календаря. Верующие молятся о здоровье своих близких и обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о покровительстве.
В этот же день Русская православная церковь чтит память священномученика Иринея, епископа Лионского (202), преподобных Евтихия, игумена (ок. 540), и Флорентия (547), святителя Каллиника I, патриарха Константинопольского (705), священномучеников Ефрема (Кузнецова), епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова, пресвитера и мученика Николая Варжанского (1918), а также священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитеров (1937).
Лупп Солунский: ученик, сохранивший святыни мученика
Главным святым этого дня считается мученик Лупп Солунский, живший на рубеже III–IV веков в Фессалониках, или Солуни. Он был преданным слугой и учеником великомученика Димитрия Солунского, которого почитали как покровителя города.
Лупп присутствовал при казни своего господина. Перед смертью Димитрий благословил слугу и поручил ему раздать бедным имущество. Лупп исполнил волю мученика, но сохранил его окровавленную одежду и перстень. Согласно церковному преданию, именно с этими святынями он впоследствии совершил множество чудес и исцелений.
За разрушение языческих идолов и распространение христианства Луппа схватили. Его подвергли жестоким пыткам, а затем по приказу императора Максимиана усекли мечом. При этом в одном из преданий говорится, что язычники долго преследовали святого, однако он оставался невредимым и в итоге добровольно предал себя в руки мучителей.
В православной традиции Лупп Солунский почитается как пример мужества и непоколебимой веры.
Народный праздник Луп Брусничник 5 сентября
На Руси церковная память святого со временем соединилась с природным календарем. Именно к 5 сентября в лесах и на болотах созревала брусника — ценная осенняя ягода. Поэтому день получил народное название Луп Брусничник.
Бруснику заготавливали всей семьей. Женщины и дети отправлялись в лес с корзинами, после чего ягоды сушили, мочили, варили из них варенье, компоты и пастилу. Особенно ценилась моченая брусника, поскольку она могла долго храниться и сохраняла полезные свойства.
Из ягод готовили морсы, пекли пироги, делали различные сладости с медом. Отдельно собирали листья брусники: зимой их использовали для приготовления целебных чаев, которые пили при простудах, болезнях печени и суставов.
Спелость ягоды воспринималась и как своеобразный сигнал для сельских работ. Если брусника становилась ярко-красной и наливалась соком, это означало, что пришло время убирать овес. Одновременно начинали уборку льна. Отсюда пошло выражение: «На Лупа лен лупится».
С жатвой старались не затягивать, поскольку именно в этот период могли прийти первые заморозки, способные погубить оставшийся в поле урожай.
Что делали в день Лупа Брусничника
5 сентября считался подходящим временем для спокойных домашних дел, работы в саду и огороде, а также заготовки брусники. Ягоды, собранные именно в этот день, согласно поверьям, обладали особой целительной силой.
Вечером было принято ходить друг к другу в гости. С собой приносили угощения — пироги с брусникой или клюквой, ягодные морсы и другие домашние блюда. Главным кушаньем праздничного стола считалось мясо с брусничным соусом, причем рецепт такого соуса каждая хозяйка могла хранить в секрете.
Молодым людям разрешалось отправляться на гуляния. Считалось, что знакомство, произошедшее 5 сентября, способно перерасти в крепкий союз. В некоторых традициях этот день даже считался удачным для заключения брака.
Особое значение придавалось взаимопомощи. Людям, нуждающимся в поддержке, следовало помогать, особенно во время сбора урожая. Отказывать в помощи в этот день не рекомендовалось.
Какие запреты действовали 5 сентября
С народным праздником связан внушительный список запретов.
- В первую очередь не советовали одалживать деньги или вещи: считалось, что вместе с ними можно отдать собственную удачу и душевное спокойствие. Если человек хотел помочь другому, лучше было сделать это безвозмездно.
- Под запретом находились стрижка волос и ногтей. По поверьям, остриженные волосы могли укоротить жизнь, а изменения во внешности — привести к бесплодию и «оборвать» нити судьбы.
- Без необходимости старались не использовать ножи, ножницы и иголки. Считалось, что это увеличивает риск травмы и может привлечь невзгоды.
- Не рекомендовалось заниматься уборкой: мыть полы, подметать и пылесосить. По народным представлениям, вместе с мусором из жилища можно было «вымести» удачу и благополучие, оставив место ссорам и неурядицам.
- Также 5 сентября старались не жаловаться на жизнь и судьбу. Недовольство могло, согласно поверьям, только усилить неприятности, поэтому день требовал внутреннего спокойствия и принятия.
- Не советовали принимать судьбоносные решения — менять работу, переезжать или начинать новые проекты. Любые резкие перемены могли закончиться неудачей.
- Еще один запрет касался сплетен и чужих секретов. Считалось, что праздник требует молчания и внутренней собранности.
- Не рекомендовалось совершать крупные покупки и дарить украшения. Блеск золота в этот день, согласно народной мудрости, мог обернуться слезами и болезнями.
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- Отдельно предупреждали о грязи: наступивший в нее человек рисковал навлечь на себя беду.
- А за домашним скотом следовало внимательно присматривать, поскольку животные 5 сентября считались особенно уязвимыми перед болезнями.
Журавли и иней: как по природе определяли будущую зиму
Особое место занимали погодные наблюдения. Если 5 сентября случались первые заморозки, считалось, что зима придет рано и окажется холодной. В народе говорили: «Лупов мороз морозит нос».
- Теплое утро предвещало теплый сентябрь, а теплый день с ясным небом — продолжительную золотую осень.
- Большое значение придавали поведению журавлей. Если они летели на юг низко, ожидали мягкую и теплую зиму, а высокий полет птиц трактовали как предвестие суровых морозов. Если журавли двигались быстро и молча, ждали скорого ненастья. При этом существовало и другое толкование: если 5 сентября журавли потянулись на юг, зима наступит рано и будет холодной.
- Обилие брусники предсказывало снежную, но продолжительную зиму. Крупные и сочные ягоды считались признаком урожайного следующего года.
- Если гремел гром, ожидали теплую осень и холодную зиму. Вечерний туман сулил тепло на следующий день, а град — скорые морозы.
- Наблюдали и за листьями. Если они падали «лицом» к земле, это считалось признаком мягкой зимы. Если же листья ложились «лицом» к небу, ждали сильных холодов.
- Первый иней воспринимался не только как предупреждение о приближении зимы: согласно одной из примет, он сулил хороший урожай озимых.