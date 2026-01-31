Макарьев день 1 февраля: как привлечь в дом богатство и защитить родных от сглаза, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 1 февраля отмечается Макарьев день, или «Макар-весноуказчик». Такое название появилось потому, что по погоде в этот день судили о том, какой будет грядущая весна и весь февраль. Православная церковь в это время чтит память одного из самых известных христианских отшельников и подвижников IV века — преподобного Макария Великого Египетского. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Макарий родился в Египте около 300 года в селении Птинапор. Его родители, Авраам и Сарра, долго были бездетны и дали обет посвятить сына Богу, что и предсказал им Ангел. Имя «Макарий» в переводе с греческого означает «блаженный». Несмотря на внутреннее стремление к духовной жизни, Макарий по воле родителей вступил в брак, но вскоре овдовел. После кончины супруги и родителей, раздав имущество, он удалился в пустыню, где стал учеником основателя монашества — преподобного Антония Великого. Его духовные подвиги были столь велики, что даже в молодые годы его стали называть «юношей-старцем» за необыкновенную мудрость и зрелость.
Макарий провел в пустыне около 60 лет. Он прославился даром чудотворения, исцеления и глубоким смирением. В 40 лет он был рукоположен в сан священника и стал настоятелем иноков в Скитской пустыне. Преподобный оставил богатое духовное наследие — «Послание к чадам своим» (оно же «Послание к чадам Божиим») — небольшой аскетический трактат из 17 глав, некоторыми западными учёными признаётся единственным подлинным произведением Макария, а молитвы, составленные преподобным Макарием, входят в состав утреннего и вечернего правила православного христианина.
Преподобный умер в 391 году, прожив более 90 лет. Его святые мощи хранятся в монастыре, носящем его имя, в итальянском городе Амальфи и в монастыре, который он основал в Египте.
Традиции дняНа Руси Макарий почитался не только как великий подвижник, но и как «весноуказчик». Этот день старались провести особым образом, наполняя его обрядами, призванными обеспечить благополучие семьи и предсказать будущее. Утром крестьяне ходили в храм и возносили молитвы святому. У преподобного Макария просили о духовном прозрении, исцелении от недугов и укреплении в вере. Его считали покровителем ищущих духовного роста и заступником в болезнях.
Считалось, что в этот день человек не должен оставаться в одиночестве. Традиционно устраивали посиделки с родными и друзьями. Чай заваривали на целебных травах — душице, зверобое, иван-чае с добавлением шиповника — веря, что такой напиток дарит здоровье и силы для завершения зимы. К чаю подавали мед, варенье и выпечку.
Хозяйки пекли круглый каравай, которым угощали всю семью, чтобы в доме царили мир и согласие. Для защиты от нечистой силы и болезней жилище окуривали тлеющей полынью. Еще одним оберегом был обход всех углов дома с зажженной лучиной или свечой — пламя и дым, по поверьям, изгоняли всё дурное.
Чтобы привлечь богатство в течение года, в Макарьев день покупали новый кошелек и клали в него купюру, которую не планировали тратить. Также для привлечения достатка старались надевать яркую, светлую одежду.
Существовала добрая примета, что любое дело, начатое в этот день, имело все шансы на успех. «Все, что начнется на Макария, сложится хорошо», — говорили в народе.
Что нельзя делать в Макарьев деньС днем памяти святого Макария был связан ряд строгих запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь беды.
- Тяжелая физическая работа считалась нежелательной. День следовало посвятить отдыху и духовным делам. Под строгим запретом было шитье, вязание и вышивание. Наши предки верили, что это сделает жизнь такой же «запутанной, как нитки», и притянет неприятности;
- Запрет на ссоры и уныние. Склоки, ругань и брань в этот день строго осуждались. Считалось, что ссора может «отпугнуть» весну и навлечь раздоры на весь будущий год. Нельзя было и предаваться унынию, ведь Макар был вестником весны, которую ждали с радостью;
- Ношение траурной, темной одежды ассоциировалось с привлечением нищеты и тоски. Также не рекомендовалось стричь волосы и ногти, особенно детям, — существовало поверие, что это может «укоротить» жизнь;
- По народному поверью, 1 февраля нельзя было пить сырую воду, чтобы не заболеть, ее следовало заменить чаем или отваром. Несмотря на традицию гостеприимства, в дом не пускали незнакомцев, опасаясь сглаза и недобрых намерений.
Приметы
- Если на Макара стоит ясная, солнечная погода или с крыш начинается капель — это сулило раннюю и теплую весну;
- Метель 1 февраля предвещала, что зима не скоро сдаст позиции, а такая же метель ожидалась и на Масленицу;
- Яркое, звездное небо ночью также указывало на долгие морозы;
- Считалось, что какая погода выпадет на Макарьев день, таким и будет весь февраль;
- Сильный мороз в этот день обещал жаркое лето. Направление ветра также служило подсказкой: южный ветер — к знойному лету, северный — к дождливому;
- Иней на деревьях сулил богатый урожай меда летом.