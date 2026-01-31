31 января 2026, 10:05

Согласно народному календарю, 1 февраля отмечается Макарьев день, или «Макар-весноуказчик». Такое название появилось потому, что по погоде в этот день судили о том, какой будет грядущая весна и весь февраль. Православная церковь в это время чтит память одного из самых известных христианских отшельников и подвижников IV века — преподобного Макария Великого Египетского. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Что нельзя делать в Макарьев день

Тяжелая физическая работа считалась нежелательной. День следовало посвятить отдыху и духовным делам. Под строгим запретом было шитье, вязание и вышивание. Наши предки верили, что это сделает жизнь такой же «запутанной, как нитки», и притянет неприятности;

Запрет на ссоры и уныние. Склоки, ругань и брань в этот день строго осуждались. Считалось, что ссора может «отпугнуть» весну и навлечь раздоры на весь будущий год. Нельзя было и предаваться унынию, ведь Макар был вестником весны, которую ждали с радостью;

Ношение траурной, темной одежды ассоциировалось с привлечением нищеты и тоски. Также не рекомендовалось стричь волосы и ногти, особенно детям, — существовало поверие, что это может «укоротить» жизнь;

По народному поверью, 1 февраля нельзя было пить сырую воду, чтобы не заболеть, ее следовало заменить чаем или отваром. Несмотря на традицию гостеприимства, в дом не пускали незнакомцев, опасаясь сглаза и недобрых намерений.

Приметы